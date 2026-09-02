7 loại cây tuyệt đối không nên cắt tỉa trong tháng 9

Bước sang tháng 9, khi mùa hè dần kết thúc, những cành cây lộn xộn, hoa đã tàn hay bụi cỏ bắt đầu ngả màu dễ khiến nhiều người muốn lấy kéo ra cắt tỉa cho khu vườn gọn gàng hơn. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm cần đặc biệt thận trọng.

Thomas Rutter, người làm vườn có khoảng 10 năm kinh nghiệm, chia sẻ trên Homes and Gardens rằng: “Cắt tỉa cây sai thời điểm có thể làm hỏng mùa hoa năm sau, thậm chí khiến cây bị tổn thương nghiêm trọng”.

7 loại cây không nên cắt tỉa trong tháng 9

Ông Thomas Rutter đã chỉ ra 7 loại cây nên tránh cắt tỉa trong tháng 9, đó là:

1.Cây cẩm tú cầu lá sồi

Cây cẩm tú cầu lá sồi (Ảnh: Getty)

Cẩm tú cầu lá sồi (Hydrangea quercifolia) nổi bật với những chiếc lá có hình dáng gợi nhớ lá sồi và những chùm hoa trắng. Điểm cần lưu ý là loài cẩm tú cầu này ra hoa trên cành già. Điều đó có nghĩa những cành đã phát triển trong năm nay đang mang những mầm sẽ tạo hoa vào năm tới.

Nếu mạnh tay cắt vào tháng 9, người trồng có thể loại bỏ chính những cành mang mầm hoa và đến mùa xuân năm sau cây gần như không có hoa.

Theo Thomas Rutter, thời điểm phù hợp hơn để cắt tỉa cẩm tú cầu lá sồi là sau khi cây nở hoa, vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè. Nếu tháng 9 cây trông chưa đẹp mắt, chỉ nên nhẹ nhàng cắt bỏ những cụm hoa đã chuyển nâu thay vì tỉa sâu vào cành.

2. Cây tử đinh hương

Tử đinh hương (Ảnh: Alamy)

Tử đinh hương cũng là loại cây không nên cắt mạnh vào tháng 9 hay trong mùa thu. Tương tự nhiều loài hoa nở vào mùa xuân, tử đinh hương đã hình thành mầm hoa của năm sau từ những tháng mùa hè, trước cả khi lá bắt đầu rụng.

Vì vậy, nếu thấy bụi cây hơi rậm hoặc thiếu gọn gàng vào thời điểm này, người trồng chỉ nên loại bỏ cành chết hoặc một vài cành mọc quá lệch.

Việc cắt tỉa chính nên được thực hiện ngay sau khi cây kết thúc mùa hoa vào mùa xuân. Nếu để muộn hơn, rất có thể những cành bị cắt chính là những cành sẽ cho hoa năm sau.

3. Hoa Culver

Hoa Culver (Ảnh: Alamy)

Hoa Culver (Veronicastrum virginicum) lại là một trường hợp không nên vội cắt vì một lý do khác. Khi mùa hoa qua đi, những cụm hoa khô dần chuyển sang màu sẫm và có thể đứng trên cây suốt phần lớn mùa thu, thậm chí kéo dài sang mùa đông.

Nhìn chúng có vẻ như những phần cây cần được dọn bỏ, nhưng thực tế những cụm hạt này vẫn có ích cho khu vườn. Chim có thể tìm đến ăn hạt, trong khi côn trùng thụ phấn vẫn xuất hiện nếu thời tiết còn đủ ấm.

Thomas Rutter khuyên nên để nguyên phần thân và cụm hoa khô trong mùa thu, mùa đông, sau đó mới cắt vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 khi các chồi mới bắt đầu mọc lên từ gốc.

Hoa Culver là một loài hoa dại lâu năm có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Rễ của loại cây này nổi tiếng trong y học cổ truyền với công dụng hỗ trợ gan và tiêu hóa.

4. Cỏ lau tím

Cây cỏ lau tím (Ảnh: Getty)

Cỏ lau tím là một trong những loại cỏ cảnh không cần vội “dọn sạch” vào tháng 9. Ở thời điểm này, cây dần mất đi màu xanh tươi của mùa hè, chuyển sang những sắc đồng, tím và nâu. Nhưng chính sự thay đổi màu sắc ấy lại tạo nên vẻ đẹp của khu vườn vào mùa thu và mùa đông.

Vì vậy, thay vì cắt ngay khi cây bắt đầu ngả màu, nên chờ đến khoảng tháng 2 mới cắt tỉa.

5. Cây liên kiều

Cây liên kiều (Ảnh: Alamy)

Liên kiều là một trong những loại cây dễ mất mùa hoa năm sau nếu bị cắt không đúng lúc. Cây chỉ ra hoa trên cành già. Những cành phát triển trong năm nay chính là nơi sẽ xuất hiện những bông hoa vàng vào mùa xuân năm tới.

Bởi vậy, đến tháng 9 đã là quá muộn để tạo dáng hay cắt tỉa cây liên kiều. Thời điểm thích hợp hơn là ngay sau khi hoa rụng vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè. Cắt vào lúc đó giúp cây còn đủ thời gian phát triển các cành mới để chuẩn bị cho mùa hoa tiếp theo. Trong tháng 9, chỉ nên loại bỏ những cành đã chết hoặc có dấu hiệu bệnh nếu thực sự cần thiết.

Liên kiều là một loại cây bụi cao từ 2 - 4m thuộc họ Nhài, nổi tiếng với phần quả khô dùng làm vị thuốc quý trong y học cổ truyền.

6. Hoa chuông Penstemon

Hoa chuông Penstemon (Ảnh: Alamy)

Hoa chuông Penstemon là cây lâu năm có nhiều giống với màu hoa đa dạng. Khi hoa bắt đầu tàn, nhiều người dễ có thói quen cắt bỏ toàn bộ phần cuống để khu vườn trông sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, Thomas Rutter khuyên không nên cắt cây vào cuối mùa hè hoặc mùa thu.

Các thân hoa rỗng có thể trở thành nơi trú đông cho côn trùng. Những bông hoa đã chuyển nâu cũng chưa hẳn hoàn toàn vô ích bởi chúng vẫn có thể còn nguồn thức ăn cho động vật tìm mật.

Vì vậy, tốt hơn hết nên để thân cây đứng qua mùa lạnh. Đến đầu mùa xuân, khi thấy những chồi mới bắt đầu nhú lên từ gốc, đó mới là lúc thích hợp để cắt phần thân cũ.

7. Cây tường vi

Cây tường vi (Ảnh: Getty)

Tường vi cũng là loại cây Thomas Rutter khuyến cáo không nên cắt tỉa trong tháng 9. Khác với những cây có nguy cơ bị mất mầm hoa, vấn đề ở cây tường vi là việc cắt tỉa lúc này có thể kích thích cây mọc ra những chồi non mềm.

Khi mùa thu và mùa đông đang đến gần, những chồi mới này chưa có đủ thời gian để cứng cáp. Nếu nhiệt độ giảm mạnh hoặc xuất hiện sương giá sớm, phần sinh trưởng non rất dễ bị tổn thương.

Với loại cây này, nên kiên nhẫn chờ đến cuối mùa đông hoặc rất sớm vào mùa xuân, khi cây vẫn đang trong giai đoạn ngủ nghỉ và trước lúc những lá non mới bắt đầu bung ra.

Nguồn: Homes and Gardens