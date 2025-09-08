9 dấu hiệu nhận biết bạn có một đồng nghiệp EQ CHẠM ĐÁY!

EQ – trí tuệ cảm xúc – không chỉ quyết định cách ta hiểu mình mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cách ta hòa hợp với người khác. Trong môi trường công sở, EQ thấp có thể trở thành “rào cản vô hình” khiến công việc kém hiệu quả, đồng nghiệp xa lánh và cơ hội thăng tiến dần biến mất.

EQ là gì và vì sao quan trọng?

EQ (Emotional Quotient) hay trí tuệ cảm xúc, là khả năng nhận diện, thấu hiểu và điều chỉnh cảm xúc của bản thân cũng như cảm nhận cảm xúc của người khác. Nếu IQ giúp chúng ta giải quyết vấn đề bằng tư duy logic, thì EQ lại giữ vai trò gắn kết, nuôi dưỡng các mối quan hệ, tạo dựng sự tin tưởng và đồng cảm trong công việc lẫn đời sống.

Một người có EQ cao thường biết lắng nghe, điều tiết cảm xúc, truyền cảm hứng tích cực và xử lý mâu thuẫn một cách khéo léo. Ngược lại, EQ thấp khiến cá nhân khó hòa nhập, dễ tạo căng thẳng và ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của cả tập thể.

Ảnh hưởng của EQ thấp tại nơi làm việc

Khi EQ thấp, những tác động tiêu cực dễ dàng lan tỏa trong môi trường làm việc:

EQ thấp không cho phép bạn hiểu được giao tiếp phi ngôn ngữ. Bạn khó có thể sửa chữa một vấn đề nhỏ trước khi nó trở thành một vấn đề lớn. Ví dụ, EQ thấp khiến bạn không nhận ra đồng nghiệp đang có những hành động phi ngôn ngữ thể hiện sự buồn bã, do đó bạn không thể giúp đỡ gì.

EQ thấp khiến bạn không hiểu và điều khiển được cảm xúc của mình và có thể gây ra vấn đề cho khách hàng hoặc đồng nghiệp. Nếu bạn đã trải qua một đêm tồi tệ trước đó, bạn không kiểm soát được sự khó chịu của mình và có thể có những hành vi khiến đồng nghiệp cũng thấy khó chịu, bực tức.

EQ thấp làm cho bạn không tự tin bộc lộ quan điểm hay cảm xúc trong đội nhóm và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của bạn. Bạn không thể thể hiện sự động viên, sự thông cảm, trách nhiệm và tinh thần đồng đội với đồng nghiệp trong nhóm của bạn.

Bạn không đồng cảm và hiểu cảm xúc của đồng nghiệp khiến việc ra quyết định và hoàn thành công việc trở nên khó khăn và kém hiệu quả hơn.

EQ thấp cũng có thể khiến bạn đánh mất lòng tin và sự tôn trọng của đồng nghiệp và lãnh đạo. EQ thấp cũng tạo ra những nguy cơ tiềm ẩn và làm giảm cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp của bạn.

9 dấu hiệu của người có EQ thấp tại nơi làm việc

Bạn có thể nhận diện người có EQ thấp – hoặc chính mình – thông qua những biểu hiện sau:

Người có EQ thấp nên làm gì?

Tin vui là EQ không phải “trời cho” và hoàn toàn có thể rèn luyện. Các chuyên gia tâm lý đưa ra 5 cách hiệu quả:

Kết luận

EQ thấp có thể trở thành “điểm trừ” lớn trong sự nghiệp, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện bằng sự kiên nhẫn và luyện tập. Khi học cách nhận diện, quản lý và thấu hiểu cảm xúc – cả của bản thân lẫn người khác – bạn không chỉ trở thành đồng nghiệp đáng mến mà còn mở rộng cánh cửa phát triển bản thân và sự nghiệp.