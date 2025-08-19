7 sân golf độc lạ nhất hành tinh không dành cho người yếu tim: Vượt 1.365 km qua sa mạc, bay lên 400 m mới phát được bóng hay chơi ngay cạnh núi lửa

Golf vốn gắn liền với hình ảnh thảm cỏ xanh mướt, những thảm fairway phẳng mịn và bầu không khí thư thái. Nhưng ở nhiều nơi trên thế giới, môn thể thao này được “biến tấu” thành những trải nghiệm vô cùng độc lạ, đưa người chơi đến những vùng đất khắc nghiệt, hoang dã hoặc độc đáo đến mức khó tin. Dưới đây là 7 sân golf kỳ lạ nhất hành tinh, nơi mỗi cú đánh không chỉ thử thách kỹ năng mà còn thử thách cả bản lĩnh của người chơi.

1. Nullarbor Links - Sân golf dài nhất thế giới (Úc)

Trải dài tới 1.365 km xuyên sa mạc Nullarbor, Nullarbor Links được mệnh danh là sân golf dài nhất hành tinh. Sân golf này gồm 7 lỗ hiện có và 11 lỗ được tạo ra tại các đường, trạm dừng trên cao tốc, cách nhau hàng chục đến hàng trăm km. Những người chơi golf không chỉ đánh bóng mà còn phải lái xe xuyên vùng hoang dã, đôi khi chạm trán kangaroo hay rắn sa mạc.

Người chơi phải vượt qua những quãng đường cả hàng chục km để đến các hố của sân golf này

2. Extreme 19th - Hố golf “từ trên trời” (Nam Phi)

Địa điểm này thuộc quần thể Resort Legend Golf & Safari, Limpopo ở đất nước Nam Phi. Tại đây, người chơi golf sẽ di chuyển bằng trực thăng lên đỉnh núi cao 400 m để phát bóng xuống phía dưới. Quả bóng có thể bay tới gần một phút mới chạm đất, khiến trò chơi trở thành trải nghiệm vừa hồi hộp vừa ngoạn mục.

Vị trí phát bóng độc lạ của Extreme 19th

3. Furnace Creek - Sân golf thấp nhất thế giới (Mỹ)

Nằm sâu 65 m dưới mực nước biển tại Thung lũng Chết, Furnace Creek nổi tiếng với nhiệt độ có thể vượt 50 °C. Bóng bay ngắn hơn, đường bóng khó kiểm soát, biến nơi đây thành một trong những sân golf khắc nghiệt nhất hành tinh.

4. Uummannaq Ice Golf Course – Giải vô địch golf Bắc Cực (Greenland)

Ở Greenland, giải World Ice Golf Championship tổ chức ngay trên lớp băng trôi gần Bắc Cực. Khác với mọi sân golf truyền thống, ở đây không có những thảm cỏ xanh mà là băng tuyết trắng muốt bao quanh hố.

Nhiệt độ tại sân golf này xuống dưới -20 °C, gió mạnh và mặt sân thay đổi liên tục do băng tan khiến mỗi năm sân đều trở nên khác biệt. Đây là một trong những sân golf “khó lường” nhất thế giới, đồng thời là biểu tượng cảnh báo về biến đổi khí hậu.

5. Himalayas Golf Club - Golf giữa dãy núi tuyết (Nepal)

Nằm gần thành phố Pokhara, dưới chân dãy Annapurna, Himalayas Golf Club mang lại trải nghiệm độc đáo, các tay golf có thể vừa chơi vừa ngắm dãy Himalaya cao vút phủ tuyết trắng. Đây là một trong những sân golf cao nhất thế giới, địa hình gập ghềnh tự nhiên nhưng quang cảnh hùng vĩ khiến bất kỳ cú đánh nào cũng trở thành “bức tranh sống”.

6. Merapi Golf Course - Sát miệng núi lửa (Indonesia)

Merapi Golf Course nằm ngay dưới chân núi lửa Merapi, một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất Indonesia. Khung cảnh ở đây vô cùng ấn tượng với những cột khói và tro bụi đôi khi bốc lên từ miệng núi, nên Merapi Golf Course được mệnh danh là sân golf “nguy hiểm” nhất Đông Nam Á.

7. Coeur d’Alene Resort - sân golf nổi trên mặt hồ (Mỹ)

Tại Idaho, Mỹ, người chơi golf phải đi thuyền để đến được green số 14 - green nổi duy nhất trên thế giới để thực hiện những cú phát bóng của mình. Sân golf này nằm ngay giữa hồ nước và đặc biệt có thể di chuyển bằng thủy lực, thay đổi vị trí mỗi ngày.

Từ sa mạc khô cằn, băng giá Bắc Cực, núi lửa đang hoạt động cho đến giữa hồ nước mênh mông, 7 sân golf này đã chứng minh rằng golf không chỉ là môn thể thao thư giãn, mà những hành trình phiêu lưu thú vị. Mỗi sân ở trên là một câu chuyện, một trải nghiệm “có một không hai”, xứng đáng nằm trong danh sách điểm đến mơ ước của mọi golf thủ thích khám phá.