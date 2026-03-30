6 thứ TUYỆT ĐỐI đừng để trong hộp nhựa, người Việt làm sai rất nhiều mà không biết

Khi nói đến bảo quản thực phẩm, rất có thể bạn luôn có sẵn một bộ hộp nhựa trong nhà. Dù đây là giải pháp tiện lợi và tiết kiệm, nhưng đôi khi chúng lại không phù hợp với những gì bạn đang đựng bên trong.

Dưới đây là những thứ các chuyên gia khuyên không nên bảo quản trong hộp nhựa, cùng với các lựa chọn thay thế tốt hơn.

Thịt sống

“Tôi thực sự không thoải mái khi đựng thịt sống trong hộp nhựa vì nguy cơ nhiễm chéo”, Aaron Taub, chủ công ty My Professional Organizer tại Dallas, Texas (Hoa Kỳ), cho biết. Ông ưu tiên dùng hộp thủy tinh hơn. Đồng thời, dù dùng loại hộp nào, cũng nên đảm bảo có nắp kín. Nắp lỏng lẻo có thể gây rò rỉ, điều bạn chắc chắn không muốn khi bảo quản thịt sống.

Sốt cà chua và cà ri

Bạn có từng thấy hộp nhựa bị ám màu đỏ sau khi đựng sốt mì Ý? Theo các chuyên gia, sốt cà chua và cà ri không nên đựng trong hộp nhựa.

“Tính axit trong sốt cà chua có thể làm nhựa bị phân hủy và hấp thụ mùi theo thời gian”, Grace Vallo, đầu bếp và nhà sáng tạo công thức, cho biết. “Cà ri cũng vậy”. Màu đỏ còn sót lại là do phản ứng giữa axit và nhựa, có thể gây rò rỉ hóa chất.

Tỏi, hành và rau thơm tươi

Khi cần bảo quản tỏi bóc sẵn hay rau thơm, chuyên gia khuyên nên tránh hộp nhựa. “Những thực phẩm có mùi mạnh như hành, tỏi có thể thấm vào nhựa, khiến hộp ám mùi và ảnh hưởng đến thực phẩm khác sau này”, Becky Hardin cho biết. Ngoài ra, hộp nhựa thiếu thông thoáng khiến rau thơm nhanh héo và mất mùi vị.

Trái cây

Tương tự rau thơm, các loại trái cây như dâu, bơ hay cam quýt cũng không nên đựng trong hộp nhựa. “Tôi nhận thấy chúng nhanh hỏng hơn khi đựng trong nhựa so với thủy tinh”, Taub nói. Việc thiếu thông gió khiến hơi ẩm tích tụ, làm trái cây dễ mốc và nhũn.

Thực phẩm nóng

“Không nên cho thức ăn hoặc chất lỏng nóng vào hộp nhựa vì nhiệt độ cao có thể khiến nhựa giải phóng hóa chất độc hại”, Hardin cảnh báo. Hãy để nguội trước khi cho vào hộp.

Thực phẩm nhiều dầu mỡ

Các món nhiều dầu mỡ không phù hợp với hộp nhựa. “Chúng có thể làm nhựa bị phân hủy theo thời gian, khiến thực phẩm có nguy cơ nhiễm bẩn”, Hardin giải thích. Thực phẩm nhiều chất béo như lasagna cũng dễ hấp thụ hóa chất từ nhựa hơn.

Nhìn chung, thủy tinh là lựa chọn tốt nhất để bảo quản, đặc biệt với thực phẩm. Theo Vallo, thủy tinh không phản ứng hóa học, không bám màu và phù hợp với cả nóng lẫn lạnh. Ngoài ra, túi silicone cũng là lựa chọn thân thiện môi trường, có thể tái sử dụng nhiều lần.

Nguồn và ảnh: Southern Living