60 ngày cao điểm chuyển từ thuế khoán sang kê khai

Cục Thuế vừa ban hành Quyết định số 3352/QĐ-CT về việc chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành Thuế tập trung triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Kế hoạch với thông điệp truyền thông: “60 ngày hành động - Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại” được triển khai toàn quốc và là chiến dịch đặc biệt quan trọng của ngành thuế nhằm thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TƯ ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị.

Cục Thuế cho biết, nội dung Quyết định 3352/QĐ-CT cụ thể hóa triển khai kịp thời, thống nhất trên toàn quốc theo tinh thần Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” ban hành kèm theo Quyết định số 3389/QĐ-BTC ngày 06/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo Cục Thuế, phạm vi triển khai Quyết định 3352/QĐ-CT trên toàn quốc và trọng tâm là các đơn vị Thuế cơ sở; trong đó, tập trung triển khai tại các địa bàn có nhiều hộ khoán như các khu chợ truyền thống, các tuyến phố thương mại, địa bàn có nhiều hộ kinh doanh lưu trú… Thời gian thực hiện Quyết định 3352/QĐ-CT trong 60 ngày, bắt đầu từ 01/11/2025 đến 30/12/2025.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2026, các hộ đang tính thuế theo phương pháp khoán sẽ chuyển sang mô hình kê khai (hoặc lựa chọn bước lên doanh nghiệp nhỏ và vừa - với nhiều ưu đãi về thuế theo quy định hiện hành). Đây là bước chuyển đối với hệ thống hộ kinh doanh tại Việt Nam.

Theo Quyết định 3352/QĐ-CT, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị thuế toàn quốc tập trung tuyên truyền hỗ trợ để các hộ, cá nhân kinh doanh khoán hiểu biết và tự giác chuyển đổi sang hộ kê khai, hoặc chuyển lên doanh nghiệp, thông qua chuyển đổi, hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh khoán tăng cường tuân thủ tự nguyện, minh bạch và công bằng trong việc kê khai, nộp thuế của hộ kinh doanh; hình thành thói quen chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế.

Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ ngành thuế tập trung cao độ cho phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống dữ liệu và công cụ quản lý điện tử, kết nối đồng bộ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế đảm bảo người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế “1 chạm”.

Đồng thời, triển khai các chương trình hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các chương trình, các điểm hỗ trợ lưu động tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại,… để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, thực hiện phương châm “cầm tay chỉ việc” và giải đáp trực tiếp.

Cùng với đó, đảm bảo xử lý 100% vướng mắc của hộ kinh doanh. Thuế tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở là đơn vị tiếp nhận, xử lý vướng mắc của hộ kinh doanh. Đối với vướng mắc phức tạp liên quan đến chính sách, lỗi ứng dụng gửi về Cục Thuế để giải quyết.

Nội dung Quyết định 3352/QĐ-CT chỉ đạo các Ban, đơn vị nghiệp vụ Của Cục Thuế tập trung cao độ tổ chức hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến quản lý thuế hộ kinh doanh được bổ sung hoặc ban hành mới theo đúng kế hoạch.

Cục Thuế nhấn mạnh, trong chiến dịch 60 ngày, phải đảm bảo hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 01/01/2026 và đảm bảo 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế về nội dung chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương thức kê khai, và chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Cục Thuế lưu ý các đơn vị ngành thuế phải tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh để đảm bảo 100% các đối tượng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ phải thực hiện đăng ký và sử dụng.

Ngoài ra, trong chiến dịch 60 ngày, cơ quan thuế các cấp phải đảm bảo 100% hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử một cách thuận lợi, dễ dàng. Đồng thời cơ quan thuế các cấp phải công bố đầu mối (đường dây nóng) để hỗ trợ hộ kinh doanh xử lý kịp thời, giải đáp 100% vướng mắc của hộ kinh doanh trong 24 giờ và phải trực giải đáp 24/7. Cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp, đặc biệt là các Thuế cơ sở phải giao chỉ tiêu hộ khoán cần chuyển đổi, triển khai sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, rà soát dữ liệu các Thuế tỉnh, thành phố.

Theo đó, sử dụng và rà soát toàn bộ dữ liệu hộ kinh doanh hiện có để làm cơ sở chuyển đổi, bảo đảm chính xác, không bỏ sót; ưu tiên tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu; giám sát tuân thủ sau khi hộ kinh doanh đã quen quy trình kê khai.

Các cơ quan thuế chủ trì, UBND xã phối hợp; thống nhất người đầu mối phụ trách từng địa bàn, nội dung.

Đặc biệt, việc đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử được thực hiện miễn phí, không thu thêm lệ phí hay yêu cầu hộ mua phần mềm; công khai quy trình, biểu mẫu và hướng dẫn; thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn, bảo đảm hộ dễ theo dõi và thực hiện.