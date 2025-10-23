Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

98% hộ kinh doanh kê khai đã nộp thuế điện tử

23-10-2025 - 16:12 PM | Kinh tế số

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết, với việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai, ngành thuế sẽ nghiên cứu phương án tự động tổng hợp dữ liệu doanh thu từ hóa đơn điện tử và các nguồn khác để xác định số thuế phải nộp, tạo sẵn tờ khai gợi ý để hộ kinh doanh chỉ cần kiểm tra thông tin và xác nhận.

Tại lễ công bố chương trình “Tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh thực hiện xóa bỏ thuế khoán theo Nghị quyết 68-NQ/TW” sáng nay (23/10), Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, đến nay 98% hộ kinh doanh kê khai đã nộp thuế điện tử, hơn 18.500 hộ nộp thuế khoán chuyển sang kê khai, và 133.000 hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Theo ông Sơn, Bộ Tài chính đã và đang có lộ trình đồng hành cùng hộ kinh doanh khi xoá bỏ thuế khoán . Đồng thời, cơ quan cũng hoàn thiện khung pháp lý, sửa đổi Luật Quản lý thuế và các văn bản liên quan, với mục tiêu khuyến khích hộ kinh doanh minh bạch chi phí, mạnh dạn đầu tư mở rộng kinh doanh mà không lo bị thiệt về thuế so với doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh quy mô lớn, hoạt động bài bản và có sổ sách kế toán đầy đủ sẽ được tính thuế thu nhập cá nhân trên phần lợi nhuận thực tế, tương tự như doanh nghiệp. Các hộ quy mô nhỏ vẫn được tạo điều kiện thuận lợi, giảm tối đa chi phí và thủ tục.

98% hộ kinh doanh kê khai đã nộp thuế điện tử- Ảnh 1.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn.

Về triển khai định hướng xóa bỏ thuế khoán, cơ quan thuế đã nghiên cứu và đánh giá mô hình quản lý thuế mới đối với hộ kinh doanh. Trọng tâm là phân nhóm hộ kinh doanh theo ngưỡng doanh thu để xác định phương thức quản lý phù hợp, áp dụng cơ chế quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ tương ứng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Tài chính xây dựng báo cáo, đề xuất sửa đổi các quy định về chế độ kế toán với hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, không làm phát sinh nhân sự kế toán. Mục tiêu là để khi hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, chủ hộ vẫn có thể tự duy trì sổ sách trên ứng dụng hỗ trợ, hạn chế tối đa phát sinh chi phí kế toán chuyên trách.

Ông Mai Sơn thông tin, quý IV này cơ quan thuế tập trung nâng cấp eTax Mobile và các ứng dụng liên quan, hướng tới xây dựng hệ sinh thái thuế điện tử thông minh cho hộ, cá nhân kinh doanh. Trong đó, lãnh đạo Cục Thuế cho biết sẽ nghiên cứu triển khai phương án tự động tổng hợp dữ liệu doanh thu từ hóa đơn điện tử và các nguồn khác để xác định số thuế phải nộp, tạo sẵn tờ khai gợi ý giúp hộ kinh doanh chỉ cần kiểm tra thông tin và xác nhận.

Cơ quan thuế tiếp tục rà soát, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian xử lý thủ tục và chi phí tuân thủ, chuẩn hóa mẫu biểu và chuyển tối đa sang hình thức điện tử.

Về phía các đơn vị cung cấp dịch vụ, MISA tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang phương thức kê khai. Lãnh đạo Cục Thuế tin tưởng sẽ có thêm nhiều gói giải pháp hỗ trợ thiết thực từ các tổ chức, doanh nghiệp để tạo điều kiện cho hộ kinh doanh chuyển đổi.

5 ngân hàng cho phép khách hàng nộp thuế điện tử thông qua tài khoản cá nhân

Theo Việt Linh

Tiền phong

