Người "giàu giả" thường có 5 dấu hiệu này: Chuyên gia thẳng tay vạch trần, chỉ cần nói chuyện là "nhìn thấu" EQ thấp

Anna Bey, sống tại London (Anh) là một chuyên gia huấn luyện phong cách sống thanh lịch, có hơn 1 triệu người theo dõi trên Youtube. Cô nổi tiếng bởi những lời khuyên giúp mọi người cải thiện cách giao tiếp.

Trong 1 video trên kênh Youtube của mình, Bey đã chỉ ra 6 dấu hiệu của những người đang cố tình giả vờ mình là người giàu có. Bey mô tả hành động của họ "giống như một bức tranh biếm họa", khác với sự kiên định của người giàu thực sự.

Cố gắng để trở nên thời thượng

Anna Bey mô tả những người giả giàu càng cố gắng trưng diện càng giống như mặc đồng phục. Cô giải thích rằng "siêu lừa" Anna Delvey thành công trong việc thâm nhập giới thượng lưu New York vì cô gái này biết không cần cố phô trương để chứng minh gia thế hay tài sản.

"Anna Delvey dù mặc hàng hiệu nhưng phong cách rất đơn giản. Cô ấy không dùng quần áo để gây ấn tượng với mọi người. Cách ăn mặc là ngôn ngữ bí mật phân biệt người giàu thật và người giàu giả", Bey cho biết.

Chất lượng quần áo của ai đó cũng có thể giúp bạn hiểu hơn về sự giàu có của họ. "Giả sử họ mặc một bộ đồ lạ mắt, có thể là một chiếc mũ và một đôi giày da thật ngầu. Nhưng nếu bạn dừng lại 1s và thay vì lóa mắt bởi bộ trang phục, bạn chú ý đến các chi tiết có thể phát hiện ra đôi giày đó kém chất lượng còn những chiếc nút áo thì rẻ hơn tưởng tượng", chuyên gia này giải thích.

Theo Anna Bey, các triệu phú chắc chắn sẽ mặc quần áo có chất lượng tốt trở lên, trừ khi họ có gu thẩm mỹ thực sự tồi tệ. Vì vậy dấu hiệu này không cho bạn biết toàn bộ về đối phương nhưng cũng là manh mối cần chú ý.

Tỏ ra hoàn hảo trên mạng xã hội

Vlogger người Thụy Điển thừa nhận cô luôn nghi ngờ những người thể hiện mình có lối sống hoàn hảo, sang trọng trên Instagram.

"Tất nhiên có rất nhiều người thực sự giàu có. Nhưng thường thì họ không muốn phô bày mọi thứ quá nhiều như kiểu chụp ảnh ở mọi góc, trên mọi chuyên cơ hay mọi xe hơi", Bey nói.

Cách nói chuyện khoe khoang, nịnh bợ

Anna Bey cho biết việc hạ thấp người khác và khoe khoang nhiều về bản thân là dấu hiệu cho thấy đối phương đang giả vờ giàu có và có EQ thấp. "Câu chuyện ‘làm lố’ là do họ cảm thấy không an toàn. Tôi từng chứng kiến nhiều người cố gắng trở thành người không phải họ. Và việc những người đó làm là khoác lác về những thứ họ có", Bey nói.

Youtuber này cũng cho biết thêm 1 dấu hiệu trong cách nói chuyện của những người giả vờ giàu là họ thích nịnh bợ người khác. "Điều đó không bình thường với người đã có địa vị xã hội", cô gái cho biết.

Hứa nhưng không thể thực hiện



"Trong cuộc sống bạn sẽ gặp những người thích hứa nhưng không bao giờ thực hiện được. Lời hứa giống như cách họ tự nâng cao bản thân trong thời điểm đó và theo kinh nghiệm của tôi, đó là một đặc điểm chung với những người giàu có giả tạo", Anna Bey nhận định, "Có quá nhiều ‘sân khấu’ xung quanh và họ không thể diễn tốt tất cả các màn".

Bey còn cho biết những kiểu người này trước bữa ăn có thể rất tự tin nhưng cuối cùng thường tránh thanh toán hóa đơn. "Tôi hiểu có những người giàu có keo kiệt. Nhưng số người chỉ giả vờ giàu cho đến khi thanh toán tiền thì nhiều hơn cả", cô nói.

Hành vi không đồng nhất



Theo Anna Bey, người giàu giả thường chỉ bắt chước được 1 trong những đặc điểm của người giàu thật. Vậy nên bạn có thể xem xét nhiều khía cạnh và nhìn tổng thể hành động của họ. Nếu có sự mâu thuẫn liên tục trong bức tranh toàn cảnh, có lẽ điều đó là manh mối cho thấy người kia không thực sự giàu như vẫn thể hiện.

Chuyên gia này cho biết mọi người hay bị ấn tượng đầu chi phối nhưng nếu luôn quan sát và xem xét các chi tiết, bạn có thể nhận ra sự không đồng nhất trong cách họ thể hiện kiến thức, gia thế hay tài sản của mình.