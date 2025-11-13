Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

98 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng

13-11-2025 - 08:59 AM | Sống

Phòng CSGT Công an các tỉnh đã xác định thêm nhiều trường hợp vi phạm lỗi vượt đèn đỏ trong thời gian gần đây.

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 3/11/2025 đến ngày 9/11/2025 đã phát hiện 7 trường hợp phương tiện vi phạm lỗi vượt đèn đỏ (không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông) qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Danh sách cụ thể như sau:

98 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng- Ảnh 1.

Công an tỉnh Ninh Bình cũng thông báo, từ ngày 01/10/2025 đến ngày 05/11/2025, Phòng Cảnh sát giao thông ghi nhận 33 trường hợp vi phạm lỗi “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”. Danh sách cụ thể như sau:

98 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng- Ảnh 2.

98 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng- Ảnh 3.

Phương tiện vi phạm lỗi vượt đèn đỏ. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã công bố danh sách phương tiện vi phạm giao thông đường bộ từ ngày từ ngày 02/11 đến 09/11/2025. Trong đó có nhiều trường hợp xe ô tô, xe máy vi phạm lỗi vượt đèn đỏ. Danh sách phương tiện cụ thể như sau:

1. Ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: 43 trường hợp

30K-716.41; 99A-636.46; 34H-064.22; 99A-734.42; 20A-926.98; 99A-353.46; 99A-538.82; 99A-581.26; 99D-002.59; 29A-701.26; 30K-707.43; 99A-242.06; 99A-156.17; 99A-795.85; 99A-488.76; 98C-35385; 98C-14624; 98A-46508; 99A-24419; 98A-35364; 12A-00645; 98A-23303; 98A-29901; 29H-22874; 98A-70268; 30G-98024; 98B-15953; 98A-09939; 98A-12068; 98A-50922; 99F-00180; 98A-23281; 98A-85301; 98A-78910; 98C-18445; 98A-53840; 98C-37151; 98A-19296; 98A-62318; 98A-22334; 98A-83773; 98A-33375.

2. Xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: 15 trường hợp

99AA-796.31; 28H1-587.17; 99AA-262.43; 99B1-176.56; 98AA-07579; 98B2-06045; 98B2-94801; 98D1-99696; 98MĐ1-12669; 98B1-51241; 98B1-05678; 98B1-56215; 98B3-11754

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh nhắc nhở, hành vi vượt đèn đỏ là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn tại ngã tư, giao lộ, đặc biệt nguy hiểm khi lưu thông tốc độ cao. Hãy dừng lại trước đèn đỏ - chỉ vài giây chờ đợi có thể cứu cả một mạng người. Người điều khiển ô tô, mô tô cần dừng trước vạch, tuân thủ tín hiệu đèn để tránh thương vong.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/1/2025; người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng). Đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: 

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

Nguyên An

Đời sống pháp luật

