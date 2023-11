7 bị can đang bỏ trốn có vai trò gì trong đại án liên quan bà Trương Mỹ Lan

7 bị can bỏ trốn và bị truy nã gồm, bà Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT SCB; Ông Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT SCB; Ông Chiêm Minh Dũng, cựu Phó tổng giám đốc SCB; Ông Trầm Thích Tồn, cựu thành viên HĐQT SCB; Ông Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành; Ông Sun Henry Ka Ziang thành viên HĐQT SCB và ông Lee George Lam, cựu Thành viên HĐQT SCB.

7 bị can này bị khởi tố để điều tra 2 nhóm tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tham ô tài sản, nhưng các bị can này đều đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu.

1. Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1974).

Nguyễn Thị Thu Sương làm việc tại Ngân hàng TMCP Đệ Nhất từ tháng 4/2011 và sau đó chuyển sang Ngân hàng SCB đến ngày 17/3/2014. Trong khoảng thời gian từ 25/7/2012 – 30/7/2013, với vai trò là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, Nguyễn Thị Thu Sương đã ký 79 khoản vay tại Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền 6.989.822.937.860 đồng.

Sương được xác định là đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan. Trước khi vụ án được khởi tố, Nguyễn Thị Thu Sương đã xuất cảnh ra nước ngoài.

2. Đinh Văn Thành (SN 1971).

Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 6/12/2020, Đinh Văn Thành, với tư cách là Chủ tịch HĐQT, đã ký 129 khoản vay cho khách hàng tại Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền 42.770.576.766.947 đồng. Đinh Văn Thành được xác định là đồng phạm tham gia vào các tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng". Trước khi vụ án được khởi tố, Đinh Văn Thành cũng đã xuất cảnh ra nước ngoài.

3. Chiêm Minh Dũng (SN 1973).

Chiêm Minh Dũng, làm việc tại Ngân hàng SCB, đã ký 305 khoản vay cho khách hàng thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền 140.713.396.944.669 đồng. Ông ta được xác định là đồng phạm tham gia vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng". Trước khi vụ án được khởi tố, Chiêm Minh Dũng đã xuất cảnh ra nước ngoài và đang bị truy nã.

4. Trầm Thích Tồn (SN 1969).

Trầm Thích Tồn, từ tháng 4/2010 – 17/3/2014, làm việc tại Ngân hàng SCB và đã ký 80 khoản vay cho khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền 7.176.084.071.948 đồng. Trầm Thích Tồn được xác định là đồng phạm tham gia vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng". Trước khi vụ án được khởi tố, ông ta cũng đã xuất cảnh ra nước ngoài và đang bị truy nã.

5. Nguyễn Lâm Anh Vũ (SN 1969).

Nguyễn Lâm Anh Vũ, từ tháng 11/2010 – 15/7/2016, làm việc tại Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa và sau đó chuyển sang Ngân hàng SCB. Trong khoảng thời gian từ 13/8/2014 đến 31/8/2015, ông đã ký 112 khoản vay cho khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền 3.762.855.288.858 đồng. Hành vi của ông đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng". Hiện nay, Nguyễn Lâm Anh Vũ đã xuất cảnh ra nước ngoài và không xác định được đang ở đâu. Ông ta đang bị truy nã và đề nghị xét xử vắng mặt.

6. Sun Henry Ka Ziang thành viên HĐQT SCB (quốc tịch Trung Quốc).

Henry Sun Ka Ziang, nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB, bị can này làm việc tại SCB từ tháng 4/2015 đến trước ngày khởi tố vụ án (17/10/2022) và cũng trải qua các vị trí lãnh đạo khác nhau.

Từ ngày 1/7/2015 đến ngày 31/8/2022, Henry Sun Ka Ziang với vai trò là thành viên HĐQT SCB đã đồng ý cho 356 khách hàng là các nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn VTP vay với dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 577.629 tỷ đồng.

7. Lam Lee George cựu Thành viên HĐQ T SCB (quốc tịch Trung Quốc).

Ông Lam Lee George làm việc tại Ngân hàng SCB này từ tháng 6/2012 - 19/1/2015 và trải qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau. Từ ngày 11/12/2012 - 28/11/2014, Lee George Lam với vai trò là Phó Chủ tịch thứ nhất, thành viên HĐQT SCB đã đồng ý cho 66 khách hàng thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát vay với dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 53.816 tỷ đồng (28.000 tỷ đồng nợ gốc, 25.813 tỷ đồng nợ lãi).

Những đồng phạm này đã tham gia vào các hành vi lạm dụng chức vụ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, và tham ô tài sản, gây thiệt hại nặng nề cho Ngân hàng SCB. Họ đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi vụ án được khởi tố, gây khó khăn cho quá trình truy cứu trách nhiệm pháp lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và đề xuất xét xử vắng mặt đối với những người này.