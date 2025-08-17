Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

8 thiết kế thông minh chạm đỉnh hoàn hảo, đến mức mọi lời khen đều trở nên tầm thường

17-08-2025 - 05:49 AM | Lifestyle

Một căn nhà được thiết kế hợp lý sẽ giúp bạn bớt đi cả tá việc lặt vặt, thời gian dành cho bản thân và gia đình cũng nhiều hơn.

Mua nhà, sửa nhà, ai cũng muốn có một không gian sống thoải mái và dễ chịu. Nhưng nếu ngày nào cũng phải dọn dẹp, quét bụi, lau chùi… thì căn nhà sẽ nhanh chóng trở thành gánh nặng. Bí quyết là hãy thiết kế để ít phải dọn. Đây chính là tinh thần của xu hướng giảm gánh nặng việc nhà bằng thiết kế đang được rất nhiều người trẻ theo đuổi. Dưới đây là 8 thiết kế thông minh mà vợ tôi học được từ nhà hàng xóm. Áp dụng xong, đúng là nhà gọn gàng hơn hẳn, việc dọn dẹp cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

1. Có điều kiện thì nhất định phải làm một phòng kho mini tại khu vực sảnh vào

Đây là nơi kết nối giữa trong và ngoài nhà nên nếu khu vực này bừa bộn thì cả căn nhà cũng khó sạch sẽ. Một kho mini là thiết kế đáng giá nhất mà bạn có thể đầu tư, từ xe đẩy em bé, đồ cắm trại, đồ chưa bóc hộp cho đến đồng phục đi làm... đều có thể được giấu vào đây.

8 thiết kế thông minh chạm đỉnh hoàn hảo, đến mức mọi lời khen đều trở nên tầm thường- Ảnh 1.

Đặc biệt, thiết kế giá đỡ bên trong nên là loại có thể điều chỉnh độ cao để linh hoạt sắp xếp vật dụng lớn nhỏ. Nhờ có chiếc kho nhỏ này, việc cất đồ đạc tập trung sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian dọn dẹp và tìm kiếm.

8 thiết kế thông minh chạm đỉnh hoàn hảo, đến mức mọi lời khen đều trở nên tầm thường- Ảnh 2.

2. Tủ kệ ở khu vực chung phải có cửa

Bố trí quá nhiều kệ trưng bày sẽ khiến nhà lúc nào cũng lộn xộn cho dù bạn có cố gắng sắp xếp đến mấy. Áp dụng quy tắc 2:8 (20% mở - 80% đóng) sẽ giúp bạn vừa trưng được vài món đồ yêu thích, vừa giấu đi được phần còn lại.

Một người bạn của tôi từng làm tủ sách mở hết cả bức tường nhưng chỉ vài tháng sau đã phải gắn thêm cửa vì không chịu nổi cảnh lúc nào cũng bừa bộn. Chỉ cần đóng cánh tủ lại, không gian lập tức trở nên sạch sẽ và tinh gọn.

8 thiết kế thông minh chạm đỉnh hoàn hảo, đến mức mọi lời khen đều trở nên tầm thường- Ảnh 3.

3. Tối giản tủ quần áo bằng cách chuyển sang toàn bộ khu treo đồ

Ý tưởng từ nhà hàng xóm khiến vợ tôi mê tít: Toàn bộ tủ quần áo đều được treo lên. Nhờ vậy, đồ sau khi giặt, sấy chỉ cần lấy ra treo thẳng lên, không cần gấp, không phải lo xếp lộn xộn. Thêm một mẹo nhỏ là phân tầng khu treo theo mùa, đồ đang dùng treo ở giữa, đồ trái mùa treo dưới cùng. Đến mùa chỉ cần hoán đổi vị trí là xong, không phải lục tung tủ hay dọn dẹp cả buổi.

8 thiết kế thông minh chạm đỉnh hoàn hảo, đến mức mọi lời khen đều trở nên tầm thường- Ảnh 4.

4. Gạch càng lớn, việc nhà càng ít

Nhiều người thích gạch nhỏ, gạch mosaic vì trông có gu. Nhưng sự thật là càng nhiều mạch gạch thì càng dễ bám bẩn, càng khó lau chùi. Gạch lớn giúp không gian liền mạch, sạch sẽ, nhìn cũng sang trọng hơn hẳn. Đặc biệt với khu vực bếp, phòng tắm - nơi hay ẩm ướt và bẩn - gạch lớn sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian vệ sinh. Đẹp thôi chưa đủ, phải tiện cho lau chùi nữa.

8 thiết kế thông minh chạm đỉnh hoàn hảo, đến mức mọi lời khen đều trở nên tầm thường- Ảnh 5.

