Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người "giàu giả" thường có 5 dấu hiệu này: Chuyên gia thẳng tay vạch trần, chỉ cần nói chuyện là "nhìn thấu" EQ thấp

27-09-2025 - 19:02 PM | Lifestyle

Người "giàu giả" thường có 5 dấu hiệu này: Chuyên gia thẳng tay vạch trần, chỉ cần nói chuyện là "nhìn thấu" EQ thấp

Chuyên gia này cho biết mọi người thường bị ấn tượng ban đầu và cách họ thể hiện trên mạng xã hội ‘che mắt’ nhưng sự thật không như bạn vẫn nghĩ.

Anna Bey, sống tại London (Anh) là một chuyên gia huấn luyện phong cách sống thanh lịch, có hơn 1 triệu người theo dõi trên Youtube. Cô nổi tiếng bởi những lời khuyên giúp mọi người cải thiện cách giao tiếp. 

Trong 1 video trên kênh Youtube của mình, Bey đã chỉ ra 6 dấu hiệu của những người đang cố tình giả vờ mình là người giàu có. Bey mô tả hành động của họ "giống như một bức tranh biếm họa", khác với sự kiên định của người giàu thực sự.

Cố gắng để trở nên thời thượng

Anna Bey mô tả những người giả giàu càng cố gắng trưng diện càng giống như mặc đồng phục. Cô giải thích rằng "siêu lừa" Anna Delvey thành công trong việc thâm nhập giới thượng lưu New York vì cô gái này biết không cần cố phô trương để chứng minh gia thế hay tài sản.

"Anna Delvey dù mặc hàng hiệu nhưng phong cách rất đơn giản. Cô ấy không dùng quần áo để gây ấn tượng với mọi người. Cách ăn mặc là ngôn ngữ bí mật phân biệt người giàu thật và người giàu giả", Bey cho biết.

Người "giàu giả" thường có 5 dấu hiệu này: Chuyên gia thẳng tay vạch trần, chỉ cần nói chuyện là "nhìn thấu" EQ thấp- Ảnh 1.

Chuyên gia về phong cách sống Anna Bey

Chất lượng quần áo của ai đó cũng có thể giúp bạn hiểu hơn về sự giàu có của họ. "Giả sử họ mặc một bộ đồ lạ mắt, có thể là một chiếc mũ và một đôi giày da thật ngầu. Nhưng nếu bạn dừng lại 1s và thay vì lóa mắt bởi bộ trang phục, bạn chú ý đến các chi tiết có thể phát hiện ra đôi giày đó kém chất lượng còn những chiếc nút áo thì rẻ hơn tưởng tượng", chuyên gia này giải thích.

Theo Anna Bey, các triệu phú chắc chắn sẽ mặc quần áo có chất lượng tốt trở lên, trừ khi họ có gu thẩm mỹ thực sự tồi tệ. Vì vậy dấu hiệu này không cho bạn biết toàn bộ về đối phương nhưng cũng là manh mối cần chú ý.

Tỏ ra hoàn hảo trên mạng xã hội

Vlogger người Thụy Điển thừa nhận cô luôn nghi ngờ những người thể hiện mình có lối sống hoàn hảo, sang trọng trên Instagram.

"Tất nhiên có rất nhiều người thực sự giàu có. Nhưng thường thì họ không muốn phô bày mọi thứ quá nhiều như kiểu chụp ảnh ở mọi góc, trên mọi chuyên cơ hay mọi xe hơi", Bey nói.

Người "giàu giả" thường có 5 dấu hiệu này: Chuyên gia thẳng tay vạch trần, chỉ cần nói chuyện là "nhìn thấu" EQ thấp- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Cách nói chuyện khoe khoang, nịnh bợ

Anna Bey cho biết việc hạ thấp người khác và khoe khoang nhiều về bản thân là dấu hiệu cho thấy đối phương đang giả vờ giàu có và có EQ thấp. "Câu chuyện ‘làm lố’ là do họ cảm thấy không an toàn. Tôi từng chứng kiến nhiều người cố gắng trở thành người không phải họ. Và việc những người đó làm là khoác lác về những thứ họ có", Bey nói.

Youtuber này cũng cho biết thêm 1 dấu hiệu trong cách nói chuyện của những người giả vờ giàu là họ thích nịnh bợ người khác. "Điều đó không bình thường với người đã có địa vị xã hội", cô gái cho biết.

Hứa nhưng không thể thực hiện

"Trong cuộc sống bạn sẽ gặp những người thích hứa nhưng không bao giờ thực hiện được. Lời hứa giống như cách họ tự nâng cao bản thân trong thời điểm đó và theo kinh nghiệm của tôi, đó là một đặc điểm chung với những người giàu có giả tạo", Anna Bey nhận định, "Có quá nhiều ‘sân khấu’ xung quanh và họ không thể diễn tốt tất cả các màn".

Bey còn cho biết những kiểu người này trước bữa ăn có thể rất tự tin nhưng cuối cùng thường tránh thanh toán hóa đơn. "Tôi hiểu có những người giàu có keo kiệt. Nhưng số người chỉ giả vờ giàu cho đến khi thanh toán tiền thì nhiều hơn cả", cô nói.

Người "giàu giả" thường có 5 dấu hiệu này: Chuyên gia thẳng tay vạch trần, chỉ cần nói chuyện là "nhìn thấu" EQ thấp- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Hành vi không đồng nhất

Theo Anna Bey, người giàu giả thường chỉ bắt chước được 1 trong những đặc điểm của người giàu thật. Vậy nên bạn có thể xem xét nhiều khía cạnh và nhìn tổng thể hành động của họ. Nếu có sự mâu thuẫn liên tục trong bức tranh toàn cảnh, có lẽ điều đó là manh mối cho thấy người kia không thực sự giàu như vẫn thể hiện.

Chuyên gia này cho biết mọi người hay bị ấn tượng đầu chi phối nhưng nếu luôn quan sát và xem xét các chi tiết, bạn có thể nhận ra sự không đồng nhất trong cách họ thể hiện kiến thức, gia thế hay tài sản của mình.

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
Anna Bey, new york

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thái Hòa: Phim Nhà nước đòi hỏi chất lượng đàng hoàng, chứ không phải tiền Nhà nước muốn làm gì thì làm

Thái Hòa: Phim Nhà nước đòi hỏi chất lượng đàng hoàng, chứ không phải tiền Nhà nước muốn làm gì thì làm Nổi bật

Nữ nghệ sĩ trẻ đẹp là CEO sở hữu spa làm đẹp, khu du lịch sinh thái 50.000m2, sinh 4 con cho đại gia

Nữ nghệ sĩ trẻ đẹp là CEO sở hữu spa làm đẹp, khu du lịch sinh thái 50.000m2, sinh 4 con cho đại gia Nổi bật

Quỳnh Nga đính chính

Quỳnh Nga đính chính

18:12 , 27/09/2025
Nam ca sĩ cả nước biết mặt nói sự thật về một số danh ca

Nam ca sĩ cả nước biết mặt nói sự thật về một số danh ca

16:48 , 27/09/2025
Vợ Duy Mạnh test tính năng iPhone 17 bằng… lưỡi, netizen vừa tò mò hào hứng làm theo

Vợ Duy Mạnh test tính năng iPhone 17 bằng… lưỡi, netizen vừa tò mò hào hứng làm theo

16:31 , 27/09/2025
Mở mắt đúng cách là ngắm mỹ nhân này mỗi sáng: Vẻ đẹp lu mờ tất cả, lật tung từ điển không tìm nổi từ để khen

Mở mắt đúng cách là ngắm mỹ nhân này mỗi sáng: Vẻ đẹp lu mờ tất cả, lật tung từ điển không tìm nổi từ để khen

16:24 , 27/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên