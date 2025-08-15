Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 thực phẩm là "mỏ" omega-3, giàu không thua gì cá nhưng nhiều người chưa biết để "đào"

15-08-2025 - 09:40 AM | Sống

Khi muốn bổ sung omega-3 qua thực phẩm, hầu hết chúng ta đều nghĩ ngay tới cá mà bỏ quên nhiều thực phẩm quen thuộc khác.

Omega-3 là axit béo không no chuỗi dài, được cấu tạo từ carbon, oxy và hydro, tham gia vào quá trình hình thành nhiều cấu trúc cơ thể như tế bào thần kinh, thị giác và các hợp chất sinh học. Đây là chất béo tốt, giúp giảm nguy cơ trầm cảm, bảo vệ tim mạch, tốt cho não bộ, xương khớp, gan, tăng miễn dịch và làm đẹp da tóc.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành cần khoảng 250 - 500 mg EPA và DHA mỗi ngày để duy trì sức khỏe tim mạch và chức năng não. Phụ nữ mang thai, cho con bú và người mắc bệnh tim có thể cần liều cao hơn theo tư vấn bác sĩ. Nhưng do cơ thể không thể tự tổng hợp, omega-3 phải được bổ sung qua thực phẩm. Ngoài cá biển sâu là nguồn giàu omega-3 quen thuộc, còn nhiều thực phẩm khác dễ tìm và hiệu quả như:

1. Trứng gà

6 thực phẩm là "mỏ" omega-3, giàu không thua gì cá nhưng nhiều người chưa biết để "đào"- Ảnh 1.

Trứng, đặc biệt là trứng gà chứa khoảng 70 mg omega-3/100g. Một số loại trứng được nuôi theo chế độ đặc biệt để giàu omega-3 hơn (“trứng siêu omega-3”). Nên ăn điều độ – tối đa 3 quả/ngày, 3–5 quả/tuần, chế biến chín kỹ, ít dầu mỡ để tận dụng dinh dưỡng và tránh tác hại cho sức khỏe.

2. Hạt lanh và dầu hạt lanh

Hạt lanh chứa axit alpha-linolenic (ALA) – một dạng omega-3 thực vật, khi vào cơ thể sẽ chuyển thành EPA và DHA tương tự như trong cá. Một thìa hạt lanh xay cung cấp 2.350 mg ALA, còn dầu hạt lanh đạt tới 7.249 mg. Có thể thêm hạt lanh vào cháo, salad hoặc sinh tố, hoặc dùng dầu hạt lanh trộn gỏi.

3. Các loại rong biển, tảo biển

6 thực phẩm là "mỏ" omega-3, giàu không thua gì cá nhưng nhiều người chưa biết để "đào"- Ảnh 2.

Rong biển, nori, tảo xoắn, chlorella là nguồn cung cấp omega-3 dạng DHA và EPA tự nhiên hiếm hoi từ thực vật, đặc biệt hữu ích với người ăn chay. Hàm lượng omega-3 tùy loại và sản phẩm, ngoài ra chúng còn cung cấp nhiều khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ.

4. Quả óc chó

Được mệnh danh là “vua omega-3 thực vật”, quả óc chó chứa tới 2.500 mg omega-3 mỗi 31g, cùng nhiều chất chống oxy hóa. Chúng giàu chất béo lành mạnh (65%), protein (15%) và chất xơ, gần như không chứa carbohydrate tiêu hóa. Ngoài ăn trực tiếp, dầu óc chó cũng là nguồn omega-3 dồi dào, thậm chí lượng omega-3 cao gấp 10 lần so với dầu oliu.

5. Đậu nành

Mỗi 100g hạt đậu nành chứa tới 1.443 mg omega-3. Nửa cốc đậu nành luộc chín cung cấp 280 mg omega-3, đồng thời giàu protein (8g) và chất xơ (4g). Đây là lựa chọn lý tưởng cho người ăn chay, có thể chế biến thành sữa, đậu phụ hoặc dùng nguyên hạt làm món ăn nhẹ.

6 thực phẩm là "mỏ" omega-3, giàu không thua gì cá nhưng nhiều người chưa biết để "đào"- Ảnh 3.

6. Gạo lứt nấu chín

Gạo lứt, đặc biệt là gạo lứt đen hoặc tím, giàu omega-3 hơn gạo trắng. Một nửa cốc gạo chứa khoảng 159 mg omega-3, cùng lượng protein và chất xơ cao gấp đôi gạo trắng. Ngoài ra còn dồi dào vitamin B, mangan, kẽm, kali, phốt pho, magie. Nên nấu chín kỹ để dễ tiêu hóa và ăn xen kẽ với gạo trắng.

Thực phẩm giàu Omega-3 chẳng kém cá hồi, giá rẻ lại dễ tìm

Theo Ngọc Ái

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
omega-3

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tìm ra ngôi trường Phó Chủ tịch SHB cho 2 con sinh đôi theo học: Phí nhập học đã gần trăm triệu, học phí hơn nửa tỷ!

Tìm ra ngôi trường Phó Chủ tịch SHB cho 2 con sinh đôi theo học: Phí nhập học đã gần trăm triệu, học phí hơn nửa tỷ! Nổi bật

Người phụ nữ cấp cứu giữa đêm vì ngộ độc, bác sĩ nhắc nhở 4 món rất quen nhưng nấu không cẩn thận ĐỘC hơn thạch tín

Người phụ nữ cấp cứu giữa đêm vì ngộ độc, bác sĩ nhắc nhở 4 món rất quen nhưng nấu không cẩn thận ĐỘC hơn thạch tín Nổi bật

Cảnh rửa bát 3 giây ở quán bún vỉa hè khiến số đông "rùng mình": Đã xác định được địa điểm

Cảnh rửa bát 3 giây ở quán bún vỉa hè khiến số đông "rùng mình": Đã xác định được địa điểm

09:40 , 15/08/2025
1 phút hiểu bảo hiểm: Bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị khác nhau ra sao?

1 phút hiểu bảo hiểm: Bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị khác nhau ra sao?

09:22 , 15/08/2025
Xuất sắc đạt 7.0 IELTS nhờ cha mẹ định hướng sớm

Xuất sắc đạt 7.0 IELTS nhờ cha mẹ định hướng sớm

09:00 , 15/08/2025
Nếu trong người có ung thư, 5 bộ phận này sẽ chuyển sang màu đen, tiếc rằng ít ai để ý!

Nếu trong người có ung thư, 5 bộ phận này sẽ chuyển sang màu đen, tiếc rằng ít ai để ý!

08:12 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên