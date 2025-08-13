7 gương mặt Gen Alpha nổi bật của showbiz Việt: Toàn học trường quốc tế, có người mới 15 tuổi đã thực tập tại công ty gia đình!

Gen Alpha, tức thế hệ sinh từ năm 2010 trở đi, đang dần xuất hiện rõ nét trong làng giải trí Việt. Các cậu ấm cô chiêu này không chỉ nổi tiếng nhờ xuất thân con nhà sao mà còn được chú ý nhờ việc học hành ở các môi trường giáo dục hiện đại với điều kiện học tập tốt bậc nhất. Không chỉ học hành kiến thức thông thường, con sao Việt còn có cơ hội theo học những môn học đặc biệt như gôn, bơi, cưỡi ngựa, nhạc cụ cổ điển hay các ngoại ngữ hiếm...

Dưới đây là 5 gương mặt Gen Alpha con nhà sao Việt được nhiều người yêu mến và theo dõi.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La

Subeo (SN 2010, tên thật Nguyễn Quốc Hưng) - con trai đầu lòng của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La được xem là gương mặt nổi bật nhất trong nhóm con sao cùng thế hệ. Ở tuổi 15, cậu gây ấn tượng với chiều cao gần 1,8 m và phong thái chững chạc.

Subeo hiện học tại một trường quốc tế ở TP.HCM, nơi chú trọng cả kiến thức học thuật lẫn kỹ năng mềm. Cậu còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm thực tế, đôi khi giúp đỡ gia đình trong công việc. Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cho biết trong khoảng 2 tuần cuối hè, Subeo đã thử nhiều vị trí khác nhau trong công ty như kinh doanh, chăm sóc khách hàng, phục vụ.

Subeo thực tập tại công ty của bố.

Kỳ Anh - con trai Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy

Kỳ Anh (SN 2011) - quý tử nhà Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy là một trong những gương mặt Gen Alpha nổi bật của showbiz Việt, gây ấn tượng bởi vẻ năng động và tinh thần thể thao tràn đầy. Yêu thích bóng rổ, chăm chỉ tập gym, cậu luôn duy trì lối sống lành mạnh, tự tin.

Hiện Kỳ Anh theo học tại một trường quốc tế danh tiếng ở TP.HCM, nơi cha mẹ đầu tư mạnh mẽ để cậu phát triển toàn diện cả thể chất lẫn kỹ năng xã hội. Trên mạng xã hội, “nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên thường khoe hình ảnh con trai với chiều cao vượt trội và ngoại hình điển trai, khiến nhiều người xuýt xoa.

“Nữ hoàng phòng trà” thường khoe hình ảnh con trai khiến nhiều người xuýt xoa.

Bé Sol - con gái ca sĩ Đoan Trang

Bé Sol (SN 2014, tên thật là Angelina) là con gái của ca sĩ Đoan Trang và ông xã người Thụy Điển - Johan Wicklund. Từ nhỏ, Sol đã tiếp xúc với nghệ thuật và thường xuất hiện trong các video âm nhạc, clip gia đình mà mẹ đăng tải.

Sol được rèn luyện về âm nhạc, kỹ năng biểu diễn và sử dụng ngôn ngữ thuần thục. Từ khi lên 7 tuổi, Sol đã thuần thục 4 ngôn ngữ, cô bé được hứa hẹn sẽ cực tài năng và bùng nổ trong tương lai.

Sol chụp ảnh cùng bố mẹ.

Lisa và Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý

Lisa và Leon (SN 2020) - cặp song sinh nhà Hà Hồ và Kim Lý chiếm trọn tình cảm của công chúng nhờ tính cách hồn nhiên, dí dỏm cùng ngoại hình đáng yêu. Ngay từ nhỏ, hai bé đã được cha mẹ định hướng phát triển hài hòa cả về ngôn ngữ, kỹ năng và trải nghiệm sống, vừa học tiếng Việt thành thạo, vừa làm quen dần với môi trường quốc tế.

Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ, cô muốn các con nắm chắc tiếng mẹ đẻ trước khi tiếp cận thêm ngoại ngữ để có nền tảng vững vàng. Bên cạnh việc học tại trường quốc tế, Lisa và Leon còn được khuyến khích tham gia các hoạt động âm nhạc, vận động, khám phá thiên nhiên, cùng những môn học giúp phát triển trí tuệ và thể lực phù hợp lứa tuổi.

Hà Hồ thường cho các con đi trải nghiệm khắp nơi.

Tôm và Tép - con Diva Hồng Nhung

Dù sống trong môi trường quốc tế, Tôm và Tép (SN 2012, Tôm tên thật là Aiden còn Tép là Lea) - con của diva Hồng Nhung vẫn được mẹ chú trọng gìn giữ tiếng Việt và nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc, nghệ thuật. Hai bé thường xuyên được tham gia hoạt động ngoài trời, chơi thể thao và trải nghiệm văn hóa để rèn luyện sự tự tin, tính tự lập. Những khoảnh khắc cười rạng rỡ, ăn mặc phong cách của cặp song sinh này luôn khiến người hâm mộ thích thú.

Dù sống trong môi trường quốc tế, Tôm và Tép – con của diva Hồng Nhung vẫn được mẹ chú trọng gìn giữ tiếng Việt.

Tại sao sao Việt thường cho con học trường quốc tế?

Theo nhiều người, nguyên nhân có thể xuất phát từ 4 lý do chính dưới đây:

- Thứ nhất là tầm nhìn quốc tế, khi chương trình song ngữ giúp các bé dễ dàng hòa nhập nếu du học hoặc làm việc ở nước ngoài.

- Thứ hai là đầu tư kỹ năng sớm, bởi các môn như gol, bơi, múa, piano rèn tính kỷ luật, gu thẩm mỹ và khả năng giao tiếp.

- Thứ ba là bảo vệ hình ảnh gia đình, tránh để con bị cuốn vào môi trường truyền thông tiêu cực bởi các trường quốc tế nổi tiếng với việc tôn trọng quyền cá nhân của học sinh.

- Cuối cùng, phụ huynh có đủ điều kiện tài chính để thuê huấn luyện viên giỏi, chọn trường tốt và cho con trải nghiệm quốc tế từ nhỏ.

Đương nhiên, không phải cứ học trường quốc tế hay môn học đắt đỏ mới giúp trẻ thành công. Quan trọng hơn là cha mẹ cần cho con cơ hội trải nghiệm đa dạng, phát triển kỹ năng ngôn ngữ, giao tiếp và có tuổi thơ đúng nghĩa. Giá trị tinh thần, thời gian dành cho con và môi trường an toàn là nền tảng bền vững hơn bất kỳ khoản đầu tư xa xỉ nào.