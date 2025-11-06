6 sân bay tạm đóng cửa, hàng loạt chuyến bay bị hủy trước khi bão Kalmaegi đổ bộ

Các cảng hàng không tạm ngừng hoạt động trong khoảng thời gian từ chiều 6/11 đến sáng 7/11/2025

Các cảng hàng không nêu trên tạm ngừng hoạt động trong khoảng thời gian từ chiều 06/11 đến sáng 7/11/2025 (giờ địa phương), tùy theo diễn biến cụ thể của cơn bão.

6 sân bay dừng tiếp nhận tàu bay từ chiều nay

Cụ thể: Cảng Hàng không Phù Cát, tạm ngừng từ 14h ngày 6/11 đến 1h ngày 7/11/2025.

Cảng Hàng không Chu Lai, tạm ngừng từ 19h ngày 6/11 đến 3h ngày 7/11/2025.

Cảng Hàng không Tuy Hòa, tạm ngừng từ 15h ngày 6/11 đến 20h ngày 6/11/2025.

Cảng Hàng không Pleiku, tạm ngừng từ 20h ngày 6/11 đến 4h ngày 7/11/2025.

Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột, tạm ngừng từ 19h ngày 6/11 đến 4h ngày 7/11/2025.

Cảng HKQT Liên Khương, tạm ngưng từ 19h ngày 6/11 đến 0h ngày 7/11.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi), đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các Cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay.

Các cảng hàng không kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng, hệ thống thông tin liên lạc...để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không để phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 13 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay; cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Hủy, hoãn nhiều chuyến bay

Đại diện Vietnam Airlines cho biết sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác tại nhiều sân bay trong ngày 6/11 và 7/11.

Cụ thể, hãng sẽ huỷ các chuyến bay giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Phù Cát (Gia Lai), gồm VN1390, VN1391, VN1394 và VN1395 ngày 6/11 và VN1392, VN1393 ngày 7/11. Các chuyến bay VN1622, VN1623 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Phù Cát ngày 6/11 sẽ được điều chỉnh lịch khai thác sớm trước 12h.

Trên chặng bay giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Chu Lai (Đà Nẵng), các chuyến bay VN1464, VN1465, VN1468 và VN1469 ngày 6/11 sẽ được khai thác trước 12h. Hãng cũng điều chỉnh lùi giờ cất cánh các chuyến bay VN1640, VN1641 ngày 7/11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Chu Lai sau 10h sáng.

Đáng chú ý, trong ngày 6/11, hãng sẽ không khai thác các chuyến bay VN1650, VN1651 trên đường bay giữa sân bay Nội Bài và sân bay Tuy Hòa (Đắk Lắk).

Ngày 7/11, các chuyến bay VN1650, VN1651, VN1660 và VN1661 giữa các sân bay Nội Bài, Tân Sân Nhất và Tuy Hòa sẽ được khai thác sau 12h.

Đồng thời, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh giờ khai thác các chuyến bay VN1422, VN1423 ngày 6/11 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Pleiku (Gia Lai) lên trước 12h. Các chuyến bay VN1614, VN1615 ngày 7/11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Pleiku lùi khai thác sang sau 13h.

Ngoài ra, các chuyến bay VN1414, VN1415, VN1910 và VN1911 ngày 6/11 giữa các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sẽ được khai thác sau 11h. Các chuyến bay VN1602, VN1603 ngày 7/11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Buôn Ma Thuột điều chỉnh lùi giờ cất cánh sau 13h.

Các chuyến bay VN1548, VN1549, VN1376 và VN1377 ngày 6/11 giữa các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Phú Bài (Huế) sẽ được khai thác sau 12h. Các chuyến bay VN1366, VN1367 ngày 7/11 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Phú Bài sẽ được khai thác sau 13h.

Bên cạnh đó, hãng hàng không Vasco cũng sẽ không khai thác các chuyến bay 0V8024 và 0V8025 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) trong ngày 6/11.

"Do việc điều chỉnh lịch khai thác để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay nên hơn 50 chuyến bay khác của hãng trong các ngày 6 và 7/11 cũng bị ảnh hưởng dây chuyền", đại diện Vietnam Airlines cho hay.

Tương tự, trên trang Facebook của Vietjet, hãng này cũng thông báo các chuyến đến và đi sân bay Đà Lạt, Tuy Hoà, Quy Nhơn và Chu Lai trong ngày 6/11 phải điều chỉnh kế hoạch khai thác.

Theo đó, hãng sẽ tạm ngừng khai thác các chuyến bay VJ729, VJ728 chặng Đà Nẵng - Đà Lạt, chuyến bay VJ362, VJ363 chặng TP.HCM - Đà Lạt; VJ409, VJ410 chặng Hà Nội - Đà Lạt; VJ206, VJ207 chặng TP.HCM - Tuy Hoà; VJ433, VJ432 chặng Hà Nội - Quy Nhơn; VJ384, VJ385 chặng TP.HCM - Quy Nhơn; VJ376, VJ377 chặng TP.HCM - Chu Lai.

Vietjet cũng thay đổi thời gian khởi hành các chuyến bay: VJ715; VJ714 chặng Thanh Hoá - Đà Lạt.

Các hãng hàng không khuyến cáo, hành khách có chuyến bay đến và đi từ các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Liên Khương, Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Đồng Hới trong thời gian này được lưu ý kiểm tra lịch trình bay và thời tiết trước khi đến sân bay để chủ động lịch trình. Một số chuyến bay có thể tạm dừng khai thác hoặc thay đổi giờ bay do ảnh hưởng của bão.