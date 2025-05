8 người Việt bị công ty của Elon Musk khởi kiện

Một đơn kiện mới được nền tảng X của tỷ phú Elon Musk gửi lên cơ quan chức năng Mỹ đang gây chấn động cộng đồng. Đơn kiện cáo buộc một nhóm người tại Việt Nam điều hành mạng lưới click ảo quy mô lớn, lợi dụng lỗ hổng hệ thống để trục lợi từ chương trình chia sẻ doanh thu. Đây là chương trình do chính Elon Musk quảng bá, nhằm khuyến khích người dùng X kiếm tiền từ nội dung đăng tải.

Tuy nhiên, theo cáo buộc, nhóm gồm 8 cá nhân tại Hà Nội đã khai thác kẽ hở bằng cách tạo hàng loạt tài khoản giả mạo và sử dụng phần mềm để phát tán nội dung do máy tính tạo ra. Những tài khoản này được thiết lập bằng danh tính bị đánh cắp, sau đó tương tác qua lại nhằm tạo ra tín hiệu giả về mức độ phổ biến để qua mặt hệ thống kiểm duyệt của X.

Chân dung 8 thành viên bị cáo buộc điều hành mạng lưới tương tác ảo quy mô lớn trên nền tảng X. (Ảnh: Tòa án quận Bắc Texas, Mỹ)

Những cái tên bị nhắc đến trong đơn kiện bao gồm: Le Dinh Chung, Nguyen Nhu Duc, Do Viet Khanh, Nguyen Viet Kieu, Do Xuan Long, Do Minh Thang, Nguyen Ngoc Thanh và Phan Ngoc Tuan. Những người này được cho là đã tham gia vào một hoạt động có tổ chức nhằm thao túng nền tảng X và trục lợi cá nhân.

Thông tin từ đơn kiện cho biết doanh thu được X chi trả đã được chia nhỏ chuyển vào ít nhất 125 tài khoản ngân hàng tại Mỹ dưới tên giả. Sau đó, dòng tiền tiếp tục được đưa về Việt Nam qua 9 ngân hàng nội địa, thông qua hơn 1.700 giao dịch riêng biệt với tên thật.

Điểm đáng chú ý là nhóm này không chỉ dừng lại ở hành vi gian lận doanh thu mà còn thương mại hóa kỹ thuật lách luật của mình. Báo cáo cho thấy, nhóm 8 người bị cáo buộc bán phần mềm, công cụ tự động hóa và các khóa học hướng dẫn chi tiết cách gian lận chương trình chia sẻ doanh thu. Theo phía X, những người này thậm chí còn chèn logo X và Twitter vào thumbnail các video hướng dẫn trên YouTube, hành vi bị xem là chiếm đoạt thương hiệu.

"Việc sử dụng phần mềm để tự động hóa tương tác trong mạng lưới tài khoản thuộc cùng một nhóm điều hành chẳng khác nào cách một nhà môi giới tài chính xoay vòng giao dịch nhằm tạo ra lợi nhuận ảo từ hoa hồng", đơn kiện của X viết, nhấn mạnh tính chất tinh vi của vụ việc.

Nguồn dữ liệu điều tra được cho là lấy từ các nền tảng xử lý thanh toán bên thứ ba như PingPong và Payoneer, giúp X lần ra được danh tính và địa chỉ của các đối tượng liên quan.

Vụ việc đang làm dấy lên nhiều câu hỏi về mức độ an toàn và minh bạch của các nền tảng chia sẻ doanh thu, nhất là khi người dùng hoàn toàn có thể lách luật chỉ bằng vài dòng mã hoặc công cụ tự động hóa. Đại diện X hiện chưa đưa ra bình luận chính thức, song giới quan sát cho rằng vụ kiện này có thể là bước đi mở đầu cho một chiến dịch siết chặt kiểm soát của Elon Musk với các hành vi gian lận trên nền tảng do ông sở hữu.

Theo The Independent

Huỳnh Duy