6,8 triệu tin nhắn cảnh báo khẩn cấp đã được gửi tới người dân nhiều tỉnh, thành

6,8 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến người dân

Ngày 22/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó với bão số 12 (bão Fengshen) và mưa, lũ do ảnh hưởng của bão, kết nối trực tuyến với các điểm cầu UBND TP. Huế, TP. Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, diễn biến của cơn bão số 12 cho thấy thiên tai vẫn rất phức tạp, cực đoan.

Bão số 12 có sức gió mạnh trên biển, song đáng lo ngại nhất là mưa lớn, kéo dài nhiều ngày, có thể gây lũ lớn trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, trong khi đó nơi mực nước nhiều sông đã đạt báo động 2–3.

Vì vậy, công tác dự báo là hết sức quan trọng, đặc biệt cần lượng hóa rõ các yếu tố ảnh hưởng của bão, lượng mưa, nguy cơ ngập lụt đến từng địa bàn và từng giai đoạn của thiên tai. Trên cơ sở đó, các địa phương cần nắm chắc tình hình, cập nhật dự báo và chủ động phương án ứng phó phù hợp trước, trong và sau bão, nhất là trong trường hợp mưa cực lớn (800–900 mm, có nơi 400 mm trong 3 giờ).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp (Ảnh: VGP).

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, sẽ có 2 đợt mưa lớn trong và sau bão số 12. Đợt thứ nhất từ ngày 22 - 24/10 có trọng tâm từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, mưa tập trung nhiều ở Đà Nẵng và Huế. Đợt thứ hai từ ngày 25 đến 27/10, với trọng tâm Quảng Trị và Huế.

Dự báo sẽ có một đợt ngập lụt trên diện rộng tại tỉnh Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, tương đương với năm 2020. Riêng TP. Đà Nẵng mức nước ngập lụt sẽ tương đương với khoảng năm 2022, cao hơn so với năm 2020 do mưa lớn cộng với triều cường.

Quốc lộ 1 và tuyến đường sắt Bắc – Nam có khả năng bị ngập, gây chia cắt, cần tính toán phương án phân luồng giao thông từ xa.

Khu vực miền núi Quảng Trị, TP. Huế, TP Đà Nẵng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, chia cắt giao thông.

Trong đợt này, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 6,8 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến người dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Gia Lai.

Bão số 12 đang cách Đà Nẵng 145km

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, vào 21h tối 22/10, bão số 12 cách Đà Nẵng khoảng 145km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Dự bá0, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Vị trí và đường đi của bão số 12 tối 22/10 (Ảnh: nchmf).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên từ đêm 22/10 đến đêm 24/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm (mưa cường độ lớn tập trung từ đêm 22/10 đến hết ngày 23/10).

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.