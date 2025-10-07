Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

7 loại quả chứa cả “vựa” vitamin C, cực quý với nữ giới tiền mãn kinh vì dưỡng da, chống già, phòng bệnh tật

07-10-2025 - 08:25 AM

Vitamin C chính là “vũ khí” giúp phụ nữ trẻ, khỏe và đẹp hơn dù còn đang trẻ tuổi hay bước vào tiền mãn kinh.

Với phụ nữ, vitamin C không chỉ đơn thuần là dưỡng chất giúp da sáng mịn mà còn là nền tảng giữ gìn sức khỏe, trẻ lâu và phòng bệnh tật. Nó tham gia vào quá trình sản xuất collagen, giúp da đàn hồi, làm mờ nếp nhăn, hỗ trợ hấp thu sắt, kiểm soát huyết áp và tăng cường hệ miễn dịch. Ở phụ nữ tiền mãn kinh, vitamin C càng trở nên quan trọng hơn bởi cơ thể lúc này dễ suy giảm nội tiết, da khô sạm, dễ mệt mỏi và đề kháng yếu đi.

Một chế độ ăn giàu vitamin C giúp chị em duy trì năng lượng, giảm stress oxy hóa, bảo vệ tim mạch và ổn định hormone. Dưới đây là 7 loại quả được xem là “kho báu” vitamin C, vừa giúp phụ nữ trẻ lâu, vừa ngăn ngừa bệnh tật hiệu quả:

1. Ổi (Guava)

Ổi là loại quả dân dã nhưng thực chất là nguồn cung cấp Vitamin C dồi dào hàng đầu, cao hơn gấp nhiều lần so với họ cam quýt. Vitamin C trong ổi giúp làm chậm quá trình oxy hóa, bảo vệ tế bào và hỗ trợ cơ thể sản sinh collagen tự nhiên.

7 loại quả chứa cả “vựa” vitamin C, cực quý với nữ giới tiền mãn kinh vì dưỡng da, chống già, phòng bệnh tật- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, ổi còn chứa nhiều chất xơ giúp kiểm soát đường huyết, mỡ máu và cân nặng, những vấn đề thường gặp ở phụ nữ trung niên. Ăn ổi chín hoặc uống nước ép ổi không đường mỗi ngày là cách đơn giản để vừa khỏe mạnh vừa giữ dáng.

2. Ớt chuông đỏ (Red Bell Pepper)

Đứng thứ hai trong danh sách là ớt chuông đỏ, loại quả chứa lượng Vitamin C vượt trội, có thể gấp đôi lượng có trong cam. Ngoài khả năng tăng miễn dịch, ớt chuông đỏ còn hỗ trợ sản sinh collagen giúp da săn chắc và giảm nếp nhăn.

Đặc biệt, nó chứa nhiều chất chống oxy hóa như beta-carotene giúp giảm viêm, làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Phụ nữ tiền mãn kinh nên thêm ớt chuông vào món salad hoặc xào nhanh để vừa giữ dưỡng chất vừa đẹp dáng.

3. Kiwi

Kiwi cung cấp khoảng 93mg vitamin C trong 100g thịt quả, đủ để đáp ứng gần 100% nhu cầu Vitamin C hàng ngày của cơ thể. Không chỉ giúp tăng đề kháng và phòng cảm cúm, kiwi còn rất giàu Vitamin E và polyphenol giúp làm sáng da, giảm nám và kháng viêm. Ăn kiwi mỗi ngày giúp phụ nữ tiền mãn kinh cải thiện độ đàn hồi da, ổn định tâm trạng và giảm cảm giác mệt mỏi kéo dài.

4. Dâu tây (Strawberry)

Với khoảng 58mg vitamin C trong 100g, dâu tây là “trái ngọt” cho làn da căng mịn và cơ thể khỏe mạnh. Vitamin C trong dâu tây giúp kích thích sản xuất collagen, cải thiện tình trạng da chảy xệ và làm sáng đều màu da. Ngoài ra, lượng chất chống oxy hóa dồi dào còn giúp giảm viêm khớp, ổn định huyết áp và tăng năng lượng. Phụ nữ tiền mãn kinh ăn dâu tây thường xuyên sẽ thấy làn da mịn màng, cơ thể nhẹ nhõm và giấc ngủ sâu hơn.

7 loại quả chứa cả “vựa” vitamin C, cực quý với nữ giới tiền mãn kinh vì dưỡng da, chống già, phòng bệnh tật- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

5. Cam (Orange)

Cam chứa khoảng 53mg vitamin C trong 100g và là loại quả quen thuộc giúp tăng cường đề kháng, giảm cảm lạnh, cải thiện tiêu hóa. Với phụ nữ, cam còn hỗ trợ điều hòa hormone, giảm mệt mỏi và giúp da sáng hồng tự nhiên. Nước cam tươi hoặc cam cắt lát ăn nguyên múi đều giúp cơ thể hấp thu tốt hơn các chất dinh dưỡng, đồng thời duy trì tinh thần sảng khoái mỗi ngày.

6. Lựu (Pomegranate)

Lựu cung cấp khoảng 10mg vitamin C trong 100g, tuy không quá cao nhưng lại giàu polyphenol và anthocyanin giúp chống oxy hóa cực mạnh. Loại quả này giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol xấu và làm chậm quá trình lão hóa da. Với phụ nữ tiền mãn kinh, lựu còn giúp giảm khô hạn, hỗ trợ cân bằng nội tiết và cải thiện sắc tố da, giúp khuôn mặt luôn rạng rỡ.

7. Nho (Grape)

7 loại quả chứa cả “vựa” vitamin C, cực quý với nữ giới tiền mãn kinh vì dưỡng da, chống già, phòng bệnh tật- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Nho chứa khoảng 4mg vitamin C trong 100g, nhưng bù lại rất giàu resveratrol, flavonoid và kali - những hợp chất giúp bảo vệ tim mạch và cải thiện trí nhớ. Ăn nho đều đặn không chỉ giảm stress mà còn hỗ trợ điều hòa huyết áp và làm chậm lão hóa tế bào. Với phụ nữ tiền mãn kinh, nho giúp ngủ ngon, da mịn và hạn chế tăng cân do rối loạn nội tiết.

Phụ nữ nên ăn 7 loại quả có tác dụng chống nắng tự nhiên, ngăn tia UV, tăng sinh collagen này để 60 tuổi chưa già

Theo Chiến My

Theo Chiến My