5. Ưu tiên nội thất dễ quét dọn: Treo lên hoặc chạm đất hoàn toàn

Đồ nội thất càng thấp thì càng khó lau dọn bên dưới. Giường, sofa, tủ TV nếu chừa khoảng hở vài cm sẽ tạo ra vô số góc chết chứa đầy bụi bẩn. Cách giải quyết là hoặc treo lên hẳn tường, hoặc chọn đồ chạm sát đất. Trong nhà tắm cũng vậy, vợ tôi chọn bồn cầu treo, lavabo treo, tủ treo, như thế vừa hiện đại lại dễ lau hẳn.

8 thiết kế thông minh chạm đỉnh hoàn hảo, đến mức mọi lời khen đều trở nên tầm thường- Ảnh 6.

8 thiết kế thông minh chạm đỉnh hoàn hảo, đến mức mọi lời khen đều trở nên tầm thường- Ảnh 7.

6. Càng đơn giản, càng ít việc dọn dẹp

Vợ tôi từng ngưỡng mộ hàng xóm vì họ sống như không hề phải dọn nhà. Bí mật là nhà càng ít chi tiết rườm rà, càng dễ giữ sạch. Không cần vách ngăn, không cần trang trí cầu kỳ, không làm các ô rỗng, như thế sẽ giảm tối đa chỗ bám bụi.

Tối giản không phải là nhà trống trơn mà là chỉ giữ những gì thật sự cần thiết. Không gian có nhiều khoảng thở nhìn cũng thư thái và dễ chịu hơn rất nhiều.

8 thiết kế thông minh chạm đỉnh hoàn hảo, đến mức mọi lời khen đều trở nên tầm thường- Ảnh 8.

7. Thiết kế đường đi trong nhà càng ngắn càng tốt

Nghe lạ nhưng rất hợp lý: Đường di chuyển giữa các khu vực càng ngắn, việc nhà càng ít. Ví dụ combo bếp, bàn ăn và tủ lạnh đặt gần nhau theo hình tam giác sẽ giúp nấu nướng tiện hơn. Phòng giặt kế bên ban công phơi đồ sẽ tiết kiệm cả công lẫn thời gian. Đừng để bạn phải vòng từ đầu này nhà đến đầu kia chỉ để lấy cái khăn.

8. Kết hợp thêm hệ thống nhà thông minh

Thay vì phải bật, tắt từng thiết bị, giờ đây nhà tôi chỉ cần một câu lệnh là đèn sáng, máy lọc không khí hoạt động, rèm kéo lại. Vợ tôi còn cài đặt mỗi buổi tối khi bước vào nhà là đèn, máy lạnh, máy khuếch tán đều tự bật, nhẹ nhàng, hiện đại và tiết kiệm thời gian cực. Đặc biệt với những gia đình bận rộn, có con nhỏ, hệ thống nhà thông minh như robot hút bụi, máy rửa chén, máy sấy quần áo... thật sự là cứu tinh luôn đấy.

8 thiết kế thông minh chạm đỉnh hoàn hảo, đến mức mọi lời khen đều trở nên tầm thường- Ảnh 9.

Nguồn: post.smzdm

Theo Lam Phương

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cặp đôi Đà Nẵng gây sốt mạng khi 3 con đều sinh thường vào ngày 5/9

Cặp đôi Đà Nẵng gây sốt mạng khi 3 con đều sinh thường vào ngày 5/9 Nổi bật

Nghệ sĩ Phước Sang bị phát hiện hôn mê tại nhà riêng

Nghệ sĩ Phước Sang bị phát hiện hôn mê tại nhà riêng Nổi bật

Thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Lindsay Lohan: Hot girl đích thực, "nữ hoàng tuổi teen" không đối thủ chính là đây!

Thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Lindsay Lohan: Hot girl đích thực, "nữ hoàng tuổi teen" không đối thủ chính là đây!

23:30 , 16/08/2025
Băn khoăn của người kiếm 80-100 triệu/tháng, cứ 2 tháng lại mua 1 cây vàng

Băn khoăn của người kiếm 80-100 triệu/tháng, cứ 2 tháng lại mua 1 cây vàng

22:41 , 16/08/2025
Bức ảnh trị giá 2,3 tỷ đồng gây xôn xao: Nhìn đến thứ này mới giật mình!

Bức ảnh trị giá 2,3 tỷ đồng gây xôn xao: Nhìn đến thứ này mới giật mình!

22:38 , 16/08/2025
Nhìn căn hộ 38m2 này mới hiểu: Chỉ đổi màu nội thất mà tài lộc chảy vào như suối

Nhìn căn hộ 38m2 này mới hiểu: Chỉ đổi màu nội thất mà tài lộc chảy vào như suối

22:19 , 16/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên