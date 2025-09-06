Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

6 xe Yamaha giảm giá mạnh tại đại lý: Xe khỏe gần gấp 3 lần Exciter hạ nhiều nhất, mức giảm bằng tiền Janus

06-09-2025 - 12:46 PM

Mức giảm cao nhất trong chương trình của đại lý Yamaha này lên tới gần 34 triệu đồng.

Trong tháng 9, một đại lý Yamaha tại Hà Nội đã công bố chương trình ưu đãi dành cho nhiều mẫu xe thể thao. Tổng cộng có 6 mẫu xe được áp dụng giảm giá, với mức ưu đãi cao nhất lên tới hơn 33 triệu đồng. Đây được xem là một trong những đợt khuyến mãi đáng chú ý trong thời điểm hiện tại khi nhiều dòng xe thể thao phân khối nhỏ và trung được đưa vào danh sách giảm.

Chương trình khuyến mãi tháng 9 áp dụng cho các dòng xe thể thao chủ lực của Yamaha như MT-03, R3, R15, MT-15 cùng với một số mẫu đặc thù khác gồm Xmax 300 và XS155R. Trong số này, MT-03 là mẫu có mức giảm sâu nhất, với con số 33,75 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe có công suất gần gấp ba lần so với Exciter 155 VVA, vốn đang là dòng xe côn tay phổ biến của Yamaha tại thị trường Việt Nam.

6 xe Yamaha giảm giá mạnh tại đại lý: Xe khỏe gần gấp 3 lần Exciter hạ nhiều nhất, mức giảm bằng tiền Janus- Ảnh 1.

Yamaha MT-03 là mẫu được giảm giá mạnh nhất, lên tới gần 34 triệu đồng.

Ngoài MT-03, các mẫu còn lại có mức ưu đãi dao động từ khoảng 2,43 triệu đồng đến gần 25 triệu đồng, tùy từng phiên bản và thời điểm.

Yamaha MT-03

MT-03 là mẫu naked-bike tầm trung, được trang bị động cơ 321cc, sản sinh công suất mạnh mẽ, gần gấp ba lần Exciter 155 VVA. Xe được ưu đãi giảm 33,75 triệu đồng, mức giảm sâu nhất trong đợt này. Đây là mẫu hướng đến nhóm người chơi xe muốn nâng cấp từ phân khúc côn tay phổ thông lên mô tô thể thao.

Yamaha YZF-R3 

Mẫu sportbike 321cc với thiết kế khí động học và hệ thống phanh, giảm xóc cải tiến. Phiên bản 2024 hiện được giảm 24,6 triệu đồng. Số lượng xe ở đại lý có hạn, nhắm đến khách hàng muốn trải nghiệm mô tô thể thao cỡ nhỏ theo phong cách R-series.

6 xe Yamaha giảm giá mạnh tại đại lý: Xe khỏe gần gấp 3 lần Exciter hạ nhiều nhất, mức giảm bằng tiền Janus- Ảnh 2.

Yamaha YZF-R3 phiên bản 2025. Ảnh: Yamaha Lê Văn Lương

Phiên bản mới nhất của R3 vừa xuất hiện tại đại lý, số lượng còn hạn chế. Mức ưu đãi áp dụng là 3,99 triệu đồng cho phiên bản đời 2025 mới nhất. 

Yamaha YZF-R15

Được xem là mẫu sportbike nhiều công nghệ nhất phân khúc 150cc, R15 hiện có mức ưu đãi 24 triệu đồng. Đây là lựa chọn cho những người tìm kiếm xe thể thao dung tích nhỏ nhưng vẫn trang bị các tính năng tiên tiến.

Yamaha MT-15

MT-15 là phiên bản naked-bike của R15, hướng đến người mới bắt đầu chơi xe thể thao. Đợt này, mẫu xe được giảm 16,95 triệu đồng, với số lượng lớn xe đã có mặt tại showroom.

Yamaha Xmax 300

Mẫu maxi-scooter dung tích 300cc phù hợp với nhu cầu di chuyển xa và đường trường. Hiện được ưu đãi 4,94 triệu đồng. Đây là lựa chọn cho nhóm khách hàng tìm kiếm xe ga cao cấp với khả năng vận hành mạnh mẽ.

6 xe Yamaha giảm giá mạnh tại đại lý: Xe khỏe gần gấp 3 lần Exciter hạ nhiều nhất, mức giảm bằng tiền Janus- Ảnh 3.

Yamaha Xmax 300 đời mới ra mắt Việt Nam hồi đầu tháng 6.

Yamaha XS155R

Đây là mẫu xe mang phong cách classic, trang bị động cơ 155cc. Trong chương trình lần này, xe được giảm 2,43 triệu đồng. Đại lý cho biết hiện có sẵn phiên bản 2025 tại showroom.

Mẫu xeGiá niêm yết (VNĐ)Mức ưu đãi (VNĐ)
Yamaha MT-03129.000.00033.750.000
Yamaha YZF-R3 2024

132.000.000

24.600.000
Yamaha YZF-R1570.000.00024.000.000
Yamaha MT-1569.000.00016.950.000
Yamaha Xmax 300140.000.0004.940.000
Yamaha YZF-R3 2025132.000.0003.990.000
Yamaha XS155R77.000.0002.430.000
Mercedes-AMG GT 53 giảm sốc tại đại lý: Từng có giá 6,7 tỷ, nay thực tế chưa tới 3,9 tỷ và đây là điều cần đánh đổi

Theo Đinh Quang Hiếu

Phụ nữ thủ đô

