Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

9 bức ảnh hiếm của Cái Bang thời cuối nhà Thanh: Hé lộ quyền lực của "đế chế" này trên địa bàn hoạt động

22-08-2025 - 10:22 AM | Lifestyle

Bài viết hé lộ sự thật bất ngờ về tổ chức, hoạt động và mạng lưới quyền lực của "đế chế" Cái Bang, khiến người ta phải suy ngẫm về mặt trái của xã hội phồn hoa.

Cái Bang trong võ hiệp và lịch sử

Nói đến Cái Bang, người ta thường liên tưởng đến hình ảnh bang phái hùng mạnh trong tiểu thuyết Kim Dung. Trong thế giới võ hiệp ấy, Cái Bang được xây dựng với hệ thống phân cấp cực kỳ nghiêm ngặt. Các đệ tử Cái Bang thường được chia theo đẳng cấp, mới gia nhập là cấp 1, đệ tử 1 túi, rồi từ từ theo công lao và thời gian mà thăng cấp từ từ lên 2, 3, 4... Cao nhất là các trưởng lão 8, 9 túi, rồi trên nữa là Phó Bang Chủ và Bang Chủ. "Túi" chính là cách Cái Bang phân chia thứ bậc, số túi càng nhiều, cấp bậc càng cao, tối đa là 9 túi. Điều thú vị là, gia nhập Cái Bang cũng không hề dễ dàng, yêu cầu kinh nghiệm hành nghề ít nhất ba năm. Nếu chưa đủ ba năm xin ăn thì Cái Bang sẽ không chào đón.

9 bức ảnh hiếm của Cái Bang thời cuối nhà Thanh: Hé lộ quyền lực của

Hình ảnh Cái Bang trong tiểu thuyết võ hiệp. (Ảnh: Sohu)

9 bức ảnh hiếm của đệ tử Cái Bang thời cuối nhà Thanh

Vậy Cái Bang có thực sự tồn tại trong lịch sử? Câu trả lời là có. Sách "Thanh Bại Loại Siêu" từng ghi chép: người mới vào Cái Bang phải nộp toàn bộ thu nhập ba ngày cho bang chủ, gọi là "hiến quả". Hiến quả càng nhiều thì càng được trọng vọng, vì thế họ luôn nỗ lực hết mình. Điều này cho thấy Cái Bang là một "đế chế" có thật, không chỉ là sản phẩm hư cấu trong tiểu thuyết.

9 bức ảnh hiếm của Cái Bang thời cuối nhà Thanh: Hé lộ quyền lực của

Trong thời cuối nhà Thanh, Cái Bang không hề bị ảnh hưởng mà ngược lại còn số lượng đệ tử ngày càng đông hơn. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, trong thời cuối nhà Thanh, lúc này triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc mục nát sụp đổ, Cái Bang không hề bị ảnh hưởng mà ngược lại còn số lượng đệ tử ngày càng đông hơn. Số lượng đệ tử Cái Bang rất nhiều, quy mô hành khất rộng lớn, ảnh hưởng to lớn, khiến người ta phải suy ngẫm.

9 bức ảnh hiếm của Cái Bang thời cuối nhà Thanh: Hé lộ quyền lực của

Số lượng đệ tử Cái Bang rất nhiều, quy mô hành khất rộng lớn, ảnh hưởng to lớn, khiến người ta phải suy ngẫm. (Ảnh: Sohu)

Thời đó, số lượng đệ tử Cái Bang gia tăng, kiếm sống ngày càng khó khăn, khiến cho việc tổ chức và chuyên nghiệp hóa ăn mày được tăng cường. Dần dần hình thành một nhóm người bên lề xã hội có tinh thần tập thể, kỷ luật nghiêm minh, có nguồn thu nhập cơ bản cố định, được hưởng một số quyền lợi và thực hiện một số nghĩa vụ nhất định theo cấp bậc rõ ràng.

9 bức ảnh hiếm của Cái Bang thời cuối nhà Thanh: Hé lộ quyền lực của

9 bức ảnh hiếm của Cái Bang thời cuối nhà Thanh: Hé lộ quyền lực của

Cái Bang hình thành nhóm ăn xin có nguồn thu nhập cơ bản cố định, được hưởng một số quyền lợi và thực hiện một số nghĩa vụ nhất định theo cấp bậc rõ ràng. (Ảnh: Sohu)

Một trong những thành phố lớn của Trung Quốc là Thượng Hải, cũng là nơi Cái Bang đặt đại bản doanh. Thượng Hải là một thành phố nhập cư, đệ tử Cái Bang từ các tỉnh đến Thượng Hải chia thành nhóm theo nơi họ đến, hình thành các băng nhóm và hệ thống nội bộ.

Tổ chức, quản lý và nguồn thu của Cái Bang

Mỗi một nhóm đệ tử Cái Bang chia theo tỉnh thành cũng đều thuộc quyền quản lý của một thủ lĩnh ăn mày. Thủ lĩnh có địa vị rất cao, chịu trách nhiệm hòa giải tranh chấp, điều phối quan hệ giữa các đệ tử và các nhóm khác, quy định hoạt động ăn xin, phân chia lợi ích, dùng bang quy nghiêm khắc để ràng buộc cấp dưới. Trong Cái Bang, thủ lĩnh thường có thu nhập khá cao từ tiền phí hàng tháng, hàng năm do các cửa hàng cung cấp. Dưới trướng mỗi thủ lĩnh, đều có 6 người quản lý, 30 người quản lý cấp thấp hơn.

9 bức ảnh hiếm của Cái Bang thời cuối nhà Thanh: Hé lộ quyền lực của

9 bức ảnh hiếm của Cái Bang thời cuối nhà Thanh: Hé lộ quyền lực của

Đệ tử của Cái Bang có già, trẻ, nam, nữ, khỏe mạnh, bệnh tật tàn tật, đủ loại.

Cái Bang chia địa bàn thành 4 khu vực đông tây nam bắc, 2 thủ lĩnh quản lý một khu vực. Trong khu vực quản lý, thủ lĩnh có quyền lực rất lớn và uy tín rất cao, có thể tự đặt luật lệ. Đệ tử của Cái Bang có già, trẻ, nam, nữ, khỏe mạnh, bệnh tật tàn tật, đủ loại.

9 bức ảnh hiếm của Cái Bang thời cuối nhà Thanh: Hé lộ quyền lực của

9 bức ảnh hiếm của Cái Bang thời cuối nhà Thanh: Hé lộ quyền lực của

Cái Bang có đủ loại quy tắc, nguyên tắc, điều lệ, cấm kỵ… để làm quy tắc ứng xử. (Ảnh: Sohu)

Cái Bang có đủ loại quy tắc, nguyên tắc, điều lệ, cấm kỵ… để làm quy tắc ứng xử. Những quy tắc này quy định rõ ràng khu vực và phương thức hành khất, nhằm củng cố sự hòa thuận ổn định của các thành viên trong nhóm, cấm các thành viên trộm cắp, cướp bóc. 

9 bức ảnh hiếm của Cái Bang thời cuối nhà Thanh: Hé lộ quyền lực của

Đệ tử Cái Bang đang vây quanh một người phụ nữ giàu có để xin tiền. (Ảnh: Sohu)

Luật lệ của Cái Bang cực kỳ nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh. Nếu trong vòng một năm không vi phạm luật lệ, ngoài tiền trợ cấp của tháng hai và tháng tám, còn được thưởng thêm một tháng tiền trợ cấp để khuyến khích. Nếu có hành vi vi phạm luật lệ, sẽ bị tra tấn dã man bằng các hình phạt tư hình.

Theo Sohu, Sina, 163

13 bức ảnh hiếm thời nhà Thanh: Đoàn người xếp hàng trong sự kiện Cái Bang nhận đệ tử gây ấn tượng mạnh

Theo Nguyệt Phạm

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc 9x được hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng “chọn mặt gửi vàng”: Sở hữu loạt thành tích chắc tay và phong cách sống kỷ luật

Giám đốc 9x được hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng “chọn mặt gửi vàng”: Sở hữu loạt thành tích chắc tay và phong cách sống kỷ luật Nổi bật

Điều đặc biệt không ngờ liên quan đến NSND Xuân Bắc - Salim - MC Khánh Vy trong buổi tổng hợp luyện diễu hành

Điều đặc biệt không ngờ liên quan đến NSND Xuân Bắc - Salim - MC Khánh Vy trong buổi tổng hợp luyện diễu hành Nổi bật

Nữ diễn viên chụp ảnh cùng Cục trưởng Xuân Bắc ở Tổng hợp luyện A80 là ai mà viral khắp MXH?

Nữ diễn viên chụp ảnh cùng Cục trưởng Xuân Bắc ở Tổng hợp luyện A80 là ai mà viral khắp MXH?

09:55 , 22/08/2025
Ông bà bảo: "Khí tốt thì người vượng, cửa sạch thì nhà hưng" - 3 dấu hiệu vàng ròng cho thấy ngôi nhà tụ phúc

Ông bà bảo: "Khí tốt thì người vượng, cửa sạch thì nhà hưng" - 3 dấu hiệu vàng ròng cho thấy ngôi nhà tụ phúc

09:30 , 22/08/2025
Sức nóng concert quốc gia khiến sao quốc tế cũng phải “nhường đường”

Sức nóng concert quốc gia khiến sao quốc tế cũng phải “nhường đường”

09:10 , 22/08/2025
Khối "bắn tim" xuất hiện trên page Thông tin Chính phủ lúc 2h sáng: Mất ngủ với sự dễ thương này

Khối "bắn tim" xuất hiện trên page Thông tin Chính phủ lúc 2h sáng: Mất ngủ với sự dễ thương này

09:03 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên