Để laptop theo 7 cách này chứng tỏ bạn EQ thấp!

Bạn có bao giờ để ý rằng chỉ cần nhìn qua… chiếc laptop cũng đủ đoán được tính cách của một người? Đừng bất ngờ, bởi cách chúng ta sử dụng và sắp xếp chiếc máy tính cá nhân đôi khi nói lên EQ còn rõ hơn cả một bài test tâm lý dài dằng dặc. Người EQ cao thường gọn gàng, tinh tế và luôn nghĩ cho người khác, trong khi người EQ thấp lại dễ để lộ “dấu hiệu” từ những chi tiết rất nhỏ: chỗ để máy, cách mở máy, thậm chí cả thói quen dùng máy. Và đây chính là những kiểu đặt laptop thường khiến người ta vô tình bị đánh giá EQ thấp ngay từ cái nhìn đầu tiên.

1. Để laptop lộn xộn trên bàn làm việc

Chiếc máy tính nằm chỏng chơ giữa mớ dây sạc rối như tơ vò, giấy tờ chồng chất, bên cạnh là cốc cà phê uống dở và vài cái vỏ bánh snack. Đây là “setup” quen thuộc của những người EQ thấp. Vì sao? Vì họ chỉ nghĩ tới sự tiện của bản thân, chẳng quan tâm rằng hình ảnh đó khiến người khác thấy ngột ngạt và thiếu chuyên nghiệp thế nào.

2. Mở laptop xem phim, bật nhạc giữa chốn đông người

Thư viện, quán cà phê hay không gian chung tự dưng biến thành “rạp chiếu phim mini” chỉ vì một chiếc laptop. Người EQ thấp thường coi chuyện mình thích là trung tâm, bất chấp người xung quanh đang cần yên tĩnh. Trong khi đó, người EQ cao sẽ luôn để ý tới sự thoải mái của cả tập thể.

3. Đặt laptop chênh vênh, sát mép bàn

Một cú va nhẹ cũng đủ khiến máy rơi vỡ. Đây không chỉ là sự bất cẩn mà còn cho thấy thói quen thiếu dự liệu hậu quả. Người EQ cao sẽ không bao giờ để đồ dùng (và cả bản thân) ở tình thế nguy hiểm chỉ vì cẩu thả.

4. Cắm sạc 24/7

Có những người để laptop “cắm máy thở” suốt ngày đêm, lúc nào cũng ở trạng thái full công suất dù laptop không hề bị chai pin hay gặp vấn đề gì. Điều này vô tình phản ánh lối sống vội vã, không biết nghỉ ngơi và thường ép bản thân (cũng như thiết bị) chạy hết ga. Người EQ cao thì ngược lại – họ biết cân bằng, biết khi nào cần ngắt nhịp để duy trì sự bền bỉ.

5. Để laptop thành công cụ phô trương

Logo sáng loáng luôn được trưng ra giữa quán cà phê, như muốn cả thế giới biết: “Tôi đang xài máy xịn đấy!”. Người EQ thấp dễ sa vào việc lấy vật chất làm thước đo giá trị bản thân. Trong khi người EQ cao thì ít khoe mẽ, thay vào đó họ tập trung vào hiệu quả công việc và giá trị thật sự mình tạo ra.

6. Dán sticker, note loạn xạ trên thân máy

Có người biến laptop thành “bảng vẽ graffiti” hoặc “két sắt cá nhân”, dán đủ thứ từ sticker idol, giấy note lời nhắc đến những câu slogan dài cả trang giấy. Cá tính thì tốt, nhưng quá rối rắm lại tạo cảm giác thiếu chuyên nghiệp. Người EQ cao vẫn thể hiện phong cách riêng, nhưng đủ tinh tế để người khác nhìn vào thấy gọn gàng, có gu chứ không phải bừa bộn.

7. Bỏ mặc laptop sau khi dùng

Dùng xong thì kệ đấy, không tắt, không gập, không chỉnh lại vị trí. Hành động nhỏ này tiết lộ thói quen sống “nửa vời”, không hoàn thiện mọi việc trọn vẹn. Người EQ cao thì khác, họ thường kết thúc gọn gàng để hôm sau bắt đầu lại trong sự thoải mái, trơn tru.

Đương nhiên, không thể chỉ dựa vào cách một người đặt laptop mà đánh giá trọn vẹn EQ của họ. Nhưng những chi tiết nhỏ này lại phản ánh phần nào thói quen sống và mức độ tinh tế trong ứng xử hằng ngày. Nếu để ý và điều chỉnh, bạn không chỉ khiến không gian xung quanh trở nên dễ chịu hơn mà còn tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, chỉn chu trong mắt người khác. Suy cho cùng, EQ không phải điều gì quá xa vời – nó bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, thậm chí là từ cách bạn đặt chiếc laptop ngay trước mặt.