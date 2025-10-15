7 loại nước tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân: Nữ giới càng thêm tuổi càng phải coi như "báu vật"

Giảm cân luôn là chủ đề được phụ nữ đặc biệt quan tâm, nhất là khi thời tiết nóng nực khiến việc vận động trở nên khó khăn hơn. Nhiều người tập trung vào ăn kiêng và tập luyện, nhưng ít ai để ý rằng, đồ uống hằng ngày cũng có thể tác động lớn đến quá trình trao đổi chất và khả năng đốt cháy năng lượng của cơ thể.

Với phụ nữ nói chung, việc lựa chọn đúng loại đồ uống có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn, tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Nhưng với phụ nữ tiền mãn kinh, đây còn là “vũ khí” giúp chống lại sự chậm lại của quá trình trao đổi chất - một thay đổi phổ biến do suy giảm nội tiết tố. Dưới đây là 7 loại nước được xem như “báu vật” cho chị em, giúp giảm cân lại "chống già", tốt cho sức khỏe:

Ảnh minh họa

Trà xanh giàu chất chống oxy hóa và chứa caffeine giúp đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo. Hoạt chất catechin trong trà xanh được chứng minh có thể tăng tốc độ trao đổi chất, giảm tích tụ mỡ thừa và làm chậm quá trình lão hóa da. Với phụ nữ tiền mãn kinh, thói quen uống một tách trà xanh buổi sáng còn giúp cải thiện tinh thần, giảm căng thẳng và chống lại sự mệt mỏi do rối loạn hormone.

2. Cà phê đen

Cà phê đen giúp tăng năng lượng, giảm cảm giác đói và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Ngoài caffeine, cà phê còn chứa kali, magie và chất chống oxy hóa giúp cơ bắp hoạt động tốt hơn. Phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh nên dùng cà phê đen nguyên chất, không thêm đường hoặc kem, để tránh tích mỡ vùng bụng. Trong khi bụng là khu vực dễ bị ảnh hưởng nhất khi nội tiết tố thay đổi.

3. Nước ép rau quả kết hợp

Nước ép từ các loại rau xanh như cần tây, dưa chuột, rau cải, hoặc táo xanh chứa nhiều chất xơ hòa tan, vitamin và khoáng chất. Chúng giúp giảm cảm giác thèm ăn và cung cấp năng lượng bền vững. Với phụ nữ tiền mãn kinh, nước ép rau quả còn giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ gan và thận hoạt động tốt hơn. Đây là 2 cơ quan quan trọng trong việc cân bằng nội tiết và trao đổi chất.

Ảnh minh họa

Sữa đậu nành chứa protein thực vật và isoflavone, là 2 hợp chất có cấu trúc tương tự estrogen. Nhờ đó, loại sữa này vừa giúp tăng cảm giác no, vừa hỗ trợ cân bằng hormone ở phụ nữ tiền mãn kinh. Uống sữa đậu nành không đường mỗi ngày giúp duy trì khối cơ, giảm tích mỡ và cải thiện tình trạng khô da, khô âm đạo - những vấn đề thường gặp ở tuổi này.

5. Nước ép cà rốt

Cà rốt chứa nhiều beta-carotene và vitamin A, vừa hỗ trợ thị lực, vừa giúp làn da sáng hơn. Đặc biệt, loại nước ép này có ít đường tự nhiên, nhiều chất xơ, giúp tạo cảm giác no và giảm hấp thu chất béo. Với phụ nữ tiền mãn kinh, cà rốt còn giúp bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương do tia UV và tăng khả năng sản xuất collagen tự nhiên.

6. Nước dừa

Nước dừa là “nguồn nước điện giải tự nhiên”, chứa kali, enzyme và các chất chống oxy hóa giúp cải thiện quá trình trao đổi chất. Uống nước dừa giúp cơ thể bù nước nhanh, đặc biệt có lợi cho phụ nữ sau tuổi 40 khi khả năng giữ nước giảm dần. Tuy nhiên, chỉ nên uống 1 ly nhỏ mỗi ngày, tránh thêm đường để không làm phản tác dụng giảm cân.

Ảnh minh họa

Nước lọc là loại đồ uống đơn giản nhưng quan trọng nhất cho việc giảm cân. Uống đủ nước giúp duy trì hoạt động trao đổi chất, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác đói. Đối với phụ nữ tiền mãn kinh, uống nước đúng cách còn giúp hạn chế khô da, nóng trong và giảm nguy cơ táo bón - vấn đề nhiều người gặp phải ở độ tuổi này.