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Nghịch lý đau lòng: Cha mẹ hy sinh cả đời vì con, về già chưa chắc có được điều này

| | Sống

Nghịch lý đau lòng: Cha mẹ hy sinh cả đời vì con, về già chưa chắc có được điều này

Khi con cái trưởng thành, va chạm xã hội và có cuộc sống riêng, thế giới của chúng rộng mở hơn cũng là lúc cha mẹ dần trở thành "vai phụ".

Bước vào tuổi trung niên, nhiều người mới thấm thía một sự thật trần trụi: Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con là sự dốc cạn kiệt cùng không toan tính, nhưng tình cảm của con cái đối với cha mẹ lại luôn đi kèm những điều kiện và sự cân nhắc thiệt hơn.

Ảo tưởng về sự "đền đáp tương xứng"

Cả đời thắt lưng buộc bụng, gom góp từng đồng để lo cho con ăn học, lập nghiệp, dựng vợ gả chồng, không ít bậc phụ huynh trao trọn những năm tháng thanh xuân và nguồn lực tốt nhất cho con cái. Nhưng sau tất cả, họ nhận ra con sẽ chẳng bao giờ hướng về mình với sự sâu sắc và toàn tâm toàn ý như cách họ từng trao đi.

Ảnh minh họa

Phần lớn các bậc làm cha làm mẹ đều sống trọn kiếp vì con. Khi con nhỏ thì lo cái ăn cái mặc; con lớn lại sợ đường đời gập ghềnh; con đi làm thì lo tiền đồ, lập gia đình lại thấp thỏm chuyện mưu sinh. Dẫu bản thân chịu bao nhọc nhằn cũng quyết không để con chịu chút thiệt thòi. Người lớn vẫn thường nghĩ, chân thành ắt có hồi báo, đứa trẻ do chính tay mình nuôi nấng khi trưởng thành nhất định sẽ thấu hiểu và hiếu thuận.

Khi cha mẹ lùi dần về "vai phụ"

Thế nhưng thực tế thường phũ phàng. Khi con cái trưởng thành, va chạm xã hội và có cuộc sống riêng, thế giới của chúng rộng mở hơn cũng là lúc cha mẹ dần trở thành "vai phụ". Với gia đình nhỏ, công việc và những mối bận tâm riêng, số lần con ngoái nhìn về đấng sinh thành ngày một thưa thớt, sự kiên nhẫn cũng vơi cạn dần.

Không ít người con mặc nhiên coi sự bao bọc, hỗ trợ tài chính hay hy sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên. Lúc túng thiếu hay hoạn nạn thì tìm về, khi êm ấm lại dần giữ khoảng cách; nghe vài lời nhắc nhở thì thấy phiền hà, cha mẹ giúp chưa tròn ý thì sinh lòng oán trách. Ít ai nhận ra rằng, đấng sinh thành vốn đã trao đi tất cả những gì tốt nhất trong khả năng của họ.

Quy luật nghiệt ngã của tâm lý học đời sống

Xét cho cùng, tình thương của cha mẹ là bản năng, không tính toán thiệt hơn, không màng đúng sai. Ngược lại, sự quan tâm của con cái phần nhiều là lựa chọn, phụ thuộc vào tâm trạng, lợi ích và mức độ thoải mái trong mối quan hệ. Cha mẹ sẵn sàng dốc cạn gia sản, đánh đổi cả tuổi già vì con, nhưng con cái hiếm khi chịu dừng lại hay chấp nhận thiệt thòi vì cha mẹ.

Đây không hẳn là câu chuyện bất hiếu, mà là quy luật phát triển tự nhiên: Tình cảm của cha mẹ như rễ cây cắm sâu xuống đất để nâng đỡ, còn tình cảm của con cái lại như cành lá vươn lên đón lấy không gian bên ngoài.

Giữ lại điểm tựa cho chính mình

Bài học đắt giá nhất của tuổi trung niên là nhận thức rõ: Nuôi dạy con cái, không nhất thiết phải đem cả cuộc đời ra đánh cược. Làm hết trách nhiệm, không thẹn với lương tâm là đủ.

Đừng đặt trọn kỳ vọng hay vắt kiệt những năm tháng xế chiều chỉ để trải thảm cho tương lai của con. Thay vào đó, hãy học cách trân trọng bản thân, giữ gìn sức khỏe, tích lũy tài chính và nuôi dưỡng niềm vui sống. Trong hành trình dài của đời người, điểm tựa bền vững và không bao giờ rời bỏ bạn, mãi mãi là chính bạn.

Theo Thanh Hương

Phụ Nữ Mới

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