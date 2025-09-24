9 tháng sau khi thành lập, sàn TMĐT Việt từng tuyên bố "không thu phí người bán" có động thái mới

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hi1 Việt Nam (đơn vị sở hữu sàn TMĐT Hi1)

Cái bắt tay với Bộ Công thương

Chiều 23/9 đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư (Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công thương) với Công ty Cổ phần Công nghệ Hi1. Mục tiêu là hướng tới xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử thuần Việt.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, cho biết Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng 18 - 25%/năm trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, thách thức là thương mại điện tử Việt Nam còn phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài, chi phí logistics cao, thiếu tính liên kết giữa nhà sản xuất – hệ thống phân phối – người tiêu dùng, đặc biệt là nhu cầu bảo vệ thương hiệu Việt trên môi trường số.

Vì vậy, việc xây dựng một hệ sinh thái thương mại điện tử thuần Việt giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt, tạo ra kênh phân phối bền vững, và giúp doanh nghiệp chủ động dữ liệu, chủ động thị trường và giúp hàng Việt có thể vươn ra thế giới.

Trước đó, ngày 16/9, Cục Xúc tiến thương mại đã làm việc với Công ty Cổ phần Hi1 Việt Nam, đơn vị vận hành sàn thương mại điện tử F2C Hi1.vn. Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất định hướng hợp tác chiến lược công - tư nhằm thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng công nghệ số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Sự hợp tác này vừa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, vừa đồng bộ với định hướng chuyển đổi số của Cục Xúc tiến thương mại, đồng thời tận dụng tối đa nguồn lực và nền tảng công nghệ sẵn có của Hi1 Việt Nam để nhanh chóng hoàn thiện và mở rộng Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

Cũng chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (PROMOCEN) cho biết, Trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Hi1 và các đối tác liên quan để triển khai một số hoạt động như:

Đánh giá, phối hợp xây dựng cơ chế tích hợp, chia sẻ dữ liệu nền tảng Hi1.vn vào Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số do Trung tâm được lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại giao điều phối. Đồng hành trong các hoạt động, sự kiện xúc tiến thương mại và chương trình truyền thông do mỗi bên tổ chức. Phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức xúc tiến thương mại. Đề xuất và thử nghiệm các sáng kiến, mô hình công nghệ mới góp phần hoàn thiện Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số toàn diện.

Sàn thương mại điện tử tuyên bố "không thu phí người bán"

Một số sản phẩm được bày bán trên sàn Hi1. Ảnh chụp màn hình.

Công ty cổ phần Hi1 Việt Nam chính thức ra mắt sàn thương mại điện tử Hi1 hồi tháng 12 năm ngoái. Sàn được giới thiệu là nền tảng F2C (Factory to Consumer) đầu tiên tại Việt Nam, sẽ giúp kết nối trực tiếp nhà sản xuất với người tiêu dùng cuối mà không qua trung gian.

Sàn ứng dụng công nghệ AI, hỗ trợ tư vấn dựa trên sở thích, nhu cầu của từng cá nhân, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm phù hợp. AI tự động hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7, giúp giải đáp thắc mắc nhanh chóng và hỗ trợ người dùng trong quá trình mua sắm và sau bán hàng.

Theo giới thiệu, một trong những điểm khác biệt của Hi1 là không thu phí nhà bán, không chiết khấu doanh thu, không ép nhà bán hàng chạy quảng cáo. Điều này giúp nhà bán giảm 30-40% chi phí bán hàng so với việc kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử hiện hành.

Sàn cũng kết hợp với ngân hàng hỗ trợ doah nghiệp vay vốn ngay trên nền tảng. Sàn cũng sẽ cung cấp dữ liệu về hành vi mua sắm, giúp nhà cung cấp hiểu rõ hơn về nhu cầu của thị trường và cải thiện sản phẩm, chiến lược bán hàng. Nói cách khác, nhà bán hàng toàn quyền sở hữu data khách hàng, ngoài ra còn được hỗ trơ truyền thông, marketing.

Công ty cổ phần Hi1 Việt Nam do ông Nguyễn Văn Dũng là Chủ tịch HĐQT. Ngoài ra ông Dũng còn là người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm như: Công ty Cổ phần Mlive, Công ty TNHH Canxi Jva, Công ty Cổ phần Canxi Fuzi, Công ty Cổ phần Canxi TG Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Canxi Vietcao.

Trước khi hợp tác cùng Bộ Công thương, Hi1 đã kí kết biên bản hợp tác cùng Ngân hàng VPBank và Viettel Post.