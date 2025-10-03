Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

03-10-2025 - 19:30 PM | Thị trường

7 điểm khiến Volkswagen Viloran thành Xe Gia đình của năm 2025

Sở hữu thiết kế sang trọng, không gian tiện nghi cao cấp, Volkswagen không chỉ nhận được sự yêu thích từ cộng đồng mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao.

Kích thước vượt trội trong phân khúc: Volkswagen Viloran có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.346 x 1.976 x 1.781 (mm), đi kèm trục cơ sở 3.180mm. Trên thị trường, 2 mẫu MPV cùng phân khúc là Toyota Alphard có kích thước 5.010 x 1.850 x 1.950 (mm), trục cơ sở 3.000mm; và Kia Carnival là 5.155 x 2.010 x 1.775 (mm), trục cơ sở 3.090mm. Như vậy, Viloran đang tỏ ra vượt trội so với các đối thủ của mình.

Thiết kế sang trọng: Viloran được định vị ở phân khúc cao cấp, điều đó thể hiện rõ qua phong cách thiết kế. Ngoại thất trang bị bộ mâm 20 inch đa chấu và cụm đèn chiếu sáng LED ma trận IQ Light có khả năng mở rộng, điều chỉnh góc chiếu và chiếu xa thích ứng.. Toàn bộ chi tiết đều được Volkswagen trau chuốt nhằm toát lên sự tinh tế và sang trọng, khiến Viloran không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là tuyên ngôn phong cách sống.

Không gian rộng rãi với tiện nghi cao cấp: Bên trong khoang lái, Volkswagen Viloran mang đến trải nghiệm như một "phòng khách di động". Điểm nhấn là hàng ghế sau dạng thương gia với 2 ghế riêng biệt. Người ngồi ở vị trí này có tựa tay, đệm chân, tích hợp sưởi, làm mát và massage.

Khả năng vận hành vượt trội: Dưới nắp capo, Volkswagen Viloran sử dụng khối động cơ máy 2.0L tăng áp, công suất 220 mã lực, mô-men xoắn 350Nm, hộp số DSG 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xe đạt vận tốc tối đa giới hạn ở 200 km/h. Hệ thống treo tối ưu hóa sự cân bằng giữa êm ái và thể thao, giúp Viloran vừa phù hợp cho những chuyến đi xa cùng gia đình, vừa đáp ứng nhu cầu lái hứng khởi của chủ nhân.

Công nghệ an toàn tối tân: Volkswagen Viloran không chỉ tập trung vào sự sang trọng mà còn chú trọng an toàn. Khung gầm có tới 77% sử dụng thép chịu lực cao. Gói công nghệ ADAS bao gồm như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo tiền va chạm FCW, hỗ trợ phanh khẩn cấp AEB, hỗ trợ chuyển làn LCA. Một số trang bị khác như 9 túi khí, cảnh báo tập trung người lái, hỗ trợ đỗ xe…

Được cộng đồng ủng hộ: Tại giải thưởng Car Choice Awards 2025, mẫu xe này đang được cộng đồng đánh gia cao. Theo kết quả bình chọn trên website betterchoice.vn, Volkswagen Viloran đã giành được nhiều bình chọn nhất ở hạng mục Xe Gia đình của năm Hạng 2-5 tỷ đồng với 13.610 lượt yêu thích.

Được chuyên gia đánh giá cao: Giới chuyên môn tại Việt Nam đều đánh giá cao mẫu MPV đến từ thương hiệu Đức này. Nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh nhận xét: "Volkswagen Viloran là mẫu xe đang lên. Từ khi ra mắt đến nay, tôi gần như chưa thấy ai phàn nàn". Chuyên gia thử nghiệm xe Dương Đăng Quang nhận xét: "Mẫu xe này giúp nâng tầm chủ nhân, tách biệt với nhóm xe chạy dịch vụ kiểu Kia Carnival".

Volkswagen – tập đoàn ô tô hàng đầu thế giới, đặt nền tảng trên ba giá trị: An toàn – Chất lượng – Đổi mới.

Tại Việt Nam, Volkswagen theo đuổi chiến lược "Trải nghiệm & Khẳng định đẳng cấp mới", tập trung phát triển SUV, MPV cao cấp như Viloran, Tiguan, Teramont, Touareg hay Golf.

Hệ thống đại lý toàn quốc tuân thủ chuẩn Volkswagen toàn cầu, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng & hậu mãi.

Volkswagen Việt Nam cũng đẩy mạnh đầu tư vào xe năng lượng mới, hướng tới vị thế thương hiệu xe điện cao cấp hàng đầu.

Ánh Dương

Phụ nữ số

