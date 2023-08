6 món ăn sáng 'bổ tự nhân sâm' giúp kéo dài tuổi thọ

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, nó giúp cung cấp năng lượng sau một đêm dài và khởi động quá trình trao đổi chất của cơ thể. Vì vậy, sử dụng các loại thực phẩm tốt cho bữa sáng là rất quan trọng.

Bữa sáng lành mạnh là bữa ăn có các thực phẩm bổ dưỡng cung cấp năng lượng cho một ngày mới. Dưới đây là những món ăn sáng được các chuyên gia khuyên nên ăn thường xuyên vì tốt cho sức khỏe.

Những món ăn sáng giúp kéo dài tuổi thọ

Bột yến mạch

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec cho biết, bột yến mạch là lựa chọn bữa sáng tốt nhất cho những người yêu thích ngũ cốc. Nó được làm từ yến mạch, có chứa một loại sợi độc nhất gọi là yến mạch beta-glucan. Chất xơ này có nhiều lợi ích sức khỏe như giảm cholesterol.

Hơn nữa, yến mạch beta-glucan giúp thúc đẩy cảm giác no, tăng mức độ hormone đầy đủ PYY.

Yến mạch cũng rất giàu chất chống oxy hóa. Những chất chống oxy hóa này cũng có thể có lợi cho sức khỏe của tim và làm giảm huyết áp.

Lưu ý, trong 35 gram bột yến mạch nấu chín chỉ chứa khoảng 6 gram protein, điều này không đáp ứng được yêu cầu protein cho bữa sáng. Để tăng hàm lượng protein trong bữa sáng với bột yến mạch, bạn có thể ăn kết hợp yến mạch với sữa thay vì nước, thêm trứng hoặc phô mai.

Hạt chia

Hạt chia cực kỳ bổ dưỡng và là một trong những nguồn chất xơ tốt nhất. Trong 28 gram hạt chia cung cấp 11 gram chất xơ cho mỗi khẩu phần. Hơn nữa, một phần chất xơ trong hạt chia là chất xơ nhớt, giúp hấp thụ nước, làm tăng khối lượng thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa và giúp no lâu.

Trong nghiên cứu nhỏ kéo dài 12 tuần, những người mắc bệnh tiểu đường ăn hạt chia giảm được cơn đói, sự cải thiện về lượng đường trong máu và huyết áp.

Hạt chia cũng có nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi các phân tử không ổn định được gọi là các gốc tự do được tạo ra trong quá trình trao đổi chất.

Rau xanh

Báo Lao động dẫn nguồn tờ Eat This Not That cho biết, rau xanh được gọi là thực phẩm kỳ diệu vì chứa các chất dinh dưỡng lành mạnh, thiết yếu cho cơ thể như vitamin, khoáng chất, canxi, sắt, chất xơ... Tiêu thụ rau xanh hàng ngày sẽ giúp tăng cường thị lực, kiểm soát cân nặng, ngăn ngừa ung thư và phòng chống các vấn đề về tim mạch.

Hơn nữa, rau lá xanh rất ít calo nhưng nhiều dinh dưỡng. Vì vậy, chúng được khuyến khích bổ sung vào bữa ăn hàng ngày, đặc biệt là bữa sáng để dễ dàng hơn trong việc kiểm soát trọng lượng cơ thể.

Thịt ức gà hấp

Bài viết trên Báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, nếu bạn đang cần tìm một loại thực phẩm lành mạnh, giúp no lâu thì ức gà hấp là một lựa chọn vô cùng hợp lý. Theo chuyên gia dinh dưỡng Lisa Moskovitz, người sáng lập của New York Nutrition Group, ức gà là loại protein lành mạnh nhất, giúp giảm cơn đói vào buổi sáng và giúp tràn đầy năng lượng trong nhiều giờ.

Nếu bạn thường xuyên ăn ức gà vào buổi sáng thì cơ thể sẽ có thể đẩy nhanh quá trình chuyển hóa mỡ ở dạng cô đặc, đốt cháy mỡ thừa ở dạng mô mỡ vô cùng hiệu quả.

Sinh tố bơ đậu phộng

Trái cây cũng là loại thực phẩm nên được tiêu thụ trong chế độ ăn kiêng để giúp kéo dài tuổi thọ, bởi chúng cũng là một nguyên liệu quan trọng trong phương pháp ăn uống kiểu Địa Trung Hải.

Vào buổi sáng, bạn có thể xay nhuyễn các loại trái cây có sẵn trong tủ lạnh với sữa ít béo hoặc sữa không béo. Thêm một lượng lớn bơ đậu phộng tự nhiên và những lát chuối để tạo thành một bữa sáng ngon, tốt cho sức khỏe và đẹp mắt.

Khoai lang luộc

Khoai lang cũng là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất cho bữa sáng, chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng và có thể giúp bạn đốt cháy chất béo. Đồng thời, khoai lang nhiều chất xơ và có chỉ số đường huyết thấp, giúp cơ thể hấp thụ chậm và khiến bạn no lâu hơn.

Sử dụng khoai lang vào buổi sáng theo bất kỳ cách nào đều tốt vì chúng cung cấp các loại vitamin, khoáng chất và chất xơ... từ tất cả các loại rau, vừa giúp bạn giảm cân lại phòng ngừa bệnh tật hiệu quả,

Trên đây là những món ăn sáng rất tốt cho sức khỏe, các chuyên gia khuyên bạn thường xuyên bổ sung những món này vào bữa sáng lành mạnh để cơ thể luôn khỏe mạnh.

