6 vị trí mọc mụn trên mặt ngầm cảnh báo cả tá bệnh: Tim, gan, thận, dạ dày đều đang "kêu cứu"

Ai cũng từng có những ngày nhìn gương mà "hết hồn" vì một cục mụn bất ngờ nhô lên ngay vị trí cực kém duyên. Nhiều người sẽ đổ lỗi cho đồ ăn dầu mỡ, thức khuya, skincare sai cách. Nhưng bác sĩ Luo Peilin (Trung Quốc) cho biết, nếu loại trừ những yếu tố đó thì mụn dai dẳng mọc đi mọc lại ở một vài vị trí có thể chính là lời cảnh báo sức khỏe không hề đơn giản.

Khuôn mặt giống như "tấm gương phản chiếu" tình trạng bên trong cơ thể. Cùng xem 6 vị trí mụn thường gặp dưới đây có thể đang tiết lộ điều gì:

1. Mụn ở má

Má là vùng dễ tiếp xúc bụi bẩn, khẩu trang, thói quen chạm tay… Tuy nhiên, nếu mụn nhiều và kéo dài thì có thể liên quan đến gan hoặc phổi. Gan hoạt động kém khiến độc tố không được đào thải, cơ thể tích tụ chất bẩn sinh mụn, thường thấy ở má trái. Còn mụn do phổi thì hay xuất hiện ở má phải, đi kèm cảm lạnh, dị ứng hoặc hô hấp yếu. Ngoài ra, mụn nổi ở gò má đôi khi là dấu hiệu đường ruột rối loạn, dễ kèm theo đầy bụng, sôi bụng.

Ảnh minh họa

2. Mụn ở trán

Đột nhiên trán chi chít mụn hoặc tái đi tái lại thì nên để ý đến tim. Trong y học cổ truyền, mụn trán gắn với tình trạng tâm hỏa thịnh, tim hồi hộp, tuần hoàn máu kém. Biểu hiện đi kèm có thể là mất ngủ, loét lưỡi, đỏ mặt. Còn theo y học hiện đại, trán nhiều mụn cũng phản ánh cơ thể quá căng thẳng, tích tụ độc tố hoặc gan thận đang quá tải.

3. Mụn ở cằm

Đây là vùng nhạy cảm với nội tiết. Nữ giới mọc nhiều mụn bọc, mụn cứng ở cằm có thể liên quan đến buồng trứng hoặc tử cung. Nam giới thì cần cảnh giác thận, bởi chức năng thận kém dễ làm rối loạn nội tiết tố nam và gây mụn. Tuy nhiên, nếu mụn chỉ xuất hiện định kỳ trước hoặc sau kỳ kinh nguyệt thì phần lớn là do hormone, không quá đáng lo.

4. Mụn ở mũi

Mũi nổi mụn thường liên quan đến dạ dày. Khi hệ tiêu hóa không ổn, dạ dày bị nóng sẽ sinh mụn ở sống mũi, kèm triệu chứng khô miệng, răng lợi sưng đau. Mụn ở hai bên cánh mũi đôi khi báo hiệu trục trặc ở buồng trứng hoặc cơ quan sinh sản. Đặc biệt, đầu mũi mọc mụn đầu đen, mụn sưng đỏ không nhân có thể phản ánh tim và phổi tích tụ quá nhiều độc tố.

5. Mụn quanh miệng

Khu vực quanh miệng phản ánh sức khỏe gan và ruột. Ăn nhiều đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ hoặc đường sẽ khiến tiêu hóa kém, độc tố tích tụ rồi trồi lên thành mụn. Ngoài ra, mụn dai dẳng quanh miệng cũng có thể liên quan đến tiểu đường. Với nữ giới, đây còn là vùng dễ nổi mụn khi nội tiết tố thay đổi, đặc biệt trong thai kỳ hoặc trước kỳ kinh.

Ảnh minh họa

6. Mụn ở thái dương

Ít người để ý nhưng mọc mụn ở thái dương lại liên quan mật thiết đến túi mật. Khi túi mật hoạt động kém, mỡ khó tiêu hóa, độc tố tích tụ dễ đẩy lên vùng da này. Một số trường hợp còn kèm cảm giác đắng miệng, khó tiêu sau bữa ăn nhiều dầu mỡ.

Nên nhớ, m ụn có thể chỉ là do chăm sóc da chưa chuẩn hoặc do lối sống thiếu lành mạnh, nhưng cũng không loại trừ khả năng là tín hiệu cảnh báo từ bên trong cơ thể. Nếu mụn mọc ở những vị trí đặc biệt và kéo dài, tốt nhất bạn nên lắng nghe cơ thể mình và kiểm tra sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Topick, Asia One