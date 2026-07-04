8 tổ công tác bắt Trần Trung Việt SN 1980 trong chuyên án lớn: Trích xuất gần 12.000 trang dữ liệu

Công an TP Đà Nẵng ngày 4/7/2026 cho biết, trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã xác lập và đấu tranh thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức cá độ bóng đá quy mô lớn trên không gian mạng, bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng sức hút của Vòng chung kết World Cup 2026 để tổ chức cá cược bóng đá qua mạng Internet với số lượng người tham gia lớn. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu danh tính, phân cấp tài khoản nhiều tầng, hoạt động khép kín để đối phó với cơ quan chức năng.

Các đối tượng bị tạm giữ - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo xác lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bóc gỡ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây. Sau thời gian khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, xác minh, làm rõ vai trò của từng đối tượng, ngày 02/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an các xã, phường đồng loạt triển khai 08 tổ công tác, tiến hành bắt giữ, triệu tập các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Trung Việt (sinh năm 1980, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) là đối tượng cầm đầu đường dây.

Việt nhận tài khoản tổng (Master), sau đó chia thành 04 tài khoản đại lý cấp 2 (Agent) rồi giao cho các đối tượng Trần Quốc Quang (sinh năm 1975, trú phường Sơn Trà), Trần Quốc Hưng (sinh năm 1980, trú phường Hòa Cường), Nguyễn Đăng Hoàng Linh (sinh năm 1973, trú phường Hải Châu) quản lý, tổ chức cho người khác đánh bạc; riêng Việt trực tiếp quản lý một tài khoản Agent để tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc. Từ các tài khoản đại lý, các đối tượng tiếp tục chia nhỏ thành 16 tài khoản người chơi (Member) để giao cho nhiều con bạc tham gia cá cược các trận đấu thuộc World Cup 2026.

Đối tượng Trần Trung Việt - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Theo tài liệu điều tra, chỉ trong thời gian từ 01/6 đến 02/7/2026, hệ thống này đã ghi nhận lượng tiền cá cược hơn 01 triệu USD quy ước (đơn vị sử dụng trong hệ thống cá cược), với tỷ lệ quy đổi do các đối tượng tự thỏa thuận từ 15.000 đồng đến 50.000 đồng/1 USD, tương ứng tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, đấu tranh, lực lượng Công an đã thu giữ, trích xuất gần 12.000 trang dữ liệu điện tử, phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ hoạt động của đường dây. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã đề nghị tạm giữ hình sự 05 đối tượng, gồm: Trần Trung Việt về hành vi Tổ chức đánh bạc; Trần Quốc Quang, Trần Quốc Hưng, Nguyễn Bá Vương (sinh năm 1983, trú phường Hải Châu) và Lê Văn Ba (sinh năm 1970, trú phường Cẩm Lệ) về hành vi Đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục truy xét đối tượng Nguyễn Đăng Hoàng Linh, đồng thời triệu tập những người có liên quan, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm toàn bộ các đối tượng theo quy định của pháp luật.