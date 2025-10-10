Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) trong quý IV/2025.

Theo danh sách này, sẽ có 62 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý IV/2025, tăng 5 mã so với danh sách công bố hồi đầu quý III/2025. Ngày có bắt đầu có hiệu lực là 10/10/2025.

Nguyên nhân các mã chứng khoán bị cắt margin chủ yếu là do đang nằm trong diện bị kiểm soát, cảnh báo, bị đình chỉ giao dịch, hạn chế giao dịch, chậm công bố thông tin, vi phạm về thuế,...

Chỉ có duy nhất mã TD6 của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV bị cắt margin do thời gian niêm yết dưới 6 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên.

Ảnh minh họa

Hai mã chứng khoán bị cắt margin do nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật thuế là cổ phiếu NRC của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC và cổ phiếu VNT của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Ngoài ra, mã chứng khoán của ba công ty chứng khoán cũng được gọi tên trong danh sách này gồm mã APS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương, mã HBS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình và mã VIG của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.

Bên cạnh đó, một số mã chứng khoán của các doanh nghiệp “quen mặt” cũng bị gọi tên như mã BNA của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2025 là số âm.

Mã GKM của Công ty Cổ phần GKM Holdings bị cắt margin do chứng khoán bị cảnh báo, hạn chế giao dịch; công ty chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ thời diểm hết hạn công bố thông tin.

Do nằm trong diện chứng khoán bị cảnh báo và kiểm soát nên mã TIG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long cũng bị cắt margin.

Cùng với lý do chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo nên mã NBP của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình cũng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý IV/2025.



