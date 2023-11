90 lô đất đấu giá tại Bắc Giang bị khách “bỏ của chạy lấy người”

Theo Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, 10 tháng năm nay, các địa phương trong tỉnh tổ chức 92 phiên đấu giá đất với tổng số 2.969 lô. Qua rà soát, đến nay có 90 lô trúng đấu giá đã đến hạn nộp tiền sử dụng đất nhưng khách hàng bỏ cọc, thông tin từ Báo Bắc Giang.

Các lô bị bỏ cọc tập trung nhiều ở các huyện Tân Yên, Lạng Giang, Hiệp Hòa. Tổng số tiền trúng đấu giá 90 lô hơn 88,3 tỷ đồng, số tiền bỏ cọc gần 10 tỷ đồng.

Thực tế, 90 lô đất chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng gần 3.000 lô đất được Bắc Giang mang ra đấu giá. Do đó, đây có thể nói chỉ là những trường hợp hy hưu. Hiện nay, thị trường bất động sản chung đã tích cực hơn.

Thời gian gần đây, Bắc Giang vẫn liên tục tổ chức hàng loạt phiên đấu giá và thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia. Đơn cử, ngày 26/9 tại Khu đô thị mới thị trấn Nham Biền (Yên Dũng, Bắc Giang) đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 50 lô đất. Mặc dù không tổ chức vào dịp cuối tuần nhưng phiên đấu giá này thu hút được 500 hồ sơ đăng ký tham dự. Với lượng hồ sơ tham gia cao đột biến nên tổng giá trúng đạt tới 87 tỷ đồng, gần gấp 2 lần so với tổng giá khởi điểm là 48 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại phiên đấu giá này, sau khi biết kết quả, nhiều khách hàng trúng đấu giá đã sang tay ngay kiếm lời từ 50 - 100 triệu đồng. Đơn cử, chị N.T.V (Yên Dũng) trúng một lô với giá hơn 1,7 tỷ đồng đã nhượng lại cho người mua với giá chênh khoảng 60 triệu đồng. Trước đó, chị V cũng giao dịch thành công một lô, giá kênh 40 triệu đồng.

Khung cảnh phiên đấu giá đất tại thị trấn Nham Biền (Bắc Giang) ngày 26/9. (ảnh Báo Bắc Giang)

Ngày 23/9, tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cũng đã diễn ra phiên đấu giá quyền sử dụng 67 lô đất ở thuộc Khu đô thị số 2 Nham Biền. Các lô đất này có diện tích 80 - 90m2/lô với tổng giá khởi điểm hơn 61 tỷ đồng.

Khu đất đưa ra đấu có vị trí gần Khu công nghiệp Yên Lư và nằm sát quốc lộ 17. Hiện các hạng mục của Khu đô thị số 2 thị trấn Nham Biền đã cơ bản hoàn thành với nhiều tiện ích như: Hồ điều hòa, cây xanh, đất thương mại dịch vụ,…

Kết quả, cuộc đấu giá có 266 khách hàng tham gia với 777 hồ sơ, tổng giá trúng hơn 115,3 tỷ đồng, chênh lệch hơn 54 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Đây là mức chênh lệch giá cao nhất từ đầu năm 2023 tới thời điểm cuối tháng 9. So với các phiên đấu giá trước, giá trúng đấu giá của các lô đất ở phiên này cao gần gấp đôi so với giá khởi điểm.