7 tháng thu 27 tỷ USD, Thái Lan vẫn chưa hài lòng, lo lắng bị Việt Nam vượt qua

Mới đây, tờ Nation (Thái Lan) cho biết Nhật Bản đã vượt Thái Lan về số lượng khách du lịch. Theo đó, Nhật Bản đã chào đón 21,5 triệu khách du lịch nước ngoài chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng mạnh 21% so với cùng kỳ năm trước. Con số này vượt xa tổng số 16,69 triệu lượt khách du lịch của Thái Lan trong 6 tháng, cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng trong khu vực.

Trong khi đó, Trung Quốc đã giành lại vị trí là thị trường nguồn gửi khách lớn nhất của Thái Lan, vượt qua Malaysia một cách sít sao. Tổng lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan trong 7 tháng qua đạt 2,69 triệu lượt, trong khi Malaysia ghi nhận 2,66 triệu lượt.

Mặc dù tạo ra 895,16 tỷ baht (khoảng 27,6 tỷ USD) doanh thu từ du lịch quốc tế trong giai đoạn 7 tháng nhưng con số này vẫn giảm 4,22% so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Thapanee Kiatphaibool, Thống đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), thừa nhận sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các điểm đến trong khu vực.

“Trung Quốc vừa là khách hàng lớn nhất vừa là đối thủ cạnh tranh đáng kể nhất của chúng tôi", lãnh đạo TAT nhận xét. "Nhiều quốc gia trên thế giới đang dành nguồn lực đáng kể để thu hút khách du lịch Trung Quốc, trong khi bản thân Trung Quốc cũng đang đầu tư mạnh mẽ để thu hút du khách quốc tế”.

Lợi thế cạnh tranh của Nhật Bản bao gồm cơ sở hạ tầng du lịch vượt trội, mạng lưới giao thông thuận tiện và đồng yên yếu khiến điểm đến này trở nên hợp túi tiền hơn đối với du khách quốc tế.

Trong khi đó, Việt Nam đang đặt ra thách thức ngày càng lớn với hình ảnh mới, cơ sở hạ tầng đang phát triển và cơ cấu chi phí cạnh tranh trong thương mại, đầu tư, lao động và thuế.

Để đạt được mục tiêu hàng năm là 35,5 triệu lượt khách du lịch nước ngoài - tương đương với mức năm 2024 - Thái Lan phải thu hút thêm 16,21 triệu lượt khách du lịch trong 5 tháng còn lại của năm 2025, tạo ra doanh thu 875 tỷ baht (hơn 27 tỷ USD).