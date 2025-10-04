7 điều người lương thấp vẫn làm mỗi ngày

Người lương thấp không thiếu cách xoay xở để tồn tại, nhưng đồng thời cũng tự tạo ra cả đống thói quen "đốt tiền" khiến ví ngày càng mỏng. Nghe qua thì tưởng bình thường, nhưng gom lại thành danh sách thì thấy có một pattern chung: lặp đi lặp lại, biết là dở mà vẫn làm.

1. Mở app ngân hàng để check số dư - như thể tiền tự nhiên mọc thêm

Cái cảm giác quen thuộc: vừa nhận lương xong, trong tài khoản trông “có vẻ nhiều”. Nhưng chỉ vài ngày sau, số dư giảm đi trông thấy. Thế là mỗi ngày lại mở app ra check, dù thừa biết chẳng có phép màu nào chuyển tiền vào. Đây không phải kiểm soát tài chính, mà giống kiểu tự hành hạ bản thân bằng con số lạnh lùng trên màn hình.

Ảnh minh hoạ

2. Sống nhờ tạm ứng, mượn tiền, xoay vòng rồi cuối tháng trả sạch

Người lương thấp thường mắc kẹt trong vòng xoáy: tiêu quá tay, phải vay nóng hoặc tạm ứng. Cuối tháng lãnh lương, trả nợ xong lại… hết tiền. Cái vòng tròn này lặp đi lặp lại, biến lương không còn là “khoản thu nhập”, mà giống như “điểm hẹn trả nợ”.

3. Ăn ngoài nhiều hơn nấu rồi than thở không bao giờ dư được

Ra ngoài ăn tiện, nhanh, không phải dọn dẹp. Nhưng cộng lại mỗi ngày, tiền bữa trưa, bữa xế, bữa tối bằng cả phần trăm lớn trong lương. Người lương thấp nào cũng biết “tự nấu rẻ hơn”, nhưng khi vừa hết giờ làm đã mệt rã rời, thì chiếc bát mì ngoài hàng lại chiến thắng.

Ảnh minh hoạ

4. Mua sắm lặt vặt để giải stress nhưng hàng về thì stress gấp đôi

Đơn giản như đôi dép 80 nghìn, cái áo 120 nghìn, hay mấy món đồ linh tinh vài chục. Mua vì rẻ, mua cho đỡ buồn, mua để “có cảm giác mình vừa tự thưởng”. Nhưng khi cộng tất cả lại, đó là cả một khoản kha khá. Đỉnh điểm là lúc mở hàng ra, thấy không cần thiết, rồi tự hỏi: “Ủa, sao mình mua cái này?”

5. Nói chuyện đầu tư nhiều, nhưng thực tế không có vốn

Lương thấp nhưng vẫn mơ “tiền phải đẻ ra tiền”, thích nghe chuyện chứng khoán, bất động sản, quỹ này quỹ kia. Thực tế, chẳng có dư để bắt đầu. Người lương thấp đầu tư nhiều nhất không phải vào thị trường, mà là vào những thứ ngắn hạn: bữa ăn ngon hơn, bộ quần áo mới, hay một chuyến đi nhỏ để bù đắp áp lực thường ngày.

6. Quyết tâm tiết kiệm từ mai nhưng hôm nay vẫn cà phê, trà sữa

Đầu tháng thường là thời điểm “nghiêm túc sống khoa học”: cắt bớt chi tiêu, lập bảng excel, đặt mục tiêu tiết kiệm. Nhưng chỉ vài hôm, chiếc cà phê buổi sáng, ly trà sữa buổi chiều lại quay về. Cuối cùng, kế hoạch tiết kiệm bị trì hoãn sang… tháng sau, và lặp lại mãi mãi.

Ảnh minh hoạ

7. So sánh mình với người giàu trên mạng rồi tự an ủi

Lướt mạng xã hội thấy đồng trang lứa du lịch, mua sắm, sống sang – trong khi bản thân loay hoay xoay tiền thuê trọ. Khoảnh khắc tự ti kéo đến nhanh, rồi lại tự an ủi: “Thôi, mình không giàu tiền bạc, mình giàu trải nghiệm.” Nhưng trải nghiệm ở đây nhiều khi chỉ là kinh nghiệm… sống sót qua những ngày ví trống rỗng.

Kết

Người lương thấp không hẳn vì lười hay kém cỏi, mà bởi những thói quen nhỏ hằng ngày cộng dồn thành “cái hố” khó thoát. Đôi khi vấn đề không phải thu nhập quá ít, mà vì chi tiêu thiếu kỷ luật. Và khi vòng lặp này chưa thay đổi, thì mỗi tháng lương nhận về sẽ mãi chỉ như một cuộc “giao lưu đến rồi đi, chẳng ở lại lâu”.