9,3 triệu người thán phục trước tiết mục văn nghệ được coi là ĐỈNH nhất dịp 20/11 năm nay

Mỗi dịp 20/11, MXH lại có dịp trầm trồ trước hàng loạt những tiết mục văn nghệ ấn tượng đến từ các bạn học sinh. Dù theo phong cách nào, truyền thống hay hiện đại, hài hước hay tình cảm, những tiết mục ấy đều hướng đến một mục tiêu chung, đó là hòa chung niềm vui của Ngày Nhà giáo Việt Nam, gửi lời tri ân đến thầy cô.

20/11 năm nay, chiếm nhiều spotlight trên MXH nhất thuộc về một tiết mục múa trên nền nhạc liên khúc Đất Rừng Phương Nam và Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình . Xuất hiện trong tiết mục là tập thể nam nữ sinh của một lớp học với trang phục biểu diễn chỉn chu, theo từng hoạt cảnh, các bạn lại có những động tác múa cùng biểu cảm khác nhau.

Tiết mục văn nghệ hot nhất dịp 20/11 năm nay

Và ấn tượng nhất trong tiết mục phải kể đến chính phân đoạn đầu tiên, đó là cảnh chèo thuyền trên sông. Nhiều người nghĩ với cảnh này, hẳn các bạn học sinh sẽ làm thuyền giấy hoặc thuyền gỗ để mang lên biểu diễn. Nhưng không, chiếc thuyền được làm từ... 6 nam sinh, theo đúng nghĩa đen và một nữ sinh đứng trên đóng vai cô lái đò. Màn chèo thuyền lướt trên sông quá mượt, quá sống động khiến dân tình không biết làm gì hơn ngoài thả like. Trên TikTok, tiết mục này hút 2,8 triệu view. Sau khi được một fanpage Facebook đăng tải, video thậm chí còn nhận được lượt view cao hơn gấp bội, đó là 6,5 triệu lượt.

Phân đoạn chèo thuyền gây bão

Được biết, chủ nhân của tiết mục văn nghệ "đỉnh nóc kịch trần" này là lớp 11A2, trường THPT Thống Nhất (Đồng Nai). Nhi - Bí thư chi đoàn 11A2, kiêm leader đội văn nghệ lớp cho biết, lớp của nữ sinh đã bắt đầu tìm kiếm ý tưởng cho tiết mục thi văn nghệ 20/11 này thông qua những nguồn thông tin trên mạng ngay từ mùa hè. Sau khi tìm kiếm, cả lớp Nhi có ấn tượng với bài múa Đất Rừng Phương Nam và bài Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình nên đã quyết định sử dụng cả hai.

"Chúng mình đã dàn dựng một bài múa gồm phần mở đầu là bài Đất Rừng Phương Nam với ý nghĩa thể hiện niềm kính yêu sâu sắc của người dân Việt dành cho quê hương đất nước. Phần tiếp theo là phần hoạt cảnh chiến tranh, vì chúng mình muốn tái hiện lịch sử nhằm giúp khán giả hiểu rõ hơn về quá khứ và những gì đã xảy ra. Cuối cùng là phần kết với bài Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình nhằm muốn truyền tải đến khán giả một thông điệp về giá trị của hoà bình, tình yêu thương và sự đoàn kết" , Nhi nói.

Các nam thanh...

Nữ tú của lớp 11A2 - Trường THPT Thống Nhất (Đồng Nai)

Để có được tiết mục chỉn chu nư vậy, tập thể lớp 11A2 đã phải tập luyện rất nhiều, sau giờ học, chỉ cần có thời gian rảnh là họ lại tập. Trong lúc tập luyện, dù các thành viên trong lớp không tránh khỏi mâu thuẫn, song cuối cùng, tất cả vẫn nhường nhịn và cùng nhau hoàn thành tốt bài múa.

Về phân đoạn chèo thuyền gây bão, Nhi chia sẻ: "Ban đầu tập, các bạn nam e ngại vì động tác khá khó khăn, nhưng sau cùng các bạn vẫn cố gắng và coi đó như một thử thách".

Ban đầu, các bạn nam "làm thuyền" tỏ ra khá e ngại vì sợ không làm tốt

Nhưng sau tất cả, các thành viên lớp đã cùng nhau cố gắng

Và cho ra đời một tiết mục chỉn chu, ấn tượng

Nữ sinh cũng cho biết thêm khi biết bài múa của lớp được viral, cả lớp Nhi rất vui, rất tự hào. Bên cạnh đó, lớp của Nhi đã nhận được không ít góp ý từ mọi người, cả lớp hứa sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ hơn để hoàn thành bài diễn một cách trọn vẹn và tuyệt vời nhất!

