3 kiểu áo người EQ thấp thấy là mua

05-10-2025 - 05:00 AM

Khám phá 3 kiểu áo khiến người dễ mua vội, phân biệt thói quen thời trang EQ thấp và thông minh hơn.

Thời trang không chỉ là chuyện mặc đẹp, mà còn là tấm gương phản chiếu cách ta cảm nhận và kiểm soát cảm xúc. Có người mua đồ vì hiểu rõ mình, có người lại mua chỉ để lấp cảm xúc nhất thời. Sự khác biệt ấy chính là ranh giới mảnh giữa gu thẩm mỹ và EQ trong thời trang.

Dưới đây là 3 kiểu áo mà người EQ thấp thường không cưỡng lại được, không phải vì chúng xấu mà vì chúng kích hoạt cảm xúc mạnh hơn lý trí.

1. Áo màu mè, rối mắt, hoặc quá nhố nhăng

Màu sắc tươi sáng có thể mang lại năng lượng tích cực, nhưng khi phối quá nhiều màu, quá chói hoặc tương phản mạnh, người mặc dễ trở thành tâm điểm… không đúng chỗ. Người EQ thấp thường bị hấp dẫn bởi sự nổi bật, muốn gây ấn tượng ngay lập tức, mà quên nghĩ đến cảm giác tổng thể và hoàn cảnh sử dụng. Người EQ cao thì ngược lại. Họ chọn sự cân bằng, tinh tế, biết khi nào nên “đủ”, thay vì “quá”.

3 kiểu áo người EQ thấp thấy là mua- Ảnh 1.

Trong thế giới thời trang, việc lựa chọn trang phục không chỉ phản ánh gu thẩm mỹ mà còn phần nào cho thấy chỉ số EQ.

2. Áo in slogan bậy bạ, nhạy cảm hoặc gây tranh cãi

Một câu slogan táo bạo có thể khiến người mặc thấy “cá tính”, “không sợ ai”, nhưng đôi khi lại khiến người khác cảm thấy khó chịu hoặc bị động chạm. Đây là kiểu chọn đồ theo cảm xúc phản kháng, muốn thể hiện cái tôi mà quên cân nhắc bối cảnh xã hội, môi trường làm việc hay người đối diện. EQ trong thời trang nằm ở khả năng biết nói điều mình muốn, mà không cần hét lên bằng áo quần.

3. Áo “cảm xúc”, mua chỉ vì thấy vui, buồn hay cô đơn

Nhiều người có thói quen mua áo để “thưởng cho bản thân” hoặc “an ủi cảm xúc”, nhưng thường những món như vậy lại ít khi mặc tới. Người EQ thấp dễ rơi vào vòng lặp: buồn thì mua, mua xong lại tiếc, tiếc rồi lại buồn. Người EQ cao hiểu rằng cảm xúc là nhất thời, còn phong cách là lâu dài; họ chọn đồ khi tâm trí bình tĩnh nhất, chứ không phải khi cảm xúc mạnh nhất.

Đương nhiên, không phải cứ mặc những kiểu áo này là dấu hiệu chắc chắn của EQ thấp. Mỗi người có phong cách, sở thích riêng, và nhiều trường hợp chỉ đơn giản là yêu thích màu sắc, hình in hay trào lưu mà không ảnh hưởng đến khả năng ra quyết định trong các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, việc dễ bị chi phối bởi trào lưu, màu sắc, hình in hay sự “cool” từ mạng xã hội mà bỏ qua tổng thể tủ đồ, vóc dáng hay môi trường sử dụng vẫn là dấu hiệu điển hình của người EQ thấp trong thời trang.

Ngược lại, người có EQ cao thường chọn mua trang phục dựa trên tiêu chí thực dụng, dễ phối hợp với nhiều món đồ khác, phù hợp vóc dáng và phong cách cá nhân, đồng thời cân nhắc khả năng mặc lâu dài. Nhận diện 3 kiểu áo này không chỉ giúp tránh quyết định mua sắm bốc đồng mà còn là bài học để phát triển gu thời trang thông minh hơn.

Thời trang không chỉ phản ánh vẻ bề ngoài, mà còn thể hiện khả năng ra quyết định và nhận thức về bản thân. Hiểu rõ những món dễ khiến mình “mua vội” sẽ giúp mỗi người tinh tế hơn, vừa tiết kiệm, vừa nâng tầm phong cách cá nhân, thay vì để cảm xúc chi phối.

Người có EQ thấp thường có 4 thói quen này khi đi ăn cưới: Nếu bạn không có thì xin chúc mừng

Theo Đông

Đời sống và Pháp luật

