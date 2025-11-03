Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

7 triệu chứng của loại ung thư cực nguy hiểm: Phát hiện sớm có thể "cứu mạng"

03-11-2025 - 14:34 PM | Sống

Ung thư tuyến tụy là một căn bệnh có tỷ lệ sống sót nổi tiếng là thấp, và Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) thừa nhận rằng căn bệnh này “có thể khó điều trị”.

Các chuyên gia y tế đã xác định bảy dấu hiệu cảnh báo của một căn bệnh ung thư có tỷ lệ sống sót thấp đáng báo động, được một trường đại học y danh tiếng gọi là “tồi tệ một cách đáng sợ”. Trong khi các lựa chọn điều trị cho nhiều loại ung thư khác đã được cải thiện đáng kể, ung thư tuyến tụy vẫn tiếp tục là một thách thức lớn, với NHS xác nhận rằng căn bệnh này “có thể khó điều trị”.

Phát hiện bệnh sớm là điều cần thiết, tuy nhiên ung thư tuyến tụy lại nổi tiếng là khó phát hiện, dẫn đến việc chỉ 25% bệnh nhân sống được một năm hoặc lâu hơn, và chỉ 5% vượt qua được mốc 10 năm sau khi được chẩn đoán. Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh (Cancer Research UK) cho biết tiên lượng ảm đạm của ung thư tuyến tụy chủ yếu bắt nguồn từ việc phát hiện muộn, khi căn bệnh thường đã tiến triển khá xa.

Chỉ có 15% đến 20% bệnh nhân đủ điều kiện để phẫu thuật cắt bỏ khối u ung thư, phương pháp mang lại cơ hội hồi phục lớn nhất. Tuyến tụy, một cơ quan nhỏ nằm phía sau dạ dày và trước cột sống, có chức năng quan trọng trong việc phân hủy thức ăn trong ruột non.

7 triệu chứng của loại ung thư cực nguy hiểm: Phát hiện sớm có thể "cứu mạng"- Ảnh 1.

Ung thư tuyến tụy nổi tiếng là khó phát hiện, dẫn đến việc chỉ 25% bệnh nhân sống được một năm hoặc lâu hơn. (Ảnh minh họa)

7 triệu chứng của ung thư tuyến tụy

Mặc dù tương đối hiếm gặp, ung thư tuyến tụy vẫn nằm trong nhóm nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư, chỉ đứng sau ung thư phổi, đại tràng và vú. Trường Đại học Y Nam Carolina (Mỹ) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận biết bảy triệu chứng chính của ung thư tuyến tụy, bao gồm:

1. Vàng da

2. Phân có màu nhạt

3. Nước tiểu sẫm màu

4. Đau ở giữa hoặc phần trên bụng và lưng

5. Sút cân

6. Mệt mỏi

7. Chán ăn

Các chuyên gia cảnh báo rằng vàng da – khi da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng – là dấu hiệu cảnh báo quan trọng của căn bệnh này, cùng với phân màu nhạt và nước tiểu màu sẫm. Những dấu hiệu khác của ung thư tuyến tụy bao gồm đau ở vùng giữa hoặc phần trên bụng và lưng, kiệt sức, sút cân không rõ nguyên nhân, và chán ăn.

Theo Trường Đại học Y Nam Carolina, “việc chẩn đoán ung thư tuyến tụy rất khó khăn và thường được phát hiện muộn. Các triệu chứng không thật sự đặc hiệu, và đó là lý do tại sao chẩn đoán thường được đưa ra khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển.”

Do đó, việc biết rõ các dấu hiệu cảnh báo bệnh và đi khám khi cơ thể có những bất thường là rất quan trọng để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Tuy nhiên, vẫn có hy vọng với một chỉ dấu sinh học mới trong máu (GPC1) có thể giúp phát hiện sớm hơn, mặc dù chẩn đoán xác định vẫn cần đến chụp chiếu hình ảnh hoặc sinh thiết mô. Mọi người cũng có thể thực hiện các biện pháp để giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy bằng cách lựa chọn lối sống lành mạnh hơn. 

Điều này có nghĩa là hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá, giảm tiêu thụ thịt chế biến sẵn và thịt đỏ, cũng như duy trì cân nặng hợp lý, theo khuyến nghị của NHS.

2 loại cá dễ gây ung thư nhiều người ăn

Theo Trà My

Đời sống & pháp luật

