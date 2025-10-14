Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

8 người bạn thân góp 4,2 tỷ đồng "xây làng nghỉ hưu, dưỡng già bên tri kỷ", 8 năm sau chia tài sản: Có người trả 80 tỷ đồng

14-10-2025 - 13:10 PM | Lifestyle

Bốn cặp vợ chồng thân thiết góp tiền xây nhà chung để nghỉ hưu, dưỡng già. 8 năm sau ngôi nhà của họ bất ngờ trở thành điểm du lịch hot,

Giấc mơ “làng nghỉ hưu” bên sông Llano

Mới đây, câu chuyện "xây nhà nghỉ hưu dưỡng già" của bốn cặp vợ chồng ở bang Texas (Mỹ) đã thu hút chú ý của mọi người. Câu chuyện này mở ra một hướng suy nghĩ mới trong việc khám phá các mô hình an dưỡng tuổi già hiện đại.

Bốn cặp vợ chồng này là những người bạn thân thiết suốt hơn 20 năm. Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, họ nảy ra ý tưởng cùng nhau chung sống để có thể tận hưởng tuổi già bên những người bạn tri kỷ.

8 người bạn thân góp 4,2 tỷ đồng "xây làng nghỉ hưu, dưỡng già bên tri kỷ", 8 năm sau chia tài sản: Có người trả 80 tỷ đồng- Ảnh 1.

Không chần chừ, 4 gia đình góp chung 160.000 USD (tương đương khoảng 4,2 tỷ đồng). Nhóm bạn thân chọn một mảnh đất ven sông Llano, ngoại ô thành phố Austin, bang Texas, nơi có phong cảnh sông núi hữu tình và xây dựng một “làng nghỉ hưu” thu nhỏ.

“Làng nghỉ hưu” này gồm bốn căn nhà gỗ nhỏ và một ngôi nhà lớn dùng làm không gian sinh hoạt chung.

8 người bạn thân góp 4,2 tỷ đồng "xây làng nghỉ hưu, dưỡng già bên tri kỷ", 8 năm sau chia tài sản: Có người trả 80 tỷ đồng- Ảnh 2.

Mỗi căn nhà gỗ có diện tích khoảng 38 m², tuy nhỏ nhưng được trang bị đầy đủ tiện nghi: một giường lớn, ghế sofa, phòng tắm riêng và một góc nghỉ ngơi ấm cúng.

8 người bạn thân góp 4,2 tỷ đồng "xây làng nghỉ hưu, dưỡng già bên tri kỷ", 8 năm sau chia tài sản: Có người trả 80 tỷ đồng- Ảnh 3.

8 người bạn thân góp 4,2 tỷ đồng "xây làng nghỉ hưu, dưỡng già bên tri kỷ", 8 năm sau chia tài sản: Có người trả 80 tỷ đồng- Ảnh 4.

Thiết kế của những căn nhà này cũng rất tinh tế: mái nhà dốc để thu gom nước mưa, tường ngoài làm bằng thép phản quang giúp chống lại cái nóng gay gắt của bang Texas. Nội thất bên trong được trang trí bằng tông màu gỗ tự nhiên, vừa bền vững, thân thiện với môi trường, vừa mang lại cảm giác ấm áp và thẩm mỹ.

Ngôi nhà lớn ở trung tâm được bố trí đầy đủ thiết bị điện và dụng cụ nhà bếp. Đây là không gian sinh hoạt chung nơi các cặp vợ chồng tụ họp, nấu ăn và tổ chức các bữa tiệc thân mật mỗi ngày.

8 người bạn thân góp 4,2 tỷ đồng "xây làng nghỉ hưu, dưỡng già bên tri kỷ", 8 năm sau chia tài sản: Có người trả 80 tỷ đồng- Ảnh 5.

8 người bạn thân góp 4,2 tỷ đồng "xây làng nghỉ hưu, dưỡng già bên tri kỷ", 8 năm sau chia tài sản: Có người trả 80 tỷ đồng- Ảnh 6.

Trong quãng thời gian sống tại “lang nghỉ hưu”, cuộc sống của nhóm bạn già diễn ra vô cùng thư thái và yên bình. Họ chèo thuyền kayak, câu cá, bắt tôm trên dòng sông gần nhà; tản bộ và cắm trại trên ngọn đồi nhỏ phía sau mỗi buổi chiều; cùng ngắm hoàng hôn buông xuống và bầu trời đầy sao trong những đêm tĩnh lặng — tất cả như một chốn bồng lai giữa đời thực.

Thế nhưng, cuộc sống thanh bình ấy không kéo dài mãi…

Khi “chốn an dưỡng” thành khoản đầu tư lãi lớn

Khi truyền thông đồng loạt đưa tin, ngôi làng nhanh chóng trở thành điểm thu hút đông đảo du khách tò mò tìm đến tham quan, phá vỡ sự yên bình vốn có của nơi này.

Cùng lúc đó, nhiều nhà đầu tư và người mua đưa ra những mức giá hấp dẫn để mua lại bốn căn nhà gỗ. Sau thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, đến năm 2024, bốn cặp vợ chồng đã đồng ý bán “làng nghỉ hưu” với tổng giá trị 3 triệu USD (khoảng 79 tỷ đồng), mỗi cặp thu về 750.000 USD (xấp xỉ 19,8 tỷ đồng).

8 người bạn thân góp 4,2 tỷ đồng "xây làng nghỉ hưu, dưỡng già bên tri kỷ", 8 năm sau chia tài sản: Có người trả 80 tỷ đồng- Ảnh 7.

Quyết định này cũng đồng nghĩa với việc kế hoạch sống cùng nhau đến cuối đời mà họ từng ấp ủ đành phải khép lại.

Được biết, khu “làng nghỉ hưu” thu nhỏ này sẽ được chủ mới cải tạo thành một khu nghỉ dưỡng homestay, với mong muốn du khách khi đến đây có thể cảm nhận được bầu không khí thanh bình, tự do và gần gũi với thiên nhiên như cách mà bốn cặp vợ chồng từng tận hưởng trước kia.

Tuy nhiên, câu chuyện cũng khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm: Bốn cặp vợ chồng từng thề nguyện sẽ cùng nhau sống trọn quãng đời còn lại, nay sau khi nhận khoản tiền khổng lồ lên tới hàng chục tỷ đồng, liệu họ có còn lựa chọn tiếp tục chung sống bên nhau như thuở ban đầu hay không?

2 người bạn thân U40 rủ nhau về quê xây nhà dưỡng già, ở được 1 năm phải thốt lên: "Chúng tôi mất khả năng phân biệt thời gian"

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

