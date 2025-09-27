Từ G-Dragon, BLACKPINK cho tới Hứa Quang Hán, Yoona (SNSD), tại sao dàn sao số 1 thế giới xếp hàng dài kéo nhau về Việt Nam?

Trong bối cảnh ngành giải trí toàn cầu đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, Việt Nam nổi lên như một "điểm nóng" bất ngờ, thu hút hàng loạt ngôi sao quốc tế từ châu Á đến phương Tây. Không chỉ là điểm đến du lịch với vẻ đẹp thiên nhiên mê hoặc, Việt Nam còn là thị trường giải trí đầy tiềm năng, nơi các concert bom tấn, fan meeting và sự kiện quảng bá phim liên tục diễn ra. Từ "chồng quốc dân" Hứa Quang Hán đến dàn sao Kpop huyền thoại như 2NE1 - G-Dragon, hay các nữ thần màn ảnh như Kim Yoo Jung và Yoona, dải đất hình chữ S đang trở thành sân khấu mới cho những tên tuổi lớn.

"Biển sao" đổ bộ - Từ quá khứ gần đến tương lai gần

Năm 2024 và đầu 2025 chứng kiến sự bùng nổ của các sự kiện giải trí quốc tế tại Việt Nam, với hơn 20 concert lớn nhỏ và hàng chục fan meeting, thu hút hàng triệu khán giả. Theo thống kê từ các nền tảng vé trực tuyến như Ticketbox và Klook, doanh số vé cho các sự kiện này tăng gấp đôi so với năm 2023, phản ánh sức sống mãnh liệt của thị trường. Dưới đây là một số cái tên nổi bật của showbiz quốc tế đã, đang và sắp đến Việt Nam.

Hứa Quang Hán, nam thần màn ảnh Đài Loan (Trung Quốc) nổi tiếng đã chính thức đặt chân đến Việt Nam vào rạng sáng 24/9/2025. Đây là chuyến đi đầu tiên của anh tại dải đất hình chữ S, nhằm quảng bá bộ phim mới Năm của anh, ngày của em.

Hàng trăm fan Việt đã xếp hàng tại sự kiện ngày 25/9, tạo nên "biển người" cuồng nhiệt với cờ hoa, banner và thậm chí là váy cưới – biểu tượng cho lời tỏ tình "lấy anh về làm chồng". Sự kiện giao lưu fan tại TP.HCM thu hút hơn 5.000 người tham dự, dù gặp sự cố mất điện tạm thời, nhưng Hứa Quang Hán vẫn khiến khán giả "tan chảy" với nụ cười ấm áp và chia sẻ: "Việt Nam đẹp như mơ, tôi sẽ quay lại sớm". Chuyến đi này không chỉ là cột mốc cá nhân mà còn đánh dấu sự mở rộng của điện ảnh Đài Loan (Trung Quốc) sang thị trường Đông Nam Á, với doanh số vé phim dự kiến tăng 20% nhờ hiệu ứng "Hứa Hán".

"Chồng quốc dân" Hứa Quang Hán tạo nên cơn sốt chưa từng có trong lần đầu đến Việt Nam

Tiếp theo, ekip của phim hiện tượng Hàn Quốc Ngự Trù Của Bạo Chúa đang có kế hoạch nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào tháng 10 sắp tới. Bản thân nữ chính Yoona cũng tổ chức fan meeting vào ngày 18/10 tại TP.HCM, đánh dấu sự trở lại Việt Nam sau 6 năm. Vé VIP (giá từ 5-10 triệu VND) còn kèm quà tặng đặc biệt như món ăn hoàng gia từ phim, thu hút hơn 3.000 fan đặt chỗ chỉ trong 24 giờ mở bán. Sự kiện này không chỉ quảng bá phim mà còn kết nối văn hóa ẩm thực, khi ekip hứa hẹn mang theo công thức nấu ăn "ngự trù" để giao lưu.

