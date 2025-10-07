Cô gái 27 tuổi sống một mình trong căn hộ 100m2 tận hưởng cuộc sống độc thân, chưa vội lấy chồng vẫn hài lòng

Căn nhà của cô gái tên Triệu Hoa (Thạch Gia Trang, Trung Quốc) từng gây chú ý trên các hội nhóm về nội thất tại đất nước tỷ dân, hút đến 100.000 lượt bình luận khen ngợi. Triệu Hoa sống một mình trong căn hộ 2 phòng ngủ. Nhờ sự sắp xếp tinh tế, tỉ mỉ, căn nhà của cô luôn ấm áp, góc nào cũng có thể trở thành nơi check in.
Trong mắt nhiều người, những người trẻ độc thân thường phải trải qua cảm giác cô đơn, có phần buồn tẻ khi làm mọi thứ một mình. Dù có chăm sóc bản thân chu đáo đến đâu, họ cũng không tránh khỏi sự đơn điệu, lặp đi lặp lại và trống trải.
Thế nhưng với Triệu Hoa, điều quan trọng khi sống một mình là tạo ra không gian sống thoải mái, phù hợp. Khi đó, mỗi ngày trôi qua trong căn nhà mơ ước đều giúp cô cảm thấy hạnh phúc hơn, trân trọng mọi khoảnh khắc uống cà phê, nấu ăn, đọc sách.