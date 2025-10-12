6 việc người EQ thấp hay làm vào cuối tuần

Cuối tuần vốn là thời gian quý giá để nghỉ ngơi, thư giãn và nạp lại năng lượng sau một tuần làm việc căng thẳng. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách tận dụng khoảng thời gian này đúng cách.

Có những thói quen tưởng chừng bình thường, nhưng lại vô tình phản ánh EQ thấp, tức khả năng quản lý cảm xúc và ứng xử xã hội chưa cao mà nhiều người hay rơi vào, đôi khi còn không nhận ra. Nếu không cẩn thận, cuối tuần sẽ trôi qua mà không thực sự giúp tinh thần được thư giãn.

1. Lúc nào cũng suy nghĩ quá nhiều

Một số người dành cả ngày cuối tuần để “nghĩ về mọi thứ”, từ chuyện nhỏ nhặt trong tuần cho đến những dự định xa xôi. Họ liên tục tự chất vấn bản thân, phân tích từng tình huống, khiến đầu óc không được nghỉ ngơi. Thay vì để đầu óc thư giãn, họ tự tạo áp lực cho bản thân và khiến cuối tuần trở nên nặng nề, thậm chí còn cảm thấy mệt mỏi hơn khi chuẩn bị bước vào tuần mới.

2. Xăm soi người khác trên mạng xã hội

Cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi, nhưng một số người lại lướt mạng xã hội liên tục, xem story, bài đăng của bạn bè hay đồng nghiệp và so sánh với bản thân. Họ vô tình để những hình ảnh “hoàn hảo” hay thành công của người khác ảnh hưởng đến tâm trạng. Dù chỉ là nhìn thoáng qua, cảm giác so sánh và lo lắng cũng đủ khiến cuối tuần mất đi sự nhẹ nhàng và vui vẻ.

3. Nhạy cảm với lời nói xung quanh

Người EQ thấp thường dễ bị ảnh hưởng bởi những câu nói xung quanh, thậm chí là những lời bình luận vô thưởng vô phạt. Một câu nói nhỏ cũng có thể khiến họ suy nghĩ cả buổi chiều, làm giảm cảm giác thoải mái vốn có của cuối tuần. Thói quen này khiến họ khó tận hưởng những điều tích cực xung quanh và dễ rơi vào tâm trạng tiêu cực mà không rõ lý do.

4. Chần chừ mọi việc quan trọng

Thay vì sắp xếp lại nhà cửa, hoàn thành những việc cá nhân hay lên kế hoạch cho tuần mới, họ thường để tất cả “sang tuần làm cũng được”. Kết quả là cuối tuần trôi qua với cảm giác lãng phí thời gian, tâm trạng không hẳn thư giãn mà còn có chút lo âu. Việc trì hoãn kéo dài này dần tạo thành thói quen, khiến tuần mới bắt đầu với tâm trạng bối rối và thiếu kiểm soát.

Không phải ai cũng biết cách tận dụng khoảng thời gian này đúng cách.

5. Than vãn nhẹ nhưng liên tục

Một số người có thói quen kể lể về những chuyện phiền toái nhỏ nhặt hoặc than vãn về cuộc sống hàng ngày. Chỉ là những lời than phiền nhẹ, nhưng nếu liên tục, không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân mà còn tác động đến người xung quanh. Thay vì dành thời gian để tận hưởng, họ vô tình tạo ra bầu không khí nặng nề và làm mất đi sự thoải mái vốn có của cuối tuần.

6. Khó buông bỏ công việc hay áp lực

Ngay cả khi đã bước vào cuối tuần, họ vẫn khó tách khỏi công việc, vẫn nhớ về deadline, email hay những chuyện phải làm. Sự bám víu này khiến tinh thần mệt mỏi và cuối tuần chẳng còn đúng nghĩa là nghỉ ngơi. Thay vì nạp lại năng lượng, họ lại tiếp tục duy trì trạng thái căng thẳng, làm giảm hiệu quả và niềm vui trong những ngày cuối tuần.

Những thói quen này không hẳn là xấu trầm trọng, nhưng nếu duy trì lâu dài sẽ khiến cuối tuần mất đi giá trị thực sự: nghỉ ngơi, cân bằng cảm xúc và nạp lại năng lượng cho tuần mới. Việc nhận diện và điều chỉnh dần dần có thể giúp cải thiện EQ, tạo ra những cuối tuần nhẹ nhàng, tích cực hơn.

Thay vì suy nghĩ quá nhiều, thử viết nhật ký hoặc đi dạo; thay vì xăm xoi người khác, hãy tập trung vào niềm vui riêng; thay vì giữ công việc trong đầu, hãy tạm gác sang một bên để cơ thể và tinh thần được nghỉ ngơi. Những thay đổi nhỏ này sẽ giúp cuối tuần thực sự trở thành khoảng thời gian để tận hưởng và chuẩn bị cho tuần mới tràn đầy năng lượng.