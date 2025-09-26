Không phải cà phê, đây mới là loại nước "trường thọ" mà người Mỹ cũng thích mê: Vừa tỉnh táo tập trung, vừa chống oxy cực mạnh

“Siêu thực phẩm” đang gây sốt trên toàn thế giới

Matcha hiện được mệnh danh là một trong những “siêu thực phẩm”, phủ sóng dày đặc trên mạng xã hội và nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích tại nhiều quán cà phê, từ Tokyo cho đến Los Angeles. Nhu cầu sử dụng matcha luôn trên đà tăng trưởng, nhưng trong vòng một đến hai năm trở lại đây, mức độ gia tăng nhu cầu thực sự đã vượt xa mọi kịch bản từng được dự đoán.

Từng gắn liền với các nghi lễ trà đạo truyền thống ở Nhật Bản, matcha nay đã bước ra đời sống đại chúng, trở thành nguyên liệu phổ biến trong nhiều loại đồ uống và món tráng miệng. Tại một quán cà phê ở San Francisco, mỗi ngày có thể bán tới hàng trăm ly matcha, và chỉ trong vòng một đến hai tháng, lượng tiêu thụ đã lên tới hàng trăm ký bột trà.

Nhật Bản hiện là quốc gia xuất khẩu matcha lớn nhất thế giới. Riêng năm 2023, giá trị xuất khẩu loại trà này đã tăng tới 33% so với năm trước. Số liệu từ Hội đồng Xúc tiến xuất khẩu trà Nhật Bản cho thấy, tổng lượng trà xanh xuất khẩu trong năm 2024 đạt 8.798 tấn, cao gấp 10 lần so với cách đây hai thập kỷ. Trong đó, trà bột – chủ yếu là matcha – chiếm tới 58% tổng lượng.

Tại các thị trường lớn như Anh và Mỹ, nhu cầu tiêu thụ matcha tăng với tốc độ chóng mặt. Chuỗi cửa hàng Blank Street tiết lộ, họ bán ra một sản phẩm từ trà xanh chỉ trong khoảng bốn giây. Theo Nikkei, quy mô thị trường matcha toàn cầu hiện vào khoảng 4,24 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng thêm 53% vào năm 2029.

Không chỉ bùng nổ ở châu Âu và Mỹ, nhiều khu vực mới nổi như châu Phi hay Trung Đông cũng đang trở thành khách hàng tiềm năng, trong đó Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất dẫn đầu với số đơn đặt hàng lớn. Tại Việt Nam, matcha xuất hiện từ những năm 2010, nhưng phải đến làn sóng đồ uống “matcha coco” hay “matcha latte” trong vài năm gần đây, thức uống này mới thật sự lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ.

Trước nhu cầu tăng vọt trên khắp thế giới, tình trạng thiếu hụt nguyên liệu thô cho sản xuất matcha gần như là điều khó tránh khỏi.

Theo ước tính, giá matcha của Nhật Bản trong năm nay có thể tăng tới 70%. Nguyên nhân đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố: thời tiết bất lợi tại các vùng trồng trà ở Nhật, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tăng mạnh, cùng với tình trạng thiếu hụt lao động cả ở Nhật Bản lẫn Trung Quốc – hai thị trường sản xuất chính.

Loại nước vừa giảm căng thẳng, vừa chống lão hóa, rất tốt cho tim mạch

Matcha là loại bột trà xanh được nghiền mịn từ những búp trà non của Nhật Bản. Điểm đặc biệt trong quá trình trồng là cây trà được che nắng một thời gian trước khi thu hoạch, giúp tăng hàm lượng chlorophyll và L-theanine trong lá.

Không giống như trà xanh pha thông thường – chỉ uống phần nước hãm, matcha cho phép người dùng tiêu thụ toàn bộ lá trà dưới dạng bột, nhờ đó lượng hoạt chất sinh học hấp thụ cũng cao hơn đáng kể.

Một số thành phần nổi bật trong matcha:

Caffeine: Giúp tỉnh táo, tập trung, nhưng nếu dùng nhiều có thể gây mất ngủ hoặc lo lắng.

L-theanine: Loại axit amin có tác dụng làm dịu, hỗ trợ cân bằng tác động kích thích của caffeine.

Catechins (đặc biệt là EGCG): Nhóm chất chống oxy hóa mạnh, góp phần bảo vệ tim mạch, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ chuyển hóa chất béo.

Nhờ sự kết hợp của các hoạt chất này, matcha thường được ca ngợi như một “siêu thực phẩm”, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe: từ giảm căng thẳng, tăng cường sự minh mẫn, đến hỗ trợ kiểm soát cân nặng và chống lão hóa.

Theo y học hiện đại, matcha là nguồn giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechins. Tuy nhiên, lợi ích sức khỏe chỉ được phát huy khi sử dụng với liều lượng hợp lý và kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Trong y học cổ truyền, trà xanh (lục trà) được xếp vào nhóm “thanh nhiệt, lợi thấp”, có tác dụng làm mát gan, hỗ trợ tiêu hóa và giải độc.

Tuy vậy, do mang tính hàn, matcha không phù hợp với người có tỳ vị hư hàn. Nếu dùng quá nhiều hoặc uống khi bụng đói, có thể gây đau bụng, tiêu chảy, tay chân lạnh. Việc lạm dụng cũng có thể gây tác dụng ngược khác như ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh, tiêu hóa và giấc ngủ.

Cách dùng an toàn:

Uống tối đa 1 ly/ngày, thích hợp nhất vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều.

Chọn matcha nguyên chất, có chứng nhận an toàn, không phẩm màu hay tạp chất.

Dùng sữa không đường hoặc sữa hạt ít ngọt, hạn chế bổ sung đường hay siro.

Tránh uống khi bụng đói hoặc ngay trước khi đi ngủ.

Người mắc bệnh dạ dày, thiếu máu, rối loạn giấc ngủ hay phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Lưu ý, matcha không phải là thần dược, cũng không phải kẻ xấu. Nếu sử dụng đúng cách, đây vẫn là một lựa chọn lành mạnh, giúp tinh thần tỉnh táo và bổ sung chất chống oxy hóa cho cơ thể, rất tốt cho tuổi thọ.

