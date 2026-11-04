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600 phụ nữ sẽ được khám, siêu âm tầm soát ung thư vú miễn phí

| | Sống

Ngày 2 tháng 11 năm 2026, DKSH Việt Nam (Ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe), đối tác chiến lược cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại châu Á và các khu vực khác, phát động chương trình Ngày Vì Sức Khỏe Người Bệnh 2026 (Patient Purpose Day). Tại Việt Nam, chương trình năm nay được tổ chức với sự phối hợp của DKSH Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân Ung thư - Ngày Mai Tươi Sáng và Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Theo dự kiến, khoảng 600 phụ nữ sẽ được khám, siêu âm tầm soát ung thư vú miễn phí đồng thời tham gia các buổi chia sẻ về phát hiện sớm ung thư vú và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Theo thống kê GLOBOCAN mới nhất của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2024, tại Việt Nam, ung thư vú là loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất và cũng phổ biến nhất ở nữ giới, với khoảng 25.711 ca mắc mới. Con số này cho thấy tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư vú và khuyến khích phụ nữ chủ động theo dõi sức khỏe tuyến vú.

Tiếp nối chủ đề “Bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ” được triển khai từ năm 2025, Ngày Vì Vì Sức Khỏe Người Bệnh của DKSH Việt Nam năm nay tập trung vào hoạt động tầm soát ung thư vú và đề cao tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần thông qua chia sẻ của các chuyên gia. Các hoạt động như sàng lọc ban đầu, đo sinh hiệu, khám lâm sàng và siêu âm tuyến vú dự kiến góp phần giảm bớt rào cản về chi phí khi tiếp cận dịch vụ tầm soát, đồng thời khuyến khích phụ nữ chủ động chăm sóc sức khỏe tuyến vú. Những người tham gia có kết quả cần đánh giá thêm sẽ được tư vấn, hướng dẫn theo chỉ định chuyên môn.

Bên cạnh tầm soát lâm sàng và siêu âm, chương trình có hai buổi chia sẻ hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện từ thể chất đến tinh thần dành cho người tham gia. Đầu tiên là buổi sinh hoạt chuyên môn “Tầm soát và chẩn đoán Ung thư Vú” do TS.BS Nguyễn Hoàng Quý, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, trình bày. Tiếp nối, ThS Tâm lý Lư Kim Khánh sẽ phụ trách chuyên đề sức khỏe tinh thần “Nhặt nắng gom vui”, với sự hỗ trợ từ nhãn hàng Physiogel, một trong những đối tác của DKSH.

Ông Charaf Kadri, Phó Chủ tịch, Ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe, DKSH Việt Nam, chia sẻ: “Tại DKSH, chúng tôi tin rằng mỗi người đều có thể tạo ra những tác động tích cực khi làm việc với một mục đích rõ ràng và luôn đặt người bệnh làm trung tâm. ‘Ngày Vì Sức Khỏe Người Bệnh’ chính là minh chứng cho tinh thần đó. Với chủ đề ‘Bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ’, chúng tôi mong muốn góp phần thu hẹp các rào cản trong tiếp cận dịch vụ y tế và nâng cao nhận thức về sức khỏe cho phụ nữ. Thông qua hoạt động tầm soát ung thư vú miễn phí cùng các chương trình chia sẻ về sức khỏe tinh thần, DKSH hy vọng sẽ khuyến khích phụ nữ chủ động chăm sóc bản thân và sức khỏe của mình. Đây cũng là cách chúng tôi hiện thực hóa cam kết ‘Chăm sóc sức khỏe cho mọi người’ (Healthcare for All), thông qua việc chung tay cùng các đối tác mang những hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết thực và bền vững đến gần hơn với cộng đồng.”

Theo Ngọc Linh

Sức khỏe 24h

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