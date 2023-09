9 loại thực phẩm chữa bệnh quen thuộc mà ông bà bạn đã tin dùng

Những thực phẩm quen thuộc xung quanh ta, đôi khi còn thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn của mỗi gia đình lại chính là những bài thuốc quý, giúp chữa bệnh hiệu quả đã được con người từ xa xưa sử dụng. Sẽ thật lãng phí nếu bạn không biết đến chúng và những lợi ích sức khỏe mà chúng mang lại, dưới đây là 9 thực phẩm như thế.

1. Gừng

Nếu chúng ta có một xu cho mỗi lần bố mẹ bắt chúng ta uống trà gừng vì chúng ta bị đau bụng thì có lẽ chúng ta đã trở thành triệu phú. Tuy nhiên, đó là một trong những thứ luôn có tác dụng, cho dù nó nghe có vẻ bất hợp lý đến đâu.

Gừng là phương pháp điều trị tại nhà tốt nhất cho chứng buồn nôn và khó tiêu vì nó có đặc tính chống nôn. Về cơ bản, điều này có nghĩa là gừng có thể giải quyết tình trạng buồn nôn, khó tiêu, nôn mửa và các vấn đề tương tự mà không gặp rắc rối nào.

2. Sả

Khi còn nhỏ, dường như sả có tác dụng giả dược vì nó có mùi vị giống như một loại thảo dược nào đó. Tuy nhiên, khi lớn lên, chúng ta nhận ra có điều gì đó đặc biệt đã khiến nó trở thành một bài thuốc.

Điều đặc biệt đó chính là quercetin, một chất có đặc tính kháng viêm. Sả không chỉ có tác dụng cải thiện tuần hoàn mà còn có tác dụng phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả.

3. Trà

Chúng ta có nhiều loại trà và mỗi loại có tác dụng như một thần dược đối với các vấn đề cụ thể. Ví dụ, trà xanh có tác dụng làm dịu chứng khó tiêu, trong khi trà đen là phương thuốc tốt chữa đau đầu.

Tương tự, hoa cúc là một phương thuốc tuyệt vời cho chứng lo âu và kiệt sức, vì vậy nó giúp mọi người bình tĩnh và được sử dụng như một chất hỗ trợ giấc ngủ. Trà dâm bụt kiểm soát huyết áp và thậm chí có thể làm giảm cholesterol.

4. Nghệ

Nói chung, nghệ là một loại thuốc chữa bệnh tuyệt vời, vì vậy nó có thể được sử dụng để chữa các vết thương và đau bụng.

Củ nghệ có đặc tính chống viêm giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và bảo vệ cơ thể khỏi bị tổn hại thêm. Nó cũng tăng tốc độ chữa lành vết thương, vết bầm tím và vết cắt.

5. Cam

Chúng ta luôn cảm thấy thắc mắc tại sao nên ăn một quả cam khi bị cảm lạnh. Nhưng thật kỳ diệu, tất cả các triệu chứng sẽ biến mất trong vòng một hoặc hai ngày.

Điều này là do cam rất giàu vitamin C, giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Mặc dù cam không thực sự chữa lành cảm lạnh nhưng nó giúp tăng cường khả năng miễn dịch và tăng tốc độ phục hồi. Và tác dụng tương tự có thể đạt được từ các loại trái cây có múi hoặc giàu vitamin C khác như bưởi.

6. Mật ong

Mật ong đã được sử dụng như một phương thuốc từ lâu đời và có một lý do đơn giản: nó có thể chống lại mọi căn bệnh. Tất nhiên, chúng tôi không nói mật ong là liều thuốc kỳ diệu có thể khắc phục mọi thứ, nhưng nó gần như vậy.

Mật ong có thể điều trị đau họng, cảm lạnh, ho và thậm chí là trào ngược axit. Nếu chúng ta dùng đúng cách, sử dụng mật ong thường xuyên có thể tăng cường sức khỏe tiêu hóa và giúp dạ dày khỏe mạnh hơn.

7. Hạt tiêu đen

Hạt tiêu đen là một loại thuốc long đờm, có nghĩa là nó đẩy chất nhầy quá mức ra khỏi cơ thể, làm giảm nhiễm trùng mũi, làm sạch xoang và thậm chí điều trị ho.

Tất nhiên, thử phương thuốc này luôn mang lại cảm giác nóng rát ở phía sau cổ họng, nhưng điều đó có nghĩa là nó đang có tác dụng.

8. Rong biển

Rong biển có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa nên là phương thuốc hiệu quả chống lại hầu hết các bệnh thông thường.

Đặc biệt, súp rong biển rất giàu chất sắt, canxi và iốt, không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp cơ thể phục hồi sau chấn thương. Đây là lý do tại sao nhiều bệnh viện Hàn Quốc cung cấp súp rong biển cho các bà mẹ ngay sau khi sinh con.

9. Bạc hà

Bạc hà có thể cải thiện các vấn đề về hô hấp và giúp giảm các triệu chứng dị ứng. Một số nguồn cho rằng bạc hà có thể kiểm soát IBS (Hội chứng ruột kích thích) hoặc giảm các vấn đề về dạ dày, nhưng điều này khác nhau ở mỗi người.

Bên cạnh đó, sử dụng bạc hà thường xuyên có thể kiểm soát dạ dày và thậm chí có thể tăng cường tiêu hóa. Bạc hà cũng là loại thảo mộc hỗ trợ tuyệt vời cho bà bầu.

Bạc hà có đặc tính chống viêm nên đây cũng là một cách tuyệt vời để kiểm soát tình trạng ngứa và nổi mụn trên da.

Nguồn và ảnh: Spatula Desserts, The Healthy