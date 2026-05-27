94% nhân viên đánh giá F88 là nơi làm việc xuất sắc

Great Place To Work là tổ chức hàng đầu thế giới có 30 năm kinh nghiệm trong việc giúp các doanh nghiệp xây dựng văn hóa nơi làm việc. Từ năm 1992, Great Place to Work đã công bố danh sách các công ty được xem là Nơi làm việc xuất sắc tại nhiều quốc gia, khu vực.

Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam được xây dựng dựa trên khảo sát trải nghiệm nhân viên theo phương pháp luận quốc tế. Không dừng lại ở việc ghi nhận chính sách đãi ngộ hay phúc lợi, hệ thống đánh giá này tập trung đo lường mức độ tin tưởng, sự gắn kết và cảm nhận thực tế của người lao động đối với môi trường làm việc, đội ngũ quản lý và văn hóa tổ chức. Đây được xem là những chỉ dấu quan trọng phản ánh sức khỏe nội tại cũng như nền tảng phát triển bền vững của doanh nghiệp trong dài hạn.

Việc được vinh danh năm 2026 tiếp tục khẳng định nỗ lực của F88 trong hành trình xây dựng văn hóa tổ chức và nâng cao trải nghiệm nhân viên. Trước đó, năm 2024, F88 từng đồng thời đạt hai danh hiệu Best Workplaces in Vietnam (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam) và Best Workplaces in Asia (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu châu Á). Như vậy, trong cả hai lần tham gia hệ thống đánh giá của Great Place to Work, F88 đều được ghi nhận tại các bảng xếp hạng uy tín về môi trường làm việc.

Theo kết quả khảo sát nội bộ do Great Place to Work thực hiện, 94% cán bộ nhân viên khẳng định F88 là "Nơi làm việc xuất sắc", tăng 3 phần trăm so với kỳ đánh giá năm 2024. Nhiều chỉ số quan trọng khác cũng duy trì ở mức cao, như sự thân thiện/ hiếu khách (94%), phối hợp đội ngũ và sự công bằng (93%), cùng các nhóm chỉ số về tinh thần đồng đội, sự quan tâm, tôn trọng, giao tiếp với quản lý và hành vi lãnh đạo (92%).

Với đặc thù vận hành mạng lưới rộng khắp, lực lượng nhân sự phân tán tại nhiều điểm giao dịch và đội ngũ tuyến đầu trực tiếp tiếp xúc khách hàng mỗi ngày, việc duy trì một văn hóa thống nhất không phải là bài toán dễ dàng với F88. Trong bối cảnh đó, các chỉ số cải thiện về sự quan tâm, giao tiếp với cấp quản lý và phối hợp đội ngũ cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đưa văn hóa tổ chức đi vào vận hành thực tế, thay vì chỉ dừng ở định hướng hay khẩu hiệu.

F88 xem văn hóa nội bộ là một phần quan trọng trong chiến lược vận hành và phát triển dài hạn. Trong quá trình mở rộng quy mô, việc duy trì môi trường làm việc gắn kết, tin cậy giúp doanh nghiệp bảo đảm sự ổn định trong vận hành. Với đặc thù dịch vụ tài chính, nơi đội ngũ tuyến đầu trực tiếp phục vụ khách hàng, văn hóa nội bộ không chỉ tạo sự gắn kết nhân viên mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống.

Đại diện F88, Ông Trần Hà Dũng - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Phát triển Con người, cho biết: "Đối với F88, một nơi làm việc xuất sắc không chỉ đến từ chính sách đãi ngộ hay môi trường vật chất, mà quan trọng hơn là cảm nhận thực tế của mỗi cán bộ nhân viên về sự tin tưởng, tôn trọng, công bằng và cơ hội phát triển. Việc tiếp tục được Great Place to Work ghi nhận là động lực để F88 kiên định với chiến lược lấy con người làm trung tâm trong quá trình tăng trưởng."

Những năm gần đây, F88 tập trung xây dựng môi trường làm việc minh bạch, kỷ luật và đề cao tinh thần hỗ trợ, trên nền tảng triết lý "Excel with Joy" – nơi sự tiến bộ và niềm vui đồng hành trong hành trình phát triển nghề nghiệp của mỗi nhân viên. Theo đó, doanh nghiệp chú trọng phát triển đội ngũ quản lý gần gũi với nhân viên, thúc đẩy phối hợp liên phòng ban, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ nhân viên được ghi nhận, học hỏi và phát triển trong công việc.

Trong bối cảnh ngành dịch vụ tài chính ngày càng cạnh tranh, F88 cho thấy một doanh nghiệp quy mô lớn, với đội ngũ tuyến đầu đông đảo, vẫn có thể xây dựng môi trường làm việc dựa trên sự tin cậy, công bằng và phát triển con người. Đây là nền tảng quan trọng cho chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Danh hiệu Best Workplaces in Vietnam 2026 vì vậy không chỉ ghi nhận thương hiệu tuyển dụng của F88, mà còn phản ánh quá trình đầu tư dài hạn vào con người và văn hóa tổ chức. Kết quả này giúp doanh nghiệp củng cố năng lực thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài.

Đồng thời, F88 cũng trở thành ứng cử viên được Great Place to Work đánh giá cho danh hiệu Best Workplaces in Asia 2026, hạng mục Doanh nghiệp lớn, mở ra cơ hội khẳng định chất lượng môi trường làm việc của doanh nghiệp trong khu vực.