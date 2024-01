6 trái cây ăn chung gây mất chất, khó chịu cho cơ thể nếu ăn nhiều

Chúng ta thường được khuyên ăn nhiều trái cây hơn vì bên cạnh hương vị thơm ngon và nguồn dinh dưỡng dồi dào, đây còn là nhóm thực phẩm tốt cho sức khỏe cũng như sắc đẹp. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Zheng Ji (Cam Túc, Trung Quốc) nhắc nhở rằng, những lợi ích này chỉ đạt được nếu chúng ta ăn trái cây đúng cách. Bao gồm cả lượng ăn, cách chế biến, thời điểm ăn và sự kết hợp thực phẩm.

Để chứng minh điều này, Giáo sư Zheng đã kết hợp với Hiệp hội Dinh dưỡng Trung Quốc tiến hành thử nghiệm trên 100 người thuộc Đại học Lan Châu (Lan Châu, Cam Túc, Trung Quốc). Kết quả, nhóm nghiên cứu tìm ra nhiều loại trái cây kỵ nhau hoặc không phù hợp để kết hợp với nhau do làm giảm dinh dưỡng, mùi vị. Trong đó, phổ biến nhất là 6 cặp trái cây nhiều người vẫn thường kết hợp mà không hề hay biết sau đây:

1. Chuối và dưa hấu

Theo Giáo sư Zheng, trong cuộc sống mọi người thường truyền miệng rằng không nên ăn đào với dưa hấu vì gây ngộ độc, thậm chí có thể tử vong. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng điều này là sai lầm. Sự kết hợp đào với dưa hấu có thể chỉ gây giảm độ ngon với một số người, hoàn toàn không giảm dinh dưỡng hay gây ngộ độc. Thay vào đó, chuối mới là loại trái cây kỵ với dưa hấu.

Không nên ăn chung chuối với dưa hấu hoặc ổi để tránh gây khó chịu cho cơ thể (Ảnh minh họa)

Ông giải thích, bởi vì trong dưa hấu có hàm lượng đường cao, giàu kali và chuối cũng rất giàu kali. Việc sử dụng 2 loại trái cây này sẽ khiến cơ thể dung nạp quá nhiều kali và không thể tiêu thụ hết được. Có thể gây ra rối loạn nhịp tim và một vài khó chịu khác. Đặc biệt, đối với người suy thận hoặc vốn mắc bệnh tim mạch nghiêm trọng, có thể gây nguy hiểm tính mạng nếu ăn quá nhiều.

2. Dưa chuột và cà chua

Đây là cặp trái cây thường được kết hợp với nhau trong cuộc sống hàng ngày, phổ biến như món sinh tố, nước ép hay salad… Nói về sự kết hợp này, Giáo sư Zheng khẳng định chúng không hề kỵ nhau, chỉ là sự kết hợp không hoàn hảo.

Cụ thể, ăn dưa chuột chung với cà chua không hề gây ngộ độc hay khó chịu tiêu hóa, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Điều duy nhất bạn cần lưu ý khi kết hợp 2 trái cây này là nó làm giảm giá trị dinh dưỡng - chính xác là hàm lượng vitamin C. Do dưa chuột có chứa một loại enzyme catabolic, có thể thể phá hủy hàm lượng vitamin C có trong các loại thực phẩm khác.

Dưa chuột kết hợp với cà chua chỉ làm giảm hàm lượng vitamin C chứ không gây hại cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng bản thân dưa chuột cũng chứa nhiều vitamin C và lượng vitamin C bị hao hụt khi kết hợp với cà chua là không quá lớn. Tùy vào nhu cầu, sở thích của mỗi người để cân bằng khi ăn. Cũng lưu ý rằng vitamin C dễ bị hao hụt hơn khi tiếp xúc với nhiệt độ cao để chế biến cà chua, dưa chuột cho hợp lý nếu muốn nhận được nhiều chất này.

3. Xoài và dứa

Dứa và xoài là hai loại quả không nên ăn chung với nhau. Dứa có chứa protease đặc thù, có thể dẫn đến dị ứng, đau bụng, chứng viêm ở vùng bụng. Còn trong xoài có chứa chất gây kích ứng da và niêm mạc là urushiol, gây đau, ngứa, phồng rộp, bong tróc trong một số trường hợp.

Khi ăn riêng lẻ, các tác dụng phụ trên sẽ chỉ xảy ra ở một số người hoặc khi đói bụng, cơ thể đang yếu, cũng thường rất nhẹ ở hầu hết mọi người. Tuy nhiên, khi ăn chung thì các chất đó sẽ phản ứng hóa học với nhau và gây hại cho cơ thể, nhất là nếu 2 trái cây này chưa chín hẳn.

Có thể kể tới như gây gánh nặng cho dạ dày, đầy bụng, tiêu chảy, kích thích niêm mạc da hoặc dị ứng ngoài da. Cũng có thể gây ngứa, nóng rát hoặc tê lưỡi, môi miệng sưng đỏ.

4. Ổi và chuối

Khi ăn riêng lẻ, ổi và chuối mỗi loại quả đều có vị ngon riêng, rất giàu dưỡng chất và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, kết hợp chúng hoặc ăn quá gần nhau thì lại không phải ý tưởng tuyệt vời.

Kết hợp ổi và chuối làm món ăn sẽ khiến cho cả người lớn và trẻ nhỏ cảm thấy buồn nôn, khó chịu, đầy hơi. Đây cũng là một trong những cách ăn uống dễ dẫn đến tình trạng đau dạ dày và đau đầu. Một số người còn cho biết khi ăn chung ổi với chuối dẫn tới mệt mỏi, đầu óc trì trệ, mất tập trung, tiêu chảy dù không quá phổ biến.

5. Lựu và mơ

Lựu vốn là loại trái cây giàu dưỡng chất và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên Giáo sư Zheng nhắc nhở không nên ăn lựu chung với mơ vì làm giảm dinh dưỡng và gây khó chịu.

Bởi lựu và mơ đều là loại trái cây giàu đường và protein. Khi ăn lựu và mơ cùng lúc sẽ gây ra các vấn đề liên quan đến dạ dày. Lượng đường sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến các enzym tiêu hóa protein, làm chậm quá trình tiêu hóa và có thể gây hại cho dạ dày nếu thường xuyên ăn như vậy trong thời gian dài.

Chưa kể, lựu và mơ có vị đặc trưng khác biệt nhau, một quả nhiều vị ngọt còn quả còn lại nhiều vị chua. Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng cũng không khuyến nghị sự kết hợp này, nhất là với mơ xanh. Không chỉ làm giảm vị ngon mà axit trái cây trong mơ còn có thể phản ứng làm giảm dinh dưỡng của trái lựu.

6. Đu đủ và chanh

Không khó để bắt gặp sự kết hợp giữa đu đủ và chanh trong các món ăn hàng ngày. Phổ biến nhất là nộm đu đủ được vắt chanh. Theo Giáo sư Zheng, nếu bạn thêm nước cốt chanh vào món nộm đu đủ, đúng là rất ngon nhưng cũng có vài tác dụng phụ.

Vắt chanh vào nộm đu đủ tăng cảm giác ngon miệng nhưng cũng có một vài tác dụng phụ (Ảnh minh họa)

Ăn chanh và đu đủ cùng nhau lượng ít thường không sao, tuy nhiên ăn quá nhiều và trong thời gian dài có thể tác động xấu tới mạch máu. Phổ biến nhất là gây ra tình trạng thiếu máu và thường gặp hơn ở trẻ em, người lớn vốn bị thiếu máu ăn nhiều cũng sẽ khó chịu. Bởi sụ kết hợp này làm mất cân bằng hemoglobin.

Nguồn và ảnh: Zhihu, Eat This, Family Doctor