Không để fan thiệt thòi, dàn sao phim kinh dị Thái Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng phần 2 cũng sẽ có buổi giao lưu tại TP.HCM vào ngày 10/10 tại TP.HCM. Dẫn đầu là Nadech Kugimiya – "soái ca" Thái với vẻ ngoài "không góc chết", cùng Denise Jelilcha Kapaun (17 tuổi, vai Yad) và Nutthacha Jessica Padovan (diễn viên nhí). Siêu phẩm này đã đại thắng doanh thu với hơn 500 triệu baht (khoảng 350 tỷ VND) và nhận được sự yêu thích nồng nhiệt từ khán giả Việt Nam.

Đến lượt ekip các bộ phim nổi tiếng chọn Việt Nam làm điểm đến

Không thể không kể đến làn sóng Kpop thống trị lịch concert 2024-2025 tại Việt Nam. 2NE1 tái hợp với Asia Tour [Welcome Back] tại TP.HCM vào tháng 2, vé bán hết sạch chỉ sau 1 giờ. Dàn sao nhà SMTOWN Yunho (DBSK), Taeyeon (SNSD), Seulgi - Irene (Red Velvet), Key (SHINee) cũng khiến fan phát sốt với đêm nhạc tại TP.HCM.

Đặc biệt, "ông hoàng Kpop" G-Dragon đã gây sốt khi trở lại Việt Nam sau 13 năm vắng bóng. Anh biểu diễn tại K-Star Spark in Vietnam 2025 ngày 21/6/2025 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, thu hút hơn 40.000 khán giả cuồng nhiệt. G-Dragon cũng đã xác nhận đem tour diễn Übermensch vào tháng 11 tới đây. Theo NME, Việt Nam là điểm dừng chân phổ biến cho Kpop nhờ fanbase hùng hậu với hơn 5 triệu người theo dõi các group lớn.

... G-Dragon cũng đổ bộ Việt Nam

Đến tháng 11 này, khán giả Việt sẽ lần đầu được trải nghiệm Waterbomb – festival âm nhạc chủ đề nước nổi tiếng từ Hàn Quốc. Với dàn lineup gồm những cái tên đình đám như Bi Rain, Jay Park, EXID, Kwon Eunbi... Waterbomb hứa hẹn sẽ là điểm sáng concert cuối năm nay.

Việt Nam cũng là điểm đến nghỉ dưỡng yêu thích của các ngôi sao quốc tế. "Em gái quốc dân" Kim Yoo Jung đã chọn Việt Nam làm điểm nghỉ dưỡng lý tưởng vào tháng 6/2025. Cô "xả ảnh" loạt khoảnh khắc tại Ninh Thuận như thưởng thức bún sứa, gỏi cuốn, thanh long và dạo biển dưới nắng vàng, thu hút hàng triệu view. Gần đây, tin đồn hẹn hò với Kim Do Hyun bùng nổ khi cả hai bị bắt gặp tại sân bay Cam Ranh, tạo sóng truyền thông lớn. Cả 2 đi cùng đoàn làm phim Dear X, chứng tỏ sức hấp dẫn không thể chối từ từ Việt Nam.

Kim Yoo Jung nghỉ dưỡng tại Việt Nam sau những tháng ngày chăm chỉ miệt mài đóng phim

Ở mảng Âu Mỹ, sau những Charlie Puth, Maroon 5, Westlife, khán giả Việt được liên tục đón tiếp Christina Aguilera, Katy Perry, Imagine Dragons và tiếp tục có thể là Alicia Keys. Chưa bao giờ khán giả Việt được đón tiếp nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới đến thế. Mọi khoảng cách dường như được rút ngắn lại với những bữa tiệc âm nhạc mà nhiều năm trước chỉ mới là những giấc mơ của người hâm mộ.

Sao Âu Mỹ cũng nối đuôi nhau đến Việt NamSao Âu Mỹ cũng nối đuôi nhau đến Việt NamSao Âu Mỹ cũng nối đuôi nhau đến Việt Nam

Vì sao Việt Nam trở thành "mỏ vàng" giải trí và thiên đường hình ảnh?

Sức hút của Việt Nam không phải ngẫu nhiên. Theo báo cáo của UN Tourism, du lịch Việt tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới năm 2024, với 17,6 triệu lượt khách quốc tế – tăng 40% so với 2023 và bằng 98% năm 2019 tiền dịch. Điều này kết hợp với sự bùng nổ của thị trường giải trí nội địa, biến Việt Nam thành lựa chọn hàng đầu cho sao quốc tế.

Lý do đầu tiên các sao quốc tế chọn Việt Nam làm điểm đến nghỉ ngơi là cảnh quan đẹp như mơ. Việt Nam được ví như "bộ sưu tập thiên đường" với bốn mùa cảnh sắc đa dạng, từ vịnh Hạ Long di sản UNESCO đến sa mạc Ninh Thuận, Phú Quốc hay ruộng bậc thang Sapa. Nhiều sao quốc tế công khai ca ngợi, biến các chuyến đi thành "quảng cáo miễn phí" cho du lịch Việt.

Cảnh quan không chỉ là "nền" mà còn là "nhân vật chính", giúp các sự kiện như 8Wonder tận dụng bãi biển Phú Quốc, Nha Trang cho không khí lễ hội, thu hút 50.000 fan. Waterbomb 2025 cũng khai thác không gian xanh đô thị để tạo "sân chơi nước" lý tưởng.

Phong cảnh tuyệt vời là yếu tố tiên quyết để các ngôi sao chọn đến Việt Nam

Ngoài ra, Việt Nam còn là thị trường giải trí "béo bở" đang tăng trưởng khủng. Việt Nam là thị trường mới nổi, với dân số trẻ (70% dưới 35 tuổi) và sức mua cao cho giải trí. Gần đây, liên tiếp xuất hiện các bộ phim doanh thu trăm tỷ như Mưa Đỏ, Mai. Với 1.700 tỷ VND nội địa, Việt Nam là "sân sau" an toàn cho phim châu Á. Quỷ Ăn Tạng thành công nhờ thị trường Việt chiếm 10% doanh thu khu vực. Hứa Quang Hán chọn Việt vì "thị trường phim Việt đang bùng nổ, fan châu Á kết nối mạnh".

Âm nhạc số đạt 61,97 triệu USD, tăng trưởng 25% hàng năm, với quảng cáo trực tuyến chiếm 21,7 triệu USD. Năm 2024 là "thời điểm vàng", theo báo cáo RMIT, nhờ hệ sinh thái đa dạng từ concert đến streaming. Việt Nam ước tính có hơn 5 triệu fan Kpop, giúp concert như BLACKPINK 2023 hút 60.000 khán giả, concert 2NE1 cũng "cháy vé". G-Dragon cũng rất thích Việt Nam vì fandom vô cùng nồng nhiệt và có sức chi lớn.

Du lịch và kinh tế cũng có mối liên kết với nhau. Trong năm 2024, 17,6 triệu khách quốc tế mang về 28 tỷ USD, với 84,4% qua hàng không. Mỗi concert tạo 500 tỷ VND gián tiếp từ khách sạn, ăn uống. Theo CafeF, gỡ nút thắt visa và logistics sẽ thu hút thêm sao như Taylor Swift. Tuy nhiên, thách thức vẫn tồn tại: Quy định tổ chức concert phức tạp khiến một số sao "quay lưng", như trường hợp 2023. Nhưng với chính sách mới từ 2025, Việt Nam hứa hẹn trở thành "hub" giải trí Đông Nam Á.

Việt Nam đang dần trở thành thị trường giải trí mới nổi

Tương lai sáng ngời của "điểm hẹn sao"

Việt Nam không chỉ là điểm đến mà còn là "ngôi nhà thứ hai" cho các ngôi sao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với sức sống văn hóa sôi động. Với đà tăng trưởng 40% du lịch và kỷ lục giải trí 2024, năm 2025 hứa hẹn thêm nhiều "cơn bão sao", cùng các festival như Waterbomb và world tour của G-Dragon. Để duy trì sức hút, Việt Nam cần đầu tư hạ tầng và minh bạch bản quyền, biến "điểm hẹn" thành "thủ phủ" giải trí khu vực. Các fan Việt, hãy sẵn sàng – vì sao trời đang chiếu sáng dải đất này!