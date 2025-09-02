80 năm Quốc khánh: Đại sứ các nước cảm nhận thế nào về Việt Nam?

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ - Ảnh: VGP

Gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, chính thức tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945. Đó là mốc son mở đầu cho hành trình giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ông khẳng định Trung Quốc – quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam – sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị "đồng chí, anh em".

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng chặng đường 80 năm của Việt Nam là hành trình gian khó nhưng vô cùng vẻ vang, từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng. Bà ấn tượng với sự ổn định chính trị – xã hội của Việt Nam, coi đó là lợi thế lớn để phát triển. "Những thành tựu đạt được trong suốt 80 năm qua đã làm nên hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự cường, là nguồn cảm hứng cho nhiều quốc gia đang phát triển, đặc biệt đối với Lào", bà nhấn mạnh.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-Sam - Ảnh: VGP

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-Sam nhắc lại, năm nay cả Hàn Quốc và Việt Nam đều kỷ niệm 80 năm giành độc lập. Nếu 40 năm đầu gắn liền với chiến tranh và sự kiên cường, thì 40 năm tiếp theo là giai đoạn hòa bình và tiến bộ. Trong hơn 3 thập kỷ qua, Hàn Quốc luôn đồng hành cùng Việt Nam, để hôm nay Việt Nam vươn lên nhóm 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông tin tưởng rằng với nền tảng thành tựu và cải cách, khát vọng trở thành quốc gia công nghiệp có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045 hoàn toàn khả thi.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam nhấn mạnh, nhìn lại 80 năm hào hùng, nhân dân Việt Nam có nhiều điều để tự hào, bởi đã kiên cường vượt qua khó khăn, đạt thành tựu to lớn về kinh tế – xã hội, trở thành nguồn cảm hứng cho thế giới. Quan trọng hơn cả, "dù thế giới biến động, Việt Nam vẫn tiến lên với sự tự tin, đoàn kết và tinh thần thống nhất – những yếu tố sẽ giúp đất nước viết tiếp những chương mới rực rỡ hơn nữa trong lịch sử dân tộc".

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew - Ảnh: VGP

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew xúc động khi cùng nhân dân Việt Nam nhìn lại chặng đường lịch sử kể từ Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. Ông coi đây là dịp để tôn vinh những thành tựu phát triển đã đạt được, đồng thời khẳng định: "Tương lai của Việt Nam nằm trong chính bàn tay của người dân Việt Nam".

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet thay mặt nước Pháp gửi lời chúc mừng trọng thể, nhấn mạnh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là thời khắc để tôn vinh hành trình phi thường của dân tộc Việt Nam, từ giành độc lập, phát triển kinh tế đến đảm nhận vai trò ngày càng lớn trên trường quốc tế. Ông khẳng định Pháp tự hào luôn sát cánh cùng Việt Nam như một đối tác, bạn bè thân thiết.

Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek

Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek bày tỏ sự khâm phục trước những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đã đạt được: "Tôi luôn theo dõi quá trình phát triển của Việt Nam với sự quan tâm sâu sắc và rất ấn tượng trước khát vọng cũng như sự kiên cường của đất nước các bạn".

Theo bà, Việt Nam đang bước vào 'Kỷ nguyên vươn mình', khiến bà liên tưởng đến con đường cải cách kinh tế và xã hội mà chính Ba Lan đã trải qua hơn 30 năm trước, cho rằng cả hai nước có nhiều điểm chung trong hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu và phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird đánh giá, song song với tăng trưởng kinh tế ấn tượng, Việt Nam còn mở rộng đối ngoại mạnh mẽ khi thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với hơn 30 nước, tích cực tham gia Liên Hợp Quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). "Sự phát triển của Việt Nam trong 80 năm qua thật phi thường, minh chứng cho sức mạnh kiên cường, đổi mới và tinh thần đoàn kết", bà nhấn mạnh.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford đồng quan điểm, coi cải cách là nhiệm vụ khó khăn nhưng thiết yếu. Bà đánh giá cao việc Việt Nam đưa hàng chục triệu người thoát nghèo từ năm 1990 và bày tỏ ấn tượng với tốc độ tăng trưởng, quy mô cải cách mà Chính phủ đang triển khai, đồng thời khẳng định New Zealand sẽ luôn sát cánh với vai trò là một đối tác tin cậy.

Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer nhấn mạnh đây là cột mốc trọng đại, đánh dấu chặng đường đầy tự hào của dân tộc Việt Nam trong hành trình giành độc lập, phát triển và hội nhập quốc tế. Ông khẳng định: "Israel ngưỡng mộ tinh thần kiên cường, năng động của người Việt Nam và tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục vươn lên, gặt hái nhiều thành công trên trường quốc tế".

Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam Pauline Tamesis

Chia sẻ niềm vui, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam Pauline Tamesis nhắc lại, năm 1945 Hiến chương LHQ ra đời như "bản tuyên ngôn của hy vọng", chỉ hai tháng trước khi Việt Nam tuyên bố độc lập. Theo bà, những dấu mốc ấy cùng khẳng định giá trị hòa bình, hòa giải và hợp tác quốc tế. Bà đánh giá cao lập trường nguyên tắc và những đóng góp bền bỉ của Việt Nam cho hòa bình, an ninh, nhân quyền và phát triển bền vững.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam nhấn mạnh hành trình giành độc lập của Việt Nam là "bản anh hùng ca", từ cuộc chiến chống thực dân Pháp với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc bằng thống nhất đất nước 1975. Độc lập của Việt Nam không chỉ là sự kiện lịch sử, mà còn là biểu tượng toàn cầu cho khát vọng tự do. Ông khẳng định, Việt Nam – từng trải qua chiến tranh khốc liệt – hiểu hơn ai hết giá trị của tự do và luôn dành cho Palestine sự ủng hộ kiên định trên con đường đi tìm quyền tự quyết. Việc Việt Nam sớm công nhận Nhà nước Palestine là minh chứng cho tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc.



