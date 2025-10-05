9 tháng năm 2025: 'Điểm sáng' từ các địa phương

Thủ tướng chủ trì phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 5/10, tại Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9 năm 2025, lãnh đạo các địa phương đều bày tỏ trân trọng và cám ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành đồng hành và tiếp tục có những chỉ đạo đột phá chiến lược để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương , tạo được động lực mới cũng như sự thuận lợi cho các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Tăng trưởng 2 con số; hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp

Đại diện cho tỉnh Phú Thọ, tỉnh có mức tăng trưởng ấn tượng 10,22%, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết 9 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã hoàn thiện bộ máy chính quyền hai cấp và đến nay, bộ máy cơ bản hoạt động thông suốt, đảm bảo cung cấp đầy đủ cũng như kịp thời các dịch vụ công cho người dân trên 148 các xã, phường. Đặc biệt, tỉnh cũng đã đẩy mạnh việc phân cấp phân quyền của Chủ tịch UBND tỉnh cho người đứng đầu các sở, ngành với tinh thần là giải quyết thủ tục nhanh cũng như là gắn trách nhiệm của người đứng đầu.

Tỉnh Phú Thọ cũng đã luân chuyển, điều động hơn 400 đồng chí từ cấp tỉnh về cấp xã, phường, đặc biệt là những xã phường thiếu các vị trí chuyên ngành. Đến nay, tỉ lệ cấp xã phường của tỉnh Phú Thọ đạt trình độ đại học đạt chiếm 99% và tỉnh cũng tập trung đào tạo tập huấn trên các lĩnh vực cho các cán bộ ở xã, phường và tập trung giải quyết hồ sơ đúng hạn trên 98%.

Về tăng trưởng kinh tế, 9 tháng đầu năm, tăng trưởng GRDP của Phú Thọ đạt 10,22%, đứng thứ tư cả nước. Trong đó, động vực chính là khu vực công nghiệp, đạt trên 16,15%.

Thu ngân sách đạt 43,9 nghìn tỷ đồng, bằng 108,7 % dự toán, trong đó thu nội địa bằng 112% dự toán. Thu hút đầu tư FDI đạt hơn 1 tỷ USD, vượt 60% so với cùng kỳ. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu đạt 52,87 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 27 tỷ USD, thuộc nhóm 5 địa phương là có kim hoạch xuất nhập khẩu cao nhất của cả nước.

Về giải ngân vốn độ tư công, tính đến hết 30/9, tỉnh đạt 74,4% kế hoạch và đứng thứ sáu trên 34 địa phương. Trong đó, tỉnh đã phối hợp với các bộ, ngành lãnh đạo tập trung chỉ đạo một số công trình trọng điểm trên địa bàn như hoàn thành cầu Phong Châu trước thời hạn, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên, tập trung chỉ đạo việc tái định cư đường sắt cao tốc Lao Cai - Hà Nội - Hải Phòng…

Cũng nằm trong số các địa phương đạt tăng trưởng 2 con số, tỉnh Ninh Bình đạt mức 10,45% trong 9 tháng đầu năm. Về giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh cũng đã tập trung quyết liệt, sớm đưa các công trình đưa vào hoạt động phát huy hiệu quả, đạt 91,3%.

Về lĩnh vực thu ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cho biết so với cùng kỳ năm ngoái tăng khoảng 70%.

Đối với cơn bão số 10, tỉnh Ninh Bình chịu thiệt hại nặng nề về người. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng, Ninh Bình đã tập trung khắc phục và đến thời điểm này đã cơ bản khắc phục xong.

Về thực hiện các chế độ chính sách theo Nghị định 178, ông Ngọc cho biết trong tháng 9, Ninh Bình đã thực hiện đảm bảo thanh toán chế độ, chính sách đầy đủ cho 100% cán bộ công chức, người lao động người hưu theo chế độ.

Với tỉnh Quảng Ninh, theo Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng, 9 tháng đầu năm tỉnh đạt tăng trưởng 11,67%. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tăng là 24% và khu vực dịch vụ tăng 15,18%.

Trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt được 51.500 tỷ đồng, đạt trên 90% chỉ tiêu. Tỉnh cũng đã tập trung tháo gỡ được một số các cái dự án lớn tổn động kéo dài nhiều năm trên địa bàn, góp phần vào thu ngân sách, tăng trưởng của tỉnh và tạo ra được niềm tin mới cho các cái doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Về kế hoạch đầu tư công, giải ngân của tỉnh đạt 51,2%. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát và triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đưa các cái dự án vào sử dụng trong những ngày còn lại của năm. Tỉnh cũng tập trung khởi công một số dự án liên kết vùng.

Trong thu hút đầu tư, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã thu hút đạt được là 194.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư là năm nay tăng 20 lần so với cùng kỳ. Các cái doanh nghiệp của tỉnh đã phục hồi và đang có đà tăng trưởng tốt.

Lãnh đạo các địa phương dự Phiên họp qua hình thức trực tuyến - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

"Điểm sáng" giải ngân đầu tư công đạt 109%

Hà Tĩnh là tỉnh được lãnh đạo Chính phủ tuyên dương tại Phiên họp với tỉ lệ giải ngân đầu tư công đạt 109%. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà, 9 tháng đầu năm, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch 9 tháng đạt trên 5.809 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch của Trung ương giao.

Về công tác chỉ đạo, tỉnh đã thành lập 3 tổ công tác do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng cái dự án và từng chủ đầu tư.

Về các dự án trọng điểm quốc gia, tỉnh đã tập trung triển khai giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và đã khởi công khu tái định cư đầu tiên. Hiện nay, tỉnh đang khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các khu tái định cư còn lại.

Thông tin thêm, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,05%, xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố. Tổng thu ngân sách đạt trên 15.000 tỷ đồng, đạt 85% dự toán. Thu hút đầu tư đạt trên 107.500 tỷ đồng, trong đó riêng quý III thì đạt trên 80.000 tỷ.

Các dự án công nghiệp trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ: Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 đã vận hành thương mại tổ máy 1 và dự kiến vận hành tổ máy 2 vào cuối năm 2025. Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast đã khánh thành giai đoạn 1 với công suất 200 xe. Khu công nghiệp Vinhome Vũng Áng đã được khởi công vào ngày 19 tháng 8 năm 2025.

Tỉnh cũng đã chỉ đạo kịp thời việc chuyển tiếp quản lý thực hiện các dự án đầu tư công khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị hai cấp. Thành lập các cái tổ công tác ở cấp huyện trước đây và duy trì thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp để đảm bảo giải quyết các vướng mắc cũng như đảm bảo các dự án được triển khai và giải ngân thông suốt.

Về khắc phục hậu quả thiên tai, ông Hà cho biết, 9 tháng năm 2025, tỉnh chịu ảnh hưởng liên tiếp của 4 cơn bão, trong đó cơn bão số 5 và số 10 rất mạnh, gây nhiều thiệt hại. Hiện tỉnh đã và đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp khôi phục hoạt động sản xuất và ổn định đời sống người dân trong thời gian sớm nhất.