Người phụ nữ mời vợ chồng bạn thân đến biệt thự 7 tỷ đồng nghỉ hưu chung, nửa năm sau ngậm ngùi: "Nhà đông vui nhưng tôi lại cô đơn hơn"

Câu chuyện về “vợ chồng U70 mời bạn thân sống chung tại căn biệt thự 2 triệu NDT” từng gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc hồi đầu năm 2023. Người phụ nữ tên Ngô Khâm (64 tuổi) sống cùng chồng trong căn biệt thự 2 triệu NDT (7,4 tỷ đồng). Hai người con của họ đều du học và đi làm ở xa nhà. Tổng lương hưu của cặp vợ chồng này là 8.000 NDT (29 triệu đồng) nên tài chính không phải vấn đề nhưng họ thường xuyên cảm thấy cô đơn.

Trong những năm đầu nghỉ hưu, Ngô Khâm và người chồng họ Lý chỉ ra ngoài đường khi mua đồ tạp hoá. Thậm chí, họ còn ít khi giao tiếp với nhau, cả ngày chỉ dùng điện thoại hoặc nghe nhạc từ radio. Cho đến một ngày, Ngô Khâm tình cờ đọc được thông tin về mô hình “nghỉ hưu tập thể”, khi người cao tuổi chung sống tạo nên một cộng đồng.

Ngô Khâm đã chia sẻ bài viết này với chồng và lên kế hoạch mời người khác đến biệt thự này để nghỉ hưu chung. Ngô Khâm để xuất người bạn thân Trương Lan và chồng. Họ đã quen biết nhau 30 năm, các con Trương Lan cũng đi làm xa. Nhận được lời mời đặc biệt, người bạn này cũng nhanh chóng đồng ý dọn đến nhà Ngô Khâm sống.

Ảnh minh hoạ

Họ thống nhất tiền ăn, tiền điện nước đều sẽ được chia đều, chi phí khác sẽ do cá nhân tự chi trả. Cả bốn người đều hào hứng, tổ chức một bữa tiệc tối linh đình. Họ tin rằng 2 gia đình có thể chung sống hoà thuận vì đã thân thiết hàng chục năm. Từ nay, hai cặp đôi sẽ không phải lo lắng về việc tìm bạn chơi cờ, có thể cùng nhau trồng rau và hoa ngoài vườn. Căn nhà rộn ràng tiếng cười nói, thậm chí họ còn bàn đến tương lai dọn đến một nơi ở lớn hơn nếu các con có dự định về quê.

Tuy nhiên không khí vui vẻ trong nhà không kéo dài được lâu khi họ nhận ra khác biệt trong lối sống. Ngô Khâm cảm thấy không hài lòng khi Trương Lan thường xuyên bật tivi với âm lượng lớn từ sáng sớm, còn chồng Trương Lan lại lười dọn dẹp, ngủ ngáy to. Ông Lý cho rằng vợ mình quá nhạy cảm, nhắc Ngô Khâm cần thông cảm và thấu hiểu vì sống chung chắc chắn không tránh được mâu thuẫn nhỏ.

Không được chồng lắng nghe, Ngô Khâm nổi giận, thường xuyên ở một mình trong phòng ngủ. Bà cảm thấy chồng và bạn mình lại ngày càng thân thiết, có thể tâm sự nhiều chuyện còn bản thân trở thành “người ngoài cuộc”.

Ảnh minh hoạ

Ngô Khâm chấp nhận sự khác biệt trong lối sống của 2 gia đình, nhưng bà không thể làm ngơ việc mình bị bỏ rơi. Đỉnh điểm là khi 3 người còn lại đang nói chuyện trong phòng khách, thấy Ngô Khâm bước ra, họ lập tức im lặng. Thay vì cùng vợ nghe radio, ông Lý giờ đây lại chọn chơi cờ với vợ chồng Trương Lan.

“Nhà đông vui nhưng tôi lại cô đơn hơn”, Ngô Khâm cay đắng thừa nhận. Người phụ nữ 64 tuổi cảm thấy không còn được sống là chính mình. Các cuộc cãi vã ngày càng nhiều. Sau nửa năm, Trương Lan và chồng trở về nhà, kế hoạch nghỉ hưu chung kết thúc. Căn biệt thự lại trở về với sự im lìm vốn có, vợ chồng Ngô Khâm cũng không còn ý định mời ai đến sống chung nữa.

Ảnh minh hoạ

Trên thực tế, lối sống của người cao tuổi rất khó thay đổi để hoà hợp do họ đã duy trì những điều này gần như cả cuộc đời. Ngô Khâm và Trương Lan trước đây rất thân thiết vì họ duy trì khoảng cách, không gặp gỡ thường xuyên. Tuy nhiên khi chung sống, nhiều vấn đề xuất phát từ khác biệt tính cách, thói quen dễ xảy ra.

Mô hình nghỉ hưu theo nhóm tại Trung Quốc từ trước đến nay vẫn tạo ra thảo luận về sự hiệu quả. Với người cao tuổi, việc có một cộng đồng xung quanh giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Họ không còn cảm thấy cô đơn mà có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui và khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên mô hình này còn nhiều thách thức khi triển khai.

Trước đó, vào năm 2017, vợ chồng giáo viên nghỉ hưu Chu Dung Lâm (Hồ Bắc, Trung Quốc) đã thử nghiệm mô hình tương tự bằng cách đăng quảng cáo tìm kiếm những người lớn tuổi cùng nhau sống chung. Lúc đầu, nhóm 13 thành viên có cuộc sống rất an nhàn và viên mãn khi sinh hoạt chung. Thế nhưng vì mâu thuẫn trong quá trình chung sống, nhóm nghỉ hưu chung nhanh chóng giải tán.