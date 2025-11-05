Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

8 sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13, hàng loạt chuyến bay bị hoãn, hủy

05-11-2025 - 21:06 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Các sân bay dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13 gồm: Đà Nẵng, Phú Bài, Liên Khương, Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hoà, Pleiku, Buôn Ma Thuột.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng. Theo công điện, các sân bay dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 13 gồm: Đà Nẵng, Phú Bài, Liên Khương, Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hoà, Pleiku, Buôn Ma Thuột. Còn các sân bay Cam Ranh Đồng Hới chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Vietnam Airlines cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 13 (tên quốc tế là Kalmaegi) đến các sân bay khu vực miền Trung, hãng sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác tại nhiều sân bay trong ngày 6 và 7-11.

Cụ thể, hãng sẽ huỷ các chuyến bay giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Phù Cát (Gia Lai), gồm VN1390, VN1391, VN1394 và VN1395 ngày 6-11 và VN1392, VN1393 ngày 7-11. Các chuyến bay VN1622, VN1623 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Phù Cát ngày 6-11 sẽ được điều chỉnh lịch khai thác sớm trước 12 giờ.

Trên chặng bay giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Chu Lai (Đà Nẵng), các chuyến bay VN1464, VN1465, VN1468 và VN1469 ngày 6-11 sẽ được khai thác trước 12 giờ. Hãng cũng điều chỉnh lùi giờ cất cánh các chuyến bay VN1640, VN1641 ngày 7-11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Chu Lai sau 10 giờ sáng.

Ngày 6-11, hãng không khai thác các chuyến bay VN1650, VN1651 trên đường bay giữa sân bay Nội Bài và sân bay Tuy Hòa (Đắk Lắk). Ngày 7-11, các chuyến bay VN1650, VN1651, VN1660 và VN1661 giữa các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Tuy Hòa sẽ được khai thác sau 12 giờ.

Đồng thời, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh giờ khai thác các chuyến bay VN1422, VN1423 ngày 6-11 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Pleiku (Gia Lai) lên trước 12 giờ. Các chuyến bay VN1614, VN1615 ngày 7-11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Pleiku lùi khai thác sang sau 13 giờ.

Các chuyến bay VN1414, VN1415, VN1910 và VN1911 ngày 6-11 giữa các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sẽ được khai thác sau 11 giờ. Các chuyến bay VN1602, VN1603 ngày 7-11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Buôn Ma Thuột điều chỉnh lùi giờ cất cánh sau 13 giờ.

Các chuyến bay VN1548, VN1549, VN1376 và VN1377 ngày 6-11 giữa các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Phú Bài (Huế) sẽ được khai thác sau 12 giờ. Các chuyến bay VN1366, VN1367 ngày 7-11 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Phú Bài sẽ được khai thác sau 13 giờ.

Bên cạnh đó, hãng hàng không Vasco cũng sẽ không khai thác các chuyến bay 0V8024 và 0V8025 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) trong ngày 6-11.

Do việc điều chỉnh lịch khai thác để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay nên hơn 50 chuyến bay khác của hãng trong các ngày 6 và 7-11 cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) trong ngày 7-11 đến và đi từ các sân bay miền Trung sẽ được theo dõi, điều chỉnh theo tình hình thời tiết thực tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay.

Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Các thay đổi do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được cập nhật trên fanpage, website của Hãng hoặc nhắn tin, gửi thư điện tử khách hàng sử dụng khi đặt chỗ.

Theo Dương Ngọc

Người lao động

