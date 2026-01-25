8 năm cày cuốc gửi hơn 2 tỷ về báo hiếu, chàng trai chết đứng khi nhà bố mẹ vẫn dột nát: Camera ngân hàng tiết lộ sự thật không ngờ

Mùa xuân năm 2008, một ngôi làng nhỏ tại Hà Nam (Trung Quốc) chìm trong cái lạnh xám xịt. Quách Dương, chàng thanh niên 18 tuổi, lẳng lặng thu dọn hành trang rời làng. Tài sản mang theo vỏn vẹn là chiếc áo caro sờn cũ và vài chiếc quần jeans bạc màu gói trong ba lô đen chi chít vết vá.

Phía ngoài sân, bà Vương Lan - mẹ anh - cứ lục đục làm việc này việc kia để giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Cha anh - ông Quách Đại Sơn - ngồi lặng lẽ nơi bậc thềm, rít những hơi thuốc nồng nặc vào lồng ngực. Sự im lặng của người cha khắc khổ như một gánh nặng vô hình đè lên vai Quách Dương.

"Bố mẹ yên tâm, con đi Quảng Đông làm lụng chăm chỉ. Con sẽ gửi tiền về sửa nhà, để bố mẹ không phải chịu khổ nữa" - Quách Dương quả quyết rồi bước nhanh ra cổng làng.

Chuyến xe khách cũ kỹ đưa anh rời xa những cánh đồng lầy lội, hướng về miền duyên hải - nơi các công xưởng đang hoạt động xuyên ngày đêm. Quách Dương mang theo lời thề: ngày trở về, ngôi nhà đất nứt nẻ kia phải được thay bằng tường gạch, ngói mới.

(Ảnh minh họa)

Cuộc sống tại thành phố là chuỗi ngày quay cuồng bên dây chuyền lắp ráp 12 tiếng mỗi ca. Đôi chân tê dại, ngón tay cứng đờ vì những động tác lặp lại như một cỗ máy, nhưng Quách Dương chưa bao giờ than vãn. Anh sống tằn tiện, bữa tối chỉ là bắp cải luộc và chút thịt băm, thậm chí còn nhét thêm chiếc bánh bao vào túi để dành cho cơn đói lúc nửa đêm.

Tháng lương đầu tiên nhận được 1.800 tệ (khoảng 6,7 triệu đồng), anh gửi về quê 1.500 tệ (khoảng 5,6 triệu đồng). "Bố ơi, con gửi tiền rồi, bố góp lại rồi tính phương án thuê thợ sửa nhà nhé!" - Quách Dương hào hứng gọi điện. Đầu dây bên kia, giọng ông Đại Sơn khàn đặc: “Bố biết rồi, con lo cho bản thân là được”.

Thời gian thấm thoát trôi. Nhờ sự mẫn cán và nhạy bén, Quách Dương từ công nhân phổ thông vươn lên vị trí thợ kỹ thuật, rồi quản lý máy móc. Lương của anh tăng lên đến 12.000 tệ (45 triệu đồng) vào năm 2013. Dù thu nhập tăng vọt, anh vẫn giữ lối sống tằn tiện. Cứ mỗi quý, anh lại ra ngân hàng chuyển một khoản tiền lớn về quê. Con số tích lũy gửi về sau 8 năm đã lên tới 600.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 2 tỷ đồng).

Lạ thay, mỗi khi hỏi về tiến độ sửa nhà, câu trả lời của bố mẹ luôn mơ hồ: "Sửa rồi, tốt lắm". Quách Dương thầm nghĩ, có lẽ cha mẹ tằn tiện đã quen, muốn để dành khoản tiền lớn đó để sau này anh về mới bung ra làm một thể.

Cuối năm 2016, Quách Dương quyết định về quê ăn Tết. Ngồi trên tàu cao tốc, anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình với những nếp nhăn nơi khóe mắt, mỉm cười nghĩ về ngôi nhà tầng khang trang sắp hiện ra trước mắt.

Thế nhưng, khi bước xuống lối vào làng, tim Quách Dương như thắt lại. Ngôi làng hầu như chẳng thay đổi gì. Đường vẫn là đường đất, những ngôi nhà cũ kỹ vẫn nằm rải rác xơ xác. Đứng trước hiên nhà mình, anh bàng hoàng khi cánh cửa gỗ mục nát, những vết nứt trên tường đất thậm chí còn sâu hơn 8 năm trước. Trong bữa cơm đoàn viên đạm bạc chỉ có rau muối và trứng chiên, Quách Dương hỏi: “Bố, mẹ... Toàn bộ số tiền con gửi về đâu rồi?”.

Ông Đại Sơn buông tẩu thuốc, nhìn con trai bằng ánh mắt ngơ ngác: "Con nói gì thế? Bố mẹ... chưa từng nhận được một xu nào tiền con gửi cả".

Sắc mặt Quách Dương tái đi. Anh bật dậy, lôi điện thoại ra cho cha xem lịch sử giao dịch rõ mười mươi. Mẹ anh hoảng hốt: "Chúng ta thật sự không biết gì cả. Nếu có tiền, sao bố con vẫn phải đi làm thuê, sao căn nhà này lại để dột nát thế này?".

Sự thật như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào niềm tin và sự nỗ lực suốt 8 năm của anh. Số tiền xương máu của anh đã biến mất không dấu vết ngay tại ngân hàng địa phương.

(Ảnh minh họa)

Ngay sáng hôm sau, Quách Dương trình báo cảnh sát. Tại đây, sự thật kinh hoàng bắt đầu lộ diện qua các đoạn video giám sát. Một người đàn ông trung niên, ăn mặc giản dị nhưng ánh mắt lấm lét, đã thường xuyên đến ngân hàng rút tiền bằng chứng minh thư của ông Quách Đại Sơn. Quách Dương sững sờ: "Là chú Quách Tam - em họ của bố!"

Hóa ra, Quách Tam đã làm giả giấy ủy quyền của ông Đại Sơn rồi rút sạch tiền gửi của Quách Dương suốt 8 năm. Đáng trách hơn, sau mỗi lần rút tiền, hắn lại sang nhà thăm hỏi cha mẹ anh để dò la, đồng thời rêu rao mình giàu lên nhờ "kinh doanh phát đạt" để xây nhà, mua xe.

Khi đối chất, Quách Tam vẫn trơ tráo đe dọa: “Tao có giấy ủy quyền của bố mày. Mày cứ kiện đi, xem bố mẹ của mày có chịu nổi sự xấu hổ không!”. Dù đau đớn, Quách Dương vẫn chọn công lý. Chỉ mấy ngày sau, lực lượng chức năng đã tìm đến đưa Quách Tam đi trước sự bàng hoàng của cả vùng quê. Cha mẹ anh suy sụp hoàn toàn, không chỉ vì mất tiền mà vì niềm tin vào tình máu mủ đã vỡ vụn.

Sau đó, vụ án kết thúc với bản án 7 năm tù dành cho Quách Tam. Tuy nhiên, số tiền thu hồi được chỉ hơn 80.000 tệ (hơn 300 triệu) vì phần lớn đã bị Quách Tam tiêu xài hoang phí. Nhìn cha mẹ già yếu, tinh thần kiệt quệ sau cú sốc bị phản bội, Quách Dương quyết định không quay lại Quảng Đông. Anh hiểu rằng, lúc này sự hiện diện của mình quan trọng hơn bất cứ khoản tiền nào.

"Con sẽ ở lại, mở một đại lý vật tư nông nghiệp tại làng" - Quách Dương nói. Với tư duy của một quản lý công xưởng và sự hỗ trợ từ địa phương, công việc kinh doanh của anh ngày càng ổn định.

Ba năm sau, Quách Dương không chỉ xây được nhà mới khang trang cho cha mẹ mà còn khôi phục lại danh dự cho gia đình. Quách Tam sau thời gian cải tạo cũng đã biết ăn năn, hằng tháng gửi tiền trả nợ dần.

Một buổi tối lộng gió, ngồi bên chén trà thơm trong căn nhà mới, ông Đại Sơn nắm lấy tay con trai: “Giờ bố mới hiểu, tiền bạc có thể bị đánh cắp, nhưng bản lĩnh của con thì không ai lấy đi được”.

(Nguồn: Sohu)