Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

99 tài khoản TikTok nguy hiểm, không nên theo dõi tránh mang họa vào thân

19-10-2025 - 14:46 PM | Kinh tế số

Các tài khoản TikTok nguy hiểm lợi dụng lòng tin của người dùng để lừa đảo.

Nhóm nghiên cứu bảo mật Guardio mới đây đã phát đi cảnh báo về một loạt tài khoản TikTok nguy hiểm đang lợi dụng lòng tốt của người dùng để trục lợi. Theo báo cáo, nền tảng video ngắn này đang trở thành “điểm nóng” cho các chiêu trò lừa đảo tinh vi núp bóng hoạt động từ thiện.

Guardio cho biết đã phát hiện ít nhất 99 tài khoản TikTok đăng tải các video cảm động về động vật bị bỏ rơi, trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc người già neo đơn. Những video này thường kèm theo các lời kêu gọi như: “Hãy dừng lại 9 giây để ủng hộ” hoặc “Nhấn vào liên kết để quyên góp, mua hàng giúp đỡ”.

99 tài khoản TikTok nguy hiểm, không nên theo dõi tránh mang họa vào thân- Ảnh 1.

Các tài khoản TikTok nguy hiểm lợi dụng lòng tin của người dùng. (Ảnh: Guardio)

Các sản phẩm được rao bán nghe qua rất dễ thương như dép bò sữa, đèn hình thú cưng, móc khóa đáng yêu, nhằm đánh vào cảm xúc người xem. Nhiều video trong số này thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt thích, khiến người dùng dễ tin rằng đó là hoạt động thiện nguyện thật sự.

Tuy nhiên, kết quả điều tra của Guardio cho thấy phần lớn hình ảnh và nội dung trong các video này đều là giả mạo - bị đánh cắp từ mạng xã hội khác hoặc tạo bằng công nghệ AI, deepfake.

Toàn bộ số tiền quyên góp không đến được tay người cần giúp đỡ, còn các sản phẩm được giao cho người mua rẻ tiền, kém chất lượng và khác xa với quảng cáo. Đáng lo ngại hơn, nhiều tài khoản mới vẫn tiếp tục được tạo ra mỗi ngày, lan truyền nhanh chóng nhờ lượt chia sẻ, thích và theo dõi từ chính người dùng vô tình tiếp tay cho kẻ xấu.

Guardio khuyến cáo người dùng tuyệt đối không nhấp vào liên kết trong các video hoặc phần mô tả, không mua hàng, không quyên góp, và không cung cấp thông tin cá nhân cho các tài khoản đáng ngờ.

Chỉ một cú nhấp chuột cũng có thể khiến người dùng trở thành nạn nhân của mã độc hoặc mất tiền vào tay kẻ lừa đảo,” báo cáo của Guardio nhấn mạnh.

Ngoài ra, người dùng được khuyến nghị nên kiểm chứng thông tin trước khi quyên góp thông qua các tổ chức, quỹ từ thiện hoặc địa chỉ uy tín, tránh để lòng tốt của mình trở thành công cụ cho kẻ gian lợi dụng.

Guardio cho biết danh sách 99 tài khoản TikTok bị cảnh báo là nguy hiểm đã được tổng hợp và gửi đến TikTok để xử lý. Người dùng nên chủ động kiểm tra, tránh theo dõi hoặc tương tác với những tài khoản này để đảm bảo an toàn.

Danh sách 99 tài khoản này bao gồm:

    @cozymoos @injesusname7777 @customlovebricks @milkstep5 @skybuddy.eu @pup.glow @pawsabilities.store @thethronelight @meow_slipp @wonderglowlamp @tommys.slippers @happypowcollection1 @carl.rescue @maybleandclyde @robersfarm7 @saddleslips @elbert.cat.slippers @cele.whispers @mooberryslips @whisker.loafers @whiskerloafers @potterbirkins @cappyslippers @cuddlecowslippers @@purrpawshub @moo.slippies @myfluffislippers @myfluffislippers @purrslippers @Catslides @catslidess @plushpuff_ @faith.rugs @faithrugs @fluffislippersshop @kittenkickss @eternalembracelove @pawzyco @mooluxe_slippers @fuzzyflips @theholyblankets42. @cow.slidesss @themooluxe @davidsslippershop @davidsslippersco @fluffislippers2 @catslides2 @catslidesus @plushypods @kittykicksofficial @flappybirdtoy @flappyybirdyy @holy.blanks @pawpawslippers @moozy.slippers1 @meowpaws_1 @mymeowslides @pawsywawsi @meowandvibes @mypuppy.slippers @moo.slippers5 @sheep.slippies @cowslideslips @ellyslides @purrfits_ @milkstep4 @shopdachslides @purr_pads @lamb.slides @moo_slips @whisker.loafers.us @meowwings_go @shleepersco @sausage.slides @pawmadeslippers @moozyslipper @zacapyslides @pugfooty @mymeowslides @moozy.slippers @doggydwellers @fluffypaws327 @cuddlecowslipper @moozies2 @swiftyslips86. @pandaslips.co @daniel.williams104 @themoooves_ @farmslippers_official @mooluxe_slippers8 @cloudclaws.shop @littledaisyslips @stitch_timeofmygrandpa @snugpaws.co @papamooslippers @snuggslipsrescue @capybarakicks @snuggslipsrescue @capybarakicks @fuzzy.foundatio @shoppetwear

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tài sản mã hóa - Mảnh ghép chiến lược trong hành trình Việt Nam hội nhập tài chính toàn cầu

Tài sản mã hóa - Mảnh ghép chiến lược trong hành trình Việt Nam hội nhập tài chính toàn cầu Nổi bật

Tính năng mới giúp phát hiện tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo

Tính năng mới giúp phát hiện tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo Nổi bật

Không bấm vào nếu nhận tin nhắn có nội dung sau

Không bấm vào nếu nhận tin nhắn có nội dung sau

13:39 , 19/10/2025
Thêm 1 thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng

Thêm 1 thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng

13:37 , 19/10/2025
Thức đêm "săn sale" rồi bị hủy đơn khiến nhiều khách hàng bức xúc

Thức đêm "săn sale" rồi bị hủy đơn khiến nhiều khách hàng bức xúc

13:34 , 19/10/2025
Nhức nhối xâm phạm bản quyền trên mạng

Nhức nhối xâm phạm bản quyền trên mạng

12:41 , 19/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên