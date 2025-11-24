6 nhà đầu tư nhóm ROX Group dự mua 166 triệu cổ phiếu riêng lẻ của SBSI

SBSI chào bán 166 triệu cổ phiếu

Công ty CP Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI, mã: VUA) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025.

Theo đó, SBSI sẽ phát hành 166,1 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Thời gian thực hiện dự kiến quý IV/2025 hoặc quý I/2026.

Với 1.661 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt chào bán, SBSI sẽ dùng 1.200 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh; 411 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay margin và 50 tỷ đồng đầu tư hệ thống công nghệ thông tin. Thời gian giải ngân trong năm 2026.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, Chứng khoán Stanley Brothers sẽ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành từ 33,9 triệu đơn vị lên tối đa 200 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng tức gấp 5,8 lần.

Nhóm ROX Group tham gia đợt chào bán

SBSI công bố danh sách 6 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán này. Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang dự mua 40,9 triệu cổ phiếu, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh dự mua 42,4 triệu cổ phiếu, Công ty CP Đầu tư xây dựng Gen Cons Việt Nam dự mua 40,96 triệu cổ phiếu, Công ty TNHH MTV Vipico dự mua 25,8 triệu cổ phiếu.

Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán của SBSI

Ngoài 4 cổ đông hiện hữu nói trên, còn 2 nhà đầu tư mới cũng tham gia đợt chào bán là Công ty cổ phần Kinh doanh Xây dựng - Vận tải Thanh Hà và Công ty cổ phần Bất động sản Hưng Thịnh, mỗi doanh nghiệp dự mua 8 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, các nhà đầu tư nói trên đều có mối liên hệ mật thiết với nhóm ROX Group của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Trong đó, có 4 nhà đầu tư đều cùng thâu tóm cổ phần tại SBSI hồi tháng 8/2025. Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang (TNI Nam Quang) sở hữu 24,627% vốn điều lệ VUA. Công ty TNHH MTV Vipico (Vipico) mua vào hơn 6,2 triệu cổ phiếu VUA, qua đó sở hữu 18,34% vốn SBSI;

Công ty CP Đầu tư Phát triển bất động sản Thành Vinh (BĐS Thành Vinh) nâng sở hữu lên 19,37% và Công ty CP Đầu tư xây dựng Gen Cons Việt Nam (Gen Cons Việt Nam) nâng sở hữu lên 24,64% vốn SBSI.

Đầu tiên là TNI Nam Quang, doanh nghiệp này là chủ đầu tư một số khu công nghiệp như: Khu công nghiệp Nam Sách (quy mô 62,42 ha), khu công nghiệp Phúc Điền (quy mô 82,88 ha), khu công nghiệp Tân Trường (quy mô 198 ha) và Khu công nghiệp Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (nay thuộc TP Hải Phòng) quy mô 198ha.

Không chỉ làm khu công nghiệp, TNI Nam Quang còn làm nhiều dự án bất động sản nhà ở. Tháng 5/2019, TNI Nam Quang được lựa chọn làm nhà đầu tư Dự án Phát triển đô thị 7A, phường Sông Hiến, TP.Cao Bằng (cũ) tỉnh Cao Bằng.

Tháng 6/2021, doanh nghiệp được chọn làm nhà đầu tư 2 dự án là Khu nhà ở đô thị Ba Cô và Khu nhà ở đô thị Cửa Hàng cùng tại thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy (cũ), tỉnh Phú Thọ.

Tháng 9/2022, TNI Nam Quang được chấp thuận làm nhà đầu tư dự án Khu dân cư khối III, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc (cũ) tỉnh Lạng Sơn.

TNI Nam Quang còn "bắt tay" với nhiều doanh nghiệp cùng nhóm để thực hiện nhiều dự án nhà ở khác. Trong đó, TNI Nam Quang hợp tác với Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ làm dự án Khu đô thị mới Thị xã Ngã Bảy 2; Khu đô thị mới thị trấn Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu cũ) nay thuộc tỉnh Cà Mau.

TNI Nam Quang và Công ty cổ phần Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân hợp tác làm nhiều dự án như: Khu dân cư đô thị Tây Bắc II, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ (cũ) tỉnh Đắk Lắk; Dự án Đường Trương Định và khu dân cư hai bên đường giai đoạn 3.

Thứ hai là Vipico được biết đến là chủ đầu tư dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ Thành phố huyền thoại (TNR The LegendSea Đà Nẵng). Đơn vị phát triển dự án là Công ty CP Rox Signature; tổng thầu là Công ty CP Đầu tư xây dựng Roxcons Việt Nam.

Quy mô dự án gồm hai tòa tháp là khối khách sạn và khối nhà chung cư với 800 căn hộ. Tổng vốn đầu tư xây dựng nhà ở là 2.352 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án đến quý IV/2028.

Thứ ba là BĐS Thành Vinh được biết đến là chủ đầu tư dự án TNR Stars Thái Hòa thuộc Khu đô thị Long Sơn thuộc phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa (cũ), tỉnh Nghệ An.

TNR Stars Thái Hòa nằm trong dự án có tổng diện tích 28,96 ha, mật độ xây dựng 44%. Dự án được thiết kế xây dựng với mô hình shophouse, shopvilla, liền kề và biệt thự, sở hữu 2 tiểu khu Long Sơn & Thiên Long.

Thứ tư là Gen Cons Việt Nam được thành lập vào tháng 4/2015 với tên gọi ban đầu là Công ty CP Đầu tư xây dựng TNCons Việt Nam.

Tháng 12/2023, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP Đầu tư xây dựng Rox Cons Việt Nam. Tại đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 3/2025) là Công ty CP Đầu tư xây dựng Gen Cons Việt Nam như hiện tại.

Công ty TNHH đầu tư, thương mại và dịch vụ Sao Kim (công ty con của Rox Group) được biết đến là cổ đông sáng lập của Gen Cons Việt Nam.

Theo công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của MSB (cập nhật dựa trên dữ liệu VSDC chốt ngày 31/7/2025, cung cấp ngày 1/8/2025 và thông tin do cổ đông cung cấp tính đến hết ngày 11/8/2025), Gen Cons Việt Nam đang sở hữu hơn 49,1 triệu cổ phiếu MSB, tương ứng 1,89% vốn điều lệ ngân hàng.

Nguồn: MSB

Trong số 2 nhà đầu tư mới, Công ty cổ phần Kinh doanh Xây dựng - Vận tải Thanh Hà được thành lập tháng 8/2013, trụ sở tại tòa nhà TNR, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa (cũ), Hà Nội.

Tại thời điểm tháng 5/2021, công ty tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng. Hiện ông Lê Đức Đông là Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Còn lại Công ty cổ phần Bất động sản Xây dựng Hưng Thịnh (Xây dựng Hưng Thịnh) được thành lập tháng 10/2015, trụ sở tại Khu công nghiệp Hà Nội - Đài tư, phường Sài Đồng, quận Long Biên (cũ), Hà Nội.

Tại thời điểm tháng 5/2021, công ty có vốn điều lệ 160 tỷ đồng. Hiện ông Đoàn Văn Phương (SN 1991) là Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Nguồn tin của PV cho biết, tại thời điểm tháng 6/2022, Xây dựng Hưng Thịnh sở hữu 2,5 triệu cổ phần tại TNI Nam Quang. Ngoài ra, Xây dựng Hưng Thịnh còn hợp tác cùng Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ để kinh doanh, khai thác 9.172,8 m2 sàn thương mại dịch vụ, văn phòng tòa HH thuộc dự án TNR Gold Seasons (số 47 Nguyễn Tuân, Hà Nội).



