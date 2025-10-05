7 biểu hiện dễ thấy ở đồng nghiệp EQ thấp

Trong môi trường làm việc hiện nay, trí tuệ cảm xúc (EQ) được xem là một trong những kỹ năng quan trọng quyết định sự thành công của mỗi cá nhân. EQ giúp con người nhận diện, kiểm soát cảm xúc, đồng cảm với người khác và xử lý tình huống tinh tế. Ngược lại, những người có EQ thấp thường khó duy trì các mối quan hệ lành mạnh, dễ gây căng thẳng và ảnh hưởng tiêu cực đến tập thể.

Dưới đây là 7 biểu hiện điển hình của đồng nghiệp EQ thấp mà bạn có thể dễ dàng nhận thấy.

1. Thường xuyên nóng nảy, khó kiểm soát cảm xúc

Người EQ thấp thường phản ứng thái quá trước áp lực, thay đổi hoặc bất đồng quan điểm. Thay vì giữ bình tĩnh và tìm giải pháp, họ dễ nổi nóng, cáu gắt hoặc thể hiện sự bực tức ra bên ngoài. Những cơn giận bộc phát không chỉ làm mất thiện cảm mà còn khiến đồng đội e dè, không muốn hợp tác lâu dài.

2. Không biết lắng nghe người khác

Khả năng lắng nghe là nền tảng của giao tiếp hiệu quả. Tuy nhiên, đồng nghiệp EQ thấp thường chỉ tập trung vào ý kiến của bản thân, hay cắt ngang câu chuyện hoặc bỏ ngoài tai quan điểm của người khác. Việc này lâu dần khiến người khác cảm thấy không được tôn trọng và dễ phát sinh mâu thuẫn trong nhóm.

Ảnh minh hoạ.

Một biểu hiện rất rõ là không đặt mình vào vị trí của người khác. Họ khó hiểu được cảm xúc, khó khăn hay áp lực mà đồng nghiệp đang trải qua. Sự thiếu đồng cảm này dẫn đến việc ứng xử khô khan, vô tâm, khiến người xung quanh cảm thấy bị cô lập và không được chia sẻ.

4. Dễ đổ lỗi, né tránh trách nhiệm

Trong công việc, khi có sai sót, người EQ thấp thường tìm cách đẩy trách nhiệm sang người khác hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Họ hiếm khi thừa nhận sai lầm của bản thân và rút kinh nghiệm. Điều này không chỉ làm giảm niềm tin của đồng nghiệp mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả và tinh thần làm việc của cả nhóm.

Ảnh minh hoạ.

Người EQ thấp thường ăn nói kém khéo léo. Họ có thể đưa ra những lời nhận xét nặng nề, phê bình gay gắt hoặc dùng từ ngữ khiến người nghe bị tổn thương mà không hề để ý. Ngôn từ thiếu kiểm soát này là nguyên nhân phổ biến dẫn đến bất hòa trong môi trường công sở.

6. Khó làm việc nhóm

Khả năng phối hợp là yếu tố quan trọng trong bất kỳ tổ chức nào. Tuy nhiên, đồng nghiệp EQ thấp lại thường thiếu tinh thần hợp tác, chỉ muốn làm theo ý mình và ít khi chia sẻ thông tin với người khác. Họ dễ nảy sinh bất đồng trong quá trình làm việc nhóm, không tôn trọng sự phân công hoặc đóng góp của đồng đội. Điều này khiến dự án chung bị trì trệ và khó đạt được hiệu quả cao.

Ảnh minh hoạ.

Người EQ thấp thường có xu hướng bảo thủ, khó tiếp nhận góp ý và ngại thay đổi. Họ coi phản hồi của đồng nghiệp là sự chỉ trích thay vì cơ hội cải thiện. Bên cạnh đó, họ ít chủ động cập nhật kỹ năng mới, dẫn đến tụt hậu trong công việc. Thái độ không cầu tiến này vừa gây khó chịu cho tập thể, vừa hạn chế con đường phát triển sự nghiệp của chính họ.

Kết luận

Việc nhận diện sớm những biểu hiện EQ thấp giúp mỗi người hiểu rõ hơn về môi trường làm việc và cách ứng xử phù hợp. Đồng thời, rèn luyện EQ thông qua kỹ năng lắng nghe, quản lý cảm xúc, đồng cảm và hợp tác có thể góp phần tạo nên bầu không khí công sở tích cực.

Trong bối cảnh hiện đại, EQ ngày càng được xem là yếu tố quan trọng, không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc mà còn đến sự phát triển lâu dài trong sự nghiệp